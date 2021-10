HIGH SCHOOLS

Football

AP TOP 10

CLASS 6A

FPV Rec TP Pvs 1. Center Grove (15) 7-0 318 1 2. Westfield - 6-1 274 2 3. Merrillville (1) 7-0 256 3 4. Carmel - 6-1 232 4 5. Hamilton SE - 6-1 154 6 6. Brownsburg - 5-2 140 7 7. Lawrence North - 5-1 124 8 8. Carroll - 6-1 88 9 8. Warren Central - 5-2 88 5 10. Chesterton - 6-1 48 10

Others receiving votes: Warsaw 24. Fishers 12. Ben Davis 2.

CLASS 5A

FPV Rec TP Pvs 1. Cathedral (16) 7-0 320 1 2. Decatur Central - 6-1 286 4 3. Lafayette Harrison - 6-1 222 5 4. Snider - 5-1 206 6 5. Valparaiso - 6-1 192 2 6. Bloomington South - 6-1 152 3 7. Concord - 6-1 120 9 8. Kokomo - 6-1 60 NR 9. Bishop Dwenger - 4-3 58 8 10. Mishawaka - 5-2 50 NR

Others receiving votes: Zionsville 42. Bloomington North 28. Michigan City 18. Castle 6.

CLASS 4A

FPV Rec TP Pvs 1. Roncalli (15) 7-0 316 1 2. Leo (1) 7-0 274 2 3. Jasper - 7-0 248 3 4. East Central - 6-1 228 5 5. Mt. Vernon - 6-1 196 6 6. Ev. Memorial - 6-1 144 7 7. Mooresville - 5-2 112 4 8. Bishop Chatard - 3-4 82 9 9. New Prairie - 6-1 72 10 10. Northview - 5-1 40 NR

Others receiving votes: Logansport 32. Martinsville 8. Hobart 8.

CLASS 3A

FPV Rec TP Pvs 1. West Lafayette (14) 7-0 316 1 2. Gibson Southern (1) 6-1 268 T2 3. Brebeuf Jesuit (1) 6-1 266 T2 4. Danville - 6-1 216 4 5. Lawrenceburg - 6-1 176 6 6. Brownstown - 7-0 144 7 7. Tippecanoe Valley - 7-0 110 8 8. Norwell - 6-1 88 9 9. Tri-West - 5-2 48 10 10. Mt. Vernon - 6-1 46 5

Others receiving votes: Western Boone 26. Calumet 16. Sullivan 14. Owen Valley 10. Jimtown 10. Mishawaka Marian 6.

CLASS 2A

FPV Rec TP Pvs 1. Bishop Luers (16) 7-0 320 1 2. Eastbrook - 6-0 268 2 3. Heritage Christian - 7-0 224 3 4. Tipton - 7-0 204 4 5. Eastside - 7-0 194 5 6. Linton - 7-0 166 6 7. Andrean - 5-2 140 7 8. Ev. Mater Dei - 5-2 106 8 9. Speedway - 6-1 64 9 10. Centerville - 6-0 38 NR

Others receiving votes: Lafayette Catholic 16. Monrovia 12. N. Posey 6. Central Noble 2.

CLASS A

FPV Rec TP Pvs 1. Lutheran (12) 7-0 288 1 2. Monroe Central (2) 7-0 282 2 3. Adams Central (1) 6-1 268 3 4. Winamac - 5-0 230 4 5. South Putnam - 6-1 172 5 6. Covenant Christian - 5-2 150 6 7. South Adams - 5-2 114 7 8. Parke Heritage - 5-2 80 8 9. Springs Valley - 5-1 56 9 10. Churubusco - 5-2 38 10

Others receiving votes: Carroll 22. North Central 20. N. Judson 20. Perry Central 20.

Soccer

BOYS

AREA SECTIONALS

CLASS 3A

Goshen

Mon.: Penn 3, Northridge 1;

Goshen 4, Concord 2, OT

Today: Penn vs. Goshen, 5:30 p.m.; Warsaw vs. Elkhart, 7:15 p.m.

