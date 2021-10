PGA

SANDERSON FARMS CHAMPIONSHIP

At Country Club of Jackson

At Jackson, Miss.

Yardage: 7,461; Par: 72

Final Round

FedExCup Points in Parentheses

Sam Burns (500) 68-66-65-67—266 Nick Watney (245) 65-66-71-65—267 Cameron Young (245) 67-65-67-68—267 H. Norlander (109) 68-66-70-64—268 Hayden Buckley (109) 67-65-70-66—268 Andrew Landry (109) 68-68-66-66—268 Trey Mullinax (109) 70-66-64-68—268 Si Woo Kim (80) 66-71-66-66—269 Seth Reeves (80) 71-66-63-69—269 Sahith Theegala (80) 64-67-67-71—269 Harold Varner III (65) 65-71-67-67—270 C.T. Pan (65) 68-67-67-68—270 Cameron Tringale (65) 71-66-62-71—270 Tyler Duncan (55) 68-68-69-66—271 Will Zalatoris (55) 70-61-72-68—271 Roger Sloan (55) 66-67-68-70—271 Luke List (43) 69-70-68-65—272 William McGirt (43) 69-68-68-67—272 Brendan Steele (43) 69-70-66-67—272 Nate Lashley (43) 70-66-68-68—272 Taylor Moore (43) 67-71-66-68—272 Matthew Wolff (43) 68-71-65-68—272 Grant Hirschman (0) 70-67-66-69—272 Corey Conners (43) 67-69-66-70—272 Denny McCarthy (43) 69-65-65-73—272 Stephan Jaeger (33) 68-66-69-70—273 Nick Hardy (33) 70-66-66-71—273 Aaron Wise (33) 68-66-67-72—273 Adam Long (29) 70-69-68-67—274 Russell Knox (29) 71-66-66-71—274 Mito Pereira (24) 71-67-70-67—275 Sungjae Im (24) 67-69-70-69—275 Alex Smalley (24) 76-63-67-69—275 Kevin Streelman (24) 68-68-68-71—275 Davis Thompson (0) 70-69-70-67—276 Kyle Reifers (0) 69-68-71-68—276 Chris Kirk (20) 70-68-69-69—276 M. Hughes (20) 72-66-68-70—276 Taylor Pendrith (15) 71-66-71-69—277 Ryan Moore (15) 71-67-69-70—277 Charley Hoffman (15) 69-68-69-71—277 Dylan Frittelli (15) 69-67-69-72—277 Paul Barjon (15) 70-66-69-72—277 Emiliano Grillo (15) 70-69-66-72—277

European PGA

ALFRED DUNHILL

LINKS CHAMPIONSHIP

At Old Course St. Andrews

At Carnoustie & Kingsbarns, Scotland

Final Round

Danny Willett 67-69-66-68—270 Joakim Lagergren 67-72-67-66—272 Tyrrell Hatton 64-70-71-67—272 Richard Bland 69-72-64-68—273 Shane Lowry 71-67-67-68—273 Daniel Gavins 67-68-71-68—274 Dean Burmester 70-69-71-65—275 Tommy Fleetwood 66-71-71-67—275 Kristoffer Broberg 71-71-69-65—276 Matthias Schmid 71-68-70-67—276 John Murphy 69-69-67-71—276 Matthieu Pavon 68-70-70-69—277 Alex Noren 70-68-70-69—277 Haotong Li 64-72-74-68—278 Nicolai Hojgaard 70-68-71-69—278 Jeff Winther 66-71-69-72—278 Guido Migliozzi 68-72-71-68—279 Calum Hill 73-69-70-67—279 Jorge Campillo 70-73-69-67—279 Yikeun Chang 67-73-72-67—279 Eddie Pepperell 68-71-71-69—279 Richie Ramsay 67-72-70-70—279 Ewen Ferguson 65-73-69-72—279 Michael Hoey 67-73-71-69—280 Thomas Aiken 69-72-71-68—280 Adri Arnaus 64-76-67-73—280 Branden Grace 70-74-67-70—281 Luke Donald 72-72-68-69—281 Alvaro Quiros 68-74-69-70—281 Nicolas Colsaerts 64-75-71-71—281 M.J. Daffue 70-74-69-68—281 Adrian Otaegui 67-73-70-71—281 Grant Forrest 73-73-67-68—281 Deyen Lawson 70-68-70-73—281 Troy Merritt 67-73-74-67—281 Billy Horschel 69-73-68-72—282 Julian Suri 69-73-71-69—282 Wilco Nienaber 71-70-68-73—282

LPGA

SHOPRITE LPGA CLASSIC

At Seaview, Bay Course

At Galloway, N.J.

Yardage: 6,190; Par: 71

Final Round