Engel cf 4 1 2 0

Vaughn 1b 4 0 1 1 Hrnandz 2b 4 0 2 0 Totals 35 5 9 5 Totals 34 2 8 2 Detroit 100 010 003—5 Chicago 100 000 100—2

E—Short (5), Moncada (16). DP—Detroit 2, Chicago 0. LOB—Detroit 8, Chicago 9. 2B—Haase (12), Garneau (5), Engel (9). 3B—H.Castro (1), W.Castro (6). HR—Cameron (4), Robert (13). SB—W.Castro (9), H.Castro (1), Cameron (6), Baddoo (18). SF—H.Castro (5), Baddoo (3).

IP H R ER BB SO

Detroit

Alexander 6 4 1 1 2 4 Htchisn BS,0-1 1 3 1 1 1 0 J.Jimnz W,6-1 1 0 0 0 1 2 Fulmr S,14-18 1 1 0 0 0 0

Chicago

Cease 4 4 1 1 2 5 Kopech 3 2 1 1 0 6 Tepera 1 0 0 0 0 2 López L,4-4 1/3 3 3 3 1 0 Foster 2/3 0 0 0 0 0

WP—Cease, López. Umpires—Home, Ben May; First, Quinn Wolcott; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Malachi Moore. T—3:16. A—30,722 (40,615).

N.Y. YANKEES 1,

TAMPA BAY 0

Tampa Bay New York ab r h bi ab r h bi Lowe 2b 4 0 1 0 Torres 2b 3 0 1 0 Arozarena rf 4 0 1 0 Rizzo 1b 3 0 1 0 Franco ss 4 0 1 0 Judge rf 4 0 1 1 Cruz dh 4 0 0 0 Stanton dh 3 0 0 0 Meadows lf 4 0 1 0 Gallo lf 2 0 0 0 Phillips lf-cf 0 0 0 0 Urshela ss 3 0 0 0 Choi 1b 3 0 1 0 Velazqz ss 0 0 0 0 Zunino c 4 0 0 0 Gardner cf 3 0 0 0 Wendle 3b 3 0 0 0 Sánchez c 3 0 0 0 Kiermaier cf 1 0 0 0 Odor 3b 3 0 1 0 Margot ph-lf 1 0 0 0 Wade pr 0 1 0 0 Totals 32 0 5 0 Totals 27 1 4 1 Tampa Bay 000 000 000—0 New York 000 000 001—1

DP—Tampa Bay 2, New York 0. LOB—Tampa Bay 9, New York 4. 2B—Meadows (29), Choi (14). SB—Arozarena (20), Wendle (8).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay

Wacha 5 1 0 0 1 2 Chargois 1 0 0 0 1 2 McHugh 1 0 0 0 0 1 Robertson 1 0 0 0 0 0 Flming L,10-8 1/3 2 1 1 0 0 Kittredge 0 1 0 0 0 0

New York

Taillon 3 1/3 2 0 0 1 2 Peralta 1 1/3 1 0 0 1 2 Holmes 1 0 0 0 0 1 Green 1 1 0 0 1 1 Loáisiga 1 1/3 1 0 0 0 1 Chpmn W,6-4 1 0 0 0 1 2

Kittredge pitched to 1 batter in the 9th, Holmes pitched to 2 batters in the 6th, Green pitched to 4 batters in the 7th.

HBP—Wacha (Rizzo). WP—Peralta.

Umpires—Home, Angel Hernandez; First, Tom Hallion; Second, Stu Scheuwater; Third, Lance Barksdale. T—3:03. A—40,409 (47,309).

CLEVELAND 6, TEXAS 0