Sat.: Championship, 2 p.m.

Carroll

Mon.: Snider 2, Carroll 1;

Northrop 8, DeKalb 2

Wed: Snider vs. Northrop, 5:30 p.m.; North Side vs. East Noble, 7:30 p.m.

Sat.: Championship, 2 p.m.

New Haven

Mon.: Homestead 9, Wayne 0;

Huntington North 3, South Side 0

Today: Homestead vs. Huntington North, 5 p.m.; Columbia City vs. New Haven, 7 p.m.

Sat.: Championship, 2 p.m.

CLASS 2A

Wawasee

Mon.: NorthWood 8, Garrett 0;

West Noble 7, Wawasee 1

Today: NorthWood vs. West Noble,

5 p.m.; Angola vs. Lakeland, 7 p.m.

Sat.: Championship, 2 p.m.

Canterbury

Mon.: Argos 6, Tippecanoe Valley 0

Tue.: Concordia 9, Rochester 0;

Culver Academies 3, Manchester 1

Today: Canterbury vs. Argos, 5 p.m.; Concordia vs. Culver Academies, 7 p.m.

Sat.: Championship, 2 p.m.

Norwell

Mon.: Bishop Dwenger 2, Bishop Luers 1

Tue.: Bellmont 6, Woodlan 0;

Leo 2, Heritage 1, SO

Today: Norwell vs. Bishop Dwenger,

5 p.m.; Bellmont vs. Leo, 7 p.m.

Sat.: Championship, 2 p.m.

CLASS A

Westview

Mon.: Bethany Ch. 6, Prairie Heights 0

Today: Westview vs. Cent. Noble, 5 p.m.;

Elkhart Christian vs. Bethany Ch., 7 p.m.

Sat.: Championship, 2 p.m.

Wabash

Today: Wabash vs. Lakeland Ch., 5 p.m.; Lakewood Park vs. Blackhawk Ch., 7 p.m.

Sat.: Championship, 2 p.m.

BELLMONT 6, WOODLAN 0

Bellmont 3 3 — 6 Woodlan 0 0 — 0

G—Bodson, James, Mejia 2, Razo, Esparza. A—Razo 2, James 2, Boyle, Sprague.

GIRLS

AREA SECTIONALS

CLASS 3A

East Noble

Tue.: Bishop Dwenger 2, Northrop 1; Snider 7, North Side 0

Thu.: Bishop Dwenger vs. Snider, 5 p.m.; East Noble vs. Carroll, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

Warsaw

Tue.: Homestead 10, South Side 1

Thu.: Wayne vs. Warsaw, 5 p.m.;

Huntington North vs. Homestead, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

CLASS 2A

West Noble

Tue.: West Noble 5, Angola 4, SO; DeKalb 7, Wawasee 1

Thu.: West Noble vs. DeKalb, 5 p.m.; NorthWood vs. Lakeland, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

Concordia

Tue.: Leo 6, Garrett 0

Thu.: Concordia vs. Tipp. Valley, 5 p.m,; Columbia City vs. Leo, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

Bellmont

Tue.: Marion 3, New Haven 1

Thu.: Norwell vs. Bellmont, 5 p.m.; Heritage vs. Marion, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

CLASS A

Westview

Tue.: Westview 2, Cental Noble 0;

Elkhart Ch. 2, Bethany Ch. 1

Thu.: Westview vs. Elkhart Ch., 5 p.m.; Lakeland Ch. vs. Lakewood Park, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

Blackhawk Christian

Tue.: Woodlan 3, South Adams 0

Thu.: Blackhawk Ch. vs. Bishop Luers,

5 p.m.; Canterbury vs. Woodlan, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

MARION 3, NEW HAVEN 1

Marion 1 2 — 3 New Haven 0 1 — 1

G—White (M), Mims (M), Esparza (M), Graves (NH).

