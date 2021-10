Thursday

Cincinnati 24, Jacksonville 21

Sunday

Buffalo 40, Houston 0

Chicago 24, Detroit 14

Cleveland 14, Minnesota 7

Dallas 36, Carolina 28

Indianapolis 27, Miami 17

Kansas City 42, Philadelphia 30

N.Y. Giants 27, New Orleans 21, OT

N.Y. Jets 27, Tennessee 24, OT

Washington 34, Atlanta 30

Arizona 37, L.A. Rams 20

Seattle 28, San Francisco 21

Baltimore 23, Denver 7

Green Bay 27, Pittsburgh 17

Tampa Bay 19, New England 17

Oct. 4

Las Vegas at L.A. Chargers, late

Thursday

L.A. Rams at Seattle, 8:20 p.m.

Sunday

N.Y. Jets vs Atlanta at London, 9:30 a.m.

Denver at Pittsburgh, 1 p.m.

Detroit at Minnesota, 1 p.m.

Green Bay at Cincinnati, 1 p.m.

Miami at Tampa Bay, 1 p.m.

New England at Houston, 1 p.m.

New Orleans at Washington, 1 p.m.

Philadelphia at Carolina, 1 p.m.

Tennessee at Jacksonville, 1 p.m.

Chicago at Las Vegas, 4:05 p.m.

Cleveland at L.A. Chargers, 4:05 p.m.

N.Y. Giants at Dallas, 4:25 p.m.

San Francisco at Arizona, 4:25 p.m.

Buffalo at Kansas City, 8:20 p.m.

Monday

Indianapolis at Baltimore, 8:15 p.m.

NFL

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div Buffalo 3 1 0 .750 134 44 2-1-0 1-0-0 2-1-0 1-0-0 1-0-0 Miami 1 3 0 .250 62 109 0-2-0 1-1-0 1-3-0 0-0-0 1-1-0 N.Y. Jets 1 3 0 .250 47 94 1-1-0 0-2-0 1-2-0 0-1-0 0-1-0 New England 1 3 0 .250 71 70 0-3-0 1-0-0 1-1-0 0-2-0 1-1-0

South

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div Tennessee 2 2 0 .500 95 111 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-0-0 Houston 1 3 0 .250 67 116 1-1-0 0-2-0 1-2-0 0-1-0 1-0-0 Indianapolis 1 3 0 .250 83 97 0-2-0 1-1-0 1-1-0 0-2-0 0-1-0 Jacksonville 0 4 0 .000 74 115 0-2-0 0-2-0 0-3-0 0-1-0 0-1-0

North

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div Baltimore 3 1 0 .750 105 92 1-0-0 2-1-0 2-1-0 1-0-0 0-0-0 Cincinnati 3 1 0 .750 92 75 2-0-0 1-1-0 2-0-0 1-1-0 1-0-0 Cleveland 3 1 0 .750 100 67 2-0-0 1-1-0 1-1-0 2-0-0 0-0-0 Pittsburgh 1 3 0 .250 67 93 0-2-0 1-1-0 1-2-0 0-1-0 0-1-0

West

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div Las Vegas 3 0 0 1.000 90 72 2-0-0 1-0-0 3-0-0 0-0-0 0-0-0 Denver 3 1 0 .750 83 49 1-1-0 2-0-0 2-1-0 1-0-0 0-0-0 L.A. Chargers 2 1 0 .667 67 60 0-1-0 2-0-0 1-0-0 1-1-0 1-0-0 Kansas City 2 2 0 .500 134 125 1-1-0 1-1-0 1-2-0 1-0-0 0-1-0

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div Dallas 3 1 0 .750 126 97 2-0-0 1-1-0 1-0-0 2-1-0 1-0-0 Washington 2 2 0 .500 101 122 1-1-0 1-1-0 0-2-0 2-0-0 1-0-0 N.Y. Giants 1 3 0 .250 83 95 0-2-0 1-1-0 0-1-0 1-2-0 0-1-0 Philadelphia 1 3 0 .250 94 106 0-2-0 1-1-0 0-1-0 1-2-0 0-1-0

South

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div Carolina 3 1 0 .750 97 66 2-0-0 1-1-0 2-0-0 1-1-0 1-0-0 Tampa Bay 3 1 0 .750 122 105 2-0-0 1-1-0 1-0-0 2-1-0 1-0-0 New Orleans 2 2 0 .500 94 69 1-1-0 1-1-0 1-0-0 1-2-0 0-1-0 Atlanta 1 3 0 .250 78 128 0-2-0 1-1-0 0-0-0 1-3-0 0-1-0

North

W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div Green Bay 3 1 0 .750 95 100 2-0-0 1-1-0 1-0-0 2-1-0 1-0-0 Chicago 2 2 0 .500 64 91 2-0-0 0-2-0 1-1-0 1-1-0 1-0-0 Minnesota 1 3 0 .250 94 92 1-1-0 0-2-0 0-2-0 1-1-0 0-0-0 Detroit 0 4 0 .000 81 119 0-2-0 0-2-0 0-1-0 0-3-0 0-2-0

West