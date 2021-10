PGA

SANDERSON FARMS CHAMPIONSHIP

At Country Club of Jackson

At Jackson, Miss.

Yardage: 7,461; Par: 72

Third Round

Sahith Theegala 64-67-67—198 Cameron Tringale 71-66-62—199 Denny McCarthy 69-65-65—199 Sam Burns 68-66-65—199 Cameron Young 67-65-67—199 Seth Reeves 71-66-63—200 Trey Mullinax 70-66-64—200 Aaron Wise 68-66-67—201 Roger Sloan 66-67-68—201 Corey Conners 67-69-66—202 Andrew Landry 68-68-66—202 Nick Hardy 70-66-66—202 C.T. Pan 68-67-67—202 Hayden Buckley 67-65-70—202 Nick Watney 65-66-71—202 Grant Hirschman 70-67-66—203 Russell Knox 71-66-66—203 Si Woo Kim 66-71-66—203 Harold Varner III 65-71-67—203 Stephan Jaeger 68-66-69—203 Will Zalatoris 70-61-72—203 Matthew Wolff 68-71-65—204 Taylor Moore 67-71-66—204 Kevin Streelman 68-68-68—204 Nate Lashley 70-66-68—204 Henrik Norlander 68-66-70—204 Emiliano Grillo 70-69-66—205 Brendan Steele 69-70-66—205 Chesson Hadley 69-69-67—205 William McGirt 69-68-68—205 Tyler Duncan 68-68-69—205 Paul Barjon 70-66-69—205 Dylan Frittelli 69-67-69—205 Alex Smalley 76-63-67—206 Joel Dahmen 68-70-68—206 Mackenzie Hughes 72-66-68—206 Charley Hoffman 69-68-69—206 Sungjae Im 67-69-70—206 Jimmy Walker 70-66-70—206 Luke List 69-70-68—207 Lee Hodges 72-67-68—207 Adam Long 70-69-68—207 Ryan Moore 71-67-69—207 Chris Kirk 70-68-69—207 Mito Pereira 71-67-70—208 Adam Hadwin 67-71-70—208 Brandon Hagy 71-66-71—208 Taylor Pendrith 71-66-71—208 Kyle Reifers 69-68-71—208 Kurt Kitayama 66-68-74—208 Doc Redman 69-70-70—209 Davis Thompson 70-69-70—209 Lucas Glover 67-71-71—209 Michael Thompson 70-68-71—209 Doug Ghim 68-70-71—209 Peter Malnati 70-67-72—209 Andrew Novak 72-67-71—210 Brice Garnett 72-67-71—210 Chad Ramey 70-69-72—211 Sung Kang 68-71-72—211 John Huh 71-67-73—211 Austin Cook 68-70-73—211 Eugenio Lopez-Chacarra 69-68-74—211 Sam Ryder 70-67-74—211 Joseph Bramlett 70-67-74—211 Vincent Whaley 68-71-73—212 Andy Ogletree 67-68-77—212 J.J. Spaun 69-69-78—216

European PGA

ALFRED DUNHILL

LINKS CHAMPIONSHIP

At Old Course St. Andrews

At Carnoustie & Kingsbarns, Scotland

Old Course St. Andrews (O)

Yardage: 7,318; Par: 72

Carnoustie Course (C)

Yardage: 7,394; Par: 72

Kingsbarns Course (K)

Yardage: 7,228; Par: 72

Third Round

Danny Willett 67-69-66—202 Tyrrell Hatton 64-70-71—205 John Murphy 69-69-67—205 Richard Bland 69-72-64—205 Shane Lowry 71-67-67—205 Joakim Lagergren 67-72-67—206 Jeff Winther 66-71-69—206 Daniel Gavins 67-68-71—206 Adri Arnaus 64-76-67—207 Ewen Ferguson 65-73-69—207 Matthieu Pavon 68-70-70—208 Tommy Fleetwood 66-71-71—208 Deyen Lawson 70-68-70—208 Alex Noren 70-68-70—208 Richie Ramsay, 67-72-70—209 Nicolai Hojgaard 70-68-71—209 Wilco Nienaber 71-70-68—209 Matthias Schmid 71-68-70—209 Callum Shinkwin 72-72-66—210 Billy Horschel 69-73-68—210 Adrian Otaegui 67-73-70—210 Haotong Li 64-72-74—210 Nicolas Colsaerts 64-75-71—210 Eddie Pepperell 68-71-71—210 Dean Burmester 70-69-71—210 Branden Grace 70-74-67—211 Sebastian Soderberg 68-74-69—211 Alvaro Quiros 68-74-69—211 Michael Hoey 67-73-71—211 Kristoffer Broberg 71-71-69—211 Guido Migliozzi 68-72-71—211 Jorge Campillo 70-73-69—212 Luke Donald 72-72-68—212 Lucas Bjerregaard 70-70-72—212 Yikeun Chang 67-73-72—212 Thomas Aiken 69-72-71—212 Calum Hill 73-69-70—212 Ben Jones 70-72-71—213 Grant Forrest 73-73-67—213 Marcel Siem 71-71-71—213 Rhys Enoch 72-69-72—213 M.J. Daffue 70-74-69—213 Alexander Bjork 74-69-70—213 Tom Lewis 68-75-70—213 Julian Suri 69-73-71—213 Thomas Pieters 72-70-71—213 David Drysdale 71-72-70—213 Oliver Fisher 68-70-76—214 John Catlin 68-72-74—214 Andy Sullivan 73-72-69—214 Troy Merritt 67-73-74—214 Martin Kaymer 69-72-73—214 Justin Harding 69-75-70—214 Min Woo Lee 71-73-70—214 Benjamin Hebert 74-72-68—214 David Horsey 73-69-72—214 Stephen Gallacher 71-68-75—214 Ryan Fox 75-71-68—214 Marcus Armitage 69-75-70—214 Brett Rankin 71-72-71—214

LPGA

SHOPRITE CLASSIC

At Seaview, Bay Course

At Galloway, N.J.

Yardage: 6,190; Par: 71

a-amateur

Second Round