WOODLAN 3, SOUTH ADAMS 0

Woodlan 3 0 — 3 South Adams 0 0 — 0

G—Gongware, A. McAlexander, K. McAlexander. A—K. McAlexander.

WEST NOBLE 5, ANGOLA 4, SO

West Noble 1 2 0 1 4 — 5 Angola 2 1 0 1 3 — 4

West Noble wins 4-3 in PKs

G—Torres 4 (WN), Rodriguez-Feurerhahn (A), Dailey 2 (A).

Tennis

AREA REGIONALS

Culver Academies

Tue.: Peru vs. Columbia City, late;

Bremen 3, Culver Academies 2

Today: Bremen vs. Peru, 5 p.m.

Carroll

Tue.: Carroll 5, Concordia 0;

Homestead 3, Huntington North 2

Today: Carroll vs. Homestead, 4:15 p.m.

Concord

Tue.: Westview 3, Northridge 2;

Goshen 5, Fremont 0

Today: Goshen vs. Westview, 5 p.m.

GOSHEN 5, FREMONT 0

Wellington d. Bock 5-7, 6-2, 6-3; Sawatzky d. Miller 6-3, 6-0; Stahly d. Chilenski 6-4, 6-2; Byler/Schmucker d. Hirschy/Verdin 6-4, 6-2; Mclaughlin/Kratzer d. Sherbondy/Trobaugh 6-3, 6-4.

INDIVIDUAL SECTIONALS

At Culver

Doubles

Christy/Manzuk (Plymouth) d. Brooks/Babb (wawasee) 7-5, 6-1.

Volleyball

SOUTH ADAMS 3, UNION CITY 0

South Adams 25-25-25: Aces—M. Pries 3. Assists—Braun 32. Digs—P. Pries 11. Kills—Sealscott 16.Y

Union City 18-9-16: Individual statistics not available

FREMONT 3, GOSHEN BLUE BLAZERS 0

Fremont 25-18-25-25: Aces—Schlottman 6. Assists—Foulk 28. Digs—Bock 15. Kills—Barry 15.

Goshen Blue Blazers 17-25-21-23: Individual statistics not available

HOMESTEAD 3, WOODLAN 0

Homestead N/A-N/A-N/A: Aces—Biedenbach 5. Assists—Blaufuss 13. Digs—Krahn 17. Kills—Brown 7.

Woodlan N/A-N/A-N/A: Individual statistics not available

BISHOP DWENGER 3, CONCORDIA 0

Bishop Dwenger 25-25-25: Aces—3 tied with 2. Assists—Lyonds 37. Digs—Zimmerman 18. Kills—E. Hudson 19.

Concordia 11-12-18: Aces—Vnuk 2. Assists—Vnuk 22. Digs—Hellinger 13. Kills—Loyer 7.

BELLMONT 3, HUNTINGTON NORTH 0

Bellmont 25-25-25: Aces—Saalfrank 3. Assists—Ross 27. Digs—Busick 22. Kills—Saalfrank 14.

Huntington North 6-12-12: Individual statistics not available

WAWASEE 3, WEST NOBLE 1

Wawasee 16-25-25-25: Aces—Jamora 3. Assists—Jamora, Vazquez 24. Digs—Vazquez 12. Kills—Konieczny 17.

West Noble 25-19-23-16: Individual statistics not available

NORWELL 3, EAST NOBLE 0

Norwell 25-25-25: Aces—3 tied with 2. Assists—McCabe 22. Digs—Bauermeister 18. Kills—Wilson 7.

East Noble 19-15-13: Individual statistics not available

BISHOP LUERS 3, SNIDER 0

Bishop Luers 25-25-27-25: Aces—Eyrich, Dippold 3. Assists—Dippold 33. Digs—Dippold 22. Kills—Parent 14.

Snider 20-27-25-20: Individual statistics not available