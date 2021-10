HIGH SCHOOLS

Cross Country

BOYS

SAC MEET

Team scores: 1. Concordia 22, 2. Bishop Dwenger 59, 3. Northrop 106, 4. Bishop Luers 112, 5. North Side 113, 6. Snider 131, 7. South Side 171, 8. Wayne 211.

Top individuals: 1. Connelly (C) 16:29.5, 2. Adair (C) 16:41.6, 3. Nix (BD) 16:49.4, 4. Schlegel (C) 17:05.7, 5. Wilson (Nrp) 17:06.2.

NECC MEET

Team scores: 1. Angola 56, 2. Westview 68, 3. Garrett 72, 4. West Noble 111, 5. Churubusco 113, 6. Lakeland 118, 7. Prairie Heights 185, 8. Fairfield 215, 9. Fremont 251, 10. Hamilton 290

Top individuals: 1. Steury (Ang) 15:11.13; 2. Flora (WN) 16:32.00; 3. Yarnelle (Ang) 17:10.38; 4. McMain (Gar) 17:19.07; 5. Glasgo (PH) 17:20.46

GIRLS

SAC MEET

Team scores: 1. Concordia 34, 2. Bishop Dwenger 55, 3. Northrop 87, 4. South Side 90, 5. Snider 125, 6. North Side 147, 7. Bishop Luers 193, 8. Wayne DNS

Top individuals: 1. Panning (C) 19:16.2, 2. Clibon (Nrp) 19:26.5, 3. Walda (SS) 19:34.8, 4. Borchelt (C) 20:29.2, 5. Woods (BD) 20:38.1

NECC MEET

Team scores: 1. Angola 53, 2. Fremont 65, 3. West Noble 93, 4. Churubusco 120, 5. Fairfield 123, 6. Prairie Heights 131, 7. Garrett 137, 8. Westview 141

Top individuals: 1. Hinkley (Ang) 19:48.31; 2. Armstrong (Gar) 20:10.73; 3. Gannon (Fre) 20:13.94; 4. Davenport (Ang) 20:43.51; 5. Clark (WN) 21:16.71

Football

LATE FRIDAY

NEW HAVEN 42, BELLMONT 14

New Haven 6 22 7 7 — 42 Bellmont 0 7 0 7 — 14

NH—N/A 1 run (kick blocked)

B—Thatcher 30 pass from Ulman (Boyle kick)

NH—N/A 1 run (N/A run)

NH—N/A 53 run (N/A kick)

NH—N/A 57 pass from N/A (N/A kick)

NH—N/A 13 run (N/A kick)

B—Baker 15 pass from Ulman (Boyle kick)

NH—N/A 23 run (N/A kick)

Golf

STATE FINALS

Friday-Saturday

At Prairie View, Carmel

Team scores: 1. Evansville North 606, 2. Homestead 624, 3. Westfield 637, 4. Castle 639, 5. Carmel 652, 6. Hamilton SE 656, 7. Culver Academies 657, 8. Center Grove 663, 9. Noblesville 684, 10. Floyd Central 703, 11. Penn 749, 12. Western 755, 13. NorthWood 758, 14. Batesville 768, 15. Crown Point 777.

Top individuals: 1. Beeson (Lapel) 144, 2. Johnson (Evansville North) 145, 3. Ray (Franklin) 146, 4. Dabagia (Homestead) 148, T5. Si. Senk (Homestead) 149, T5. Kirkland (Castle) 149, T7. Wade (Penn) 150, T7. Rolston (Hamilton SE) 150, 9. McGinnis (Westfield) 75, 10. Sohn (Evansville North) 152.

Homestead: 4. Dabagia 148, T5. Si. Senk 149, T29. Ayres 162, 33. Sc. Senk 165, 42. Saal 169

Carroll : T34. GeRue 166

DeKalb: T31. Cone 163

Tennis

AREA SECTIONALS

CARROLL

Wed.: Leo 4, Churubusco 1;

Carroll 5, Northrop 0

Thu.: Leo 4, Snider 1;

Carroll 5, Blackhawk Christian 0

Fri.: Carroll 5, Leo 0

CONCORDIA

Wed.: Bishop Dwenger 4, South Side 1

Thu.: Concordia 5, New Haven 0;

Bishop Dwenger 5, North Side 0

Fri.: Bishop Dwenger 3, Concordia 2

HOMESTEAD

Wed.: Homestead 5, Wayne 0;

Canterbury 5, Bishop Luers 0

Thu.: Homestead 5, Canterbury 0

NORWELL

Wed.: Huntington North 3, Bellmont 2; Bluffton 5, South Adams 0

Thu.: Huntington North 4, Adams Cent. 1; Norwell 4, Bluffton 1

Fri.: Huntington North 3, Norwell 2

DEKALB

Wed.: Angola 3, Prairie Heights 2; Fremont 4, DeKalb 1

Thu.: Fremont 4, Angola 1

EAST NOBLE

Wed.: West Noble 5, Lakeland 0

Thu.: Westview 5, Central Noble 0;

East Noble 4, West Noble 1

Sat.: Westview 3, East Noble 2

WARSAW

Wed.: Columbia City 5, Tipp. Valley 0

Thu.: Wawasee 3, Warsaw 2;

Columbia City 5, Whitko 0

Sat.: Columbia City 4, Wawasee 1