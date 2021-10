Soccer

BOYS

AREA SECTIONALS

CLASS 3A

Goshen

Mon.: Penn 3, Northridge 1;

Goshen 4, Concord 2, OT

Wed.: Penn 4, Goshen 1;

Elkhart 3, Warsaw 0

Sat.: Penn vs. Elkhart, 2 p.m.

Carroll

Mon.: Snider 2, Carroll 1;

Northrop 8, DeKalb 2

Wed: Northrop 4, Snider 2;

North Side 4, East Noble 1

Sat.: Northrop vs. North Side, 2 p.m.

New Haven

Mon.: Homestead 9, Wayne 0;

Huntington North 3, South Side 0

Wed.: Huntington North 2, Homestead 1; Columbia City 4, New Haven 0

Sat.: Hunt. North vs. Col. City, 2 p.m.

CLASS 2A

Wawasee

Mon.: NorthWood 8, Garrett 0;

West Noble 7, Wawasee 1

Wed.: West Noble 3, NorthWood 1; Lakeland 4, Angola 2

Sat.: West Noble vs. Lakeland, 2 p.m.

Canterbury

Mon.: Argos 6, Tippecanoe Valley 0

Tue.: Concordia 9, Rochester 0;

Culver Academies 3, Manchester 1

Wed.: Canterbury 1, Argos 0, SO; Concordia 1, Culver Academies 0

Sat.: Canterbury vs. Concordia, 2 p.m.

Norwell

Mon.: Bishop Dwenger 2, Bishop Luers 1

Tue.: Bellmont 6, Woodlan 0;

Leo 2, Heritage 1, SO

Wed.: Bishop Dwenger 3, Norwell 0;

Leo 1, Bellmont 0

Sat.: Bishop Dwenger vs. Leo, 2 p.m.

CLASS A

Westview

Mon.: Bethany Ch. 6, Prairie Heights 0

Wed.: Westview 3, Central Noble 0;

Bethany Christian 2, Elkhart Christian 1

Sat.: Westview vs. Bethany Ch., 2 p.m.

Wabash

Wed.: Wabash 5, Lakeland Christian 0;

Blackhawk Ch. 1, Lakewood Park 0

Sat.: Wabash vs. Blackhawk Ch., 2 p.m.

BISHOP DWENGER 3, NORWELL 0

Norwell 0 0 — 0 Bishop Dwenger 0 3 — 3

G—Ciocca 2, Clark.

LEO 1, BELLMONT 0

Bellmont 0 0 — 0 Leo 1 0 — 1

G—Moreland.

CONCORDIA 1, CULVER 0

Concordia 0 1 — 1 Culver 0 0 — 0

G—Macke.

WEST NOBLE 3, NORTHWOOD 1

West Noble 1 2 — 3 NorthWood 0 1 — 1

NorthWood statistics not available.

G—Liera (WN), Torres (WN), Macias (WN). A—Torres (WN).

NORTHROP 4, SNIDER 2

Northrop 2 2 — 4 Snider 1 1 — 2

Individual statistics not available.

HUNTINGTON NORTH 2, HOMESTEAD 1

Huntington North 2 0 — 2 Homestead 1 0 — 1

Individual statistics not available.

SAC ALL-CONFERENCE

First Team

Forwards: Dominic Cruz (BD), Michael Monterosso-Delcid (SS), Mansa Wimes (Nrp), Elijah Macke (Con)

Midfielders: Jarick Aguilar (Nrp), Lucas Ciocca (BD), Luca Cruz (BD), Denilson Pacheco (Sni)

Defenders: Benito Romero (NS), Sam Brunow (Con), George Getty (BD), Thomas Stureman (BD)

Goalie: Garrett Werling (Con)

At-large: Jonathon Vidal (Nrp), Tyler Yaggy (BD)

Second Team

Forwards: Namik Mehic (Nrp), Devin Derheimer (Con), Jordy Maldonado-Fernandez (Sni), Jesus Parra (NS)

Midfielders: Thang Pau (Sni), Andony Cruz (SS), Anes Dervisevic (Nrp), Troy Vazquez (BL)

Defenders: Nick Hall (BL), DJ Castaneda (SS), Chase Wennemar (Sni), Andrew Perez (Nrp)

Goalie: David Anderson (BD)

At-large: William Trahin (BD), Ayden Salway (Con)

Honorable Mention

Bishop Dwenger: Noah Thurber, William Walter

Bishop Luers: Daniel Barron, Brandon Munoz

Concordia: Reese Anderson, Brennon Burget, Aiden Boersma

North Side: Lucas Madden, Hendry Vasquez, Ryan Nyi, Santiago Rascon

Northrop: Miguel Gonzalez, Jacob Lewis, Alan Aguilar, Guillermo Bolanos

Snider: Dillon Lambert, John Steigmeyer

South Side: Nico Lopez, Daniel Diaz, Ehmu Sah, Jack McGinnis

Wayne: Anthony Castro, Stevent Donis

GIRLS

AREA SECTIONALS

CLASS 3A

East Noble

Tue.: Bishop Dwenger 2, Northrop 1; Snider 7, North Side 0

Today: Bishop Dwenger vs. Snider, 5 p.m; East Noble vs. Carroll, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

Warsaw

Tue.: Homestead 10, South Side 1

Today: Wayne vs. Warsaw, 5 p.m.;

Huntington North vs. Homestead, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

CLASS 2A

West Noble

Tue.: West Noble 5, Angola 4, SO; DeKalb 7, Wawasee 1

Today: West Noble vs. DeKalb, 5 p.m.; NorthWood vs. Lakeland, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

Concordia

Tue.: Leo 6, Garrett 0

Today: Concordia vs. Tipp. Valley, 5 p.m.; Columbia City vs. Leo, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

Bellmont

Tue.: Marion 3, New Haven 1

Today: Norwell vs. Bellmont, 5 p.m.; Heritage vs. Marion, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

CLASS A

Westview

Tue.: Westview 2, Cental Noble 0;

Elkhart Ch. 2, Bethany Ch. 1

Today: Westview vs. Elkhart Ch., 5 p.m.; Lakeland Ch. vs. Lakewood Park, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

Blackhawk Christian

Tue.: Woodlan 3, South Adams 0

Today: Blackhawk Ch. vs. Bishop Luers,

5 p.m.; Canterbury vs. Woodlan, 7 p.m.

Sat.: Championship, 7 p.m.

SAC ALL-CONFERENCE

First Team

Forwards: Leah Reese (BD), Callie Burns (BD), Ellen Hartzog (BD), Lydia Herald (Nrp)

Midfielders: Grace Morris (BD), Grace Hein (BD), Taylor Foote (Nrp), Reagan Peterson (Sni)

Defenders: Karley O’Leary (BD), Liz Farling (Nrp), Harper Twomey (Con), Jennifer Nieves-Burgos (Way)

Goalie: Kayden Tassler (Nrp)

At-large: Reagan Metel (Con), Avery Ledo (BD)

Second Team

Forwards: Mady Fleeger (Con), Dana Vicente (SS), Myshell Hurse (Way), Sabrina Quintana (Nrp)

Midfielders: Mataya James (Con), Ja’Niyah Hunt (Sni), Alli Snyder-Doctor (Sni), Ava Slater (BD)

Defenders: Nidhal Ismaiel (Nrp), Hannah Zillman (Con), Lily Haraburda (BD), Jada Carter (Sni)

Goalie: Cierra Maynard (Sni)

At-large: Chaya Sirivath (Nrp), Isabelle Sherman (BD)

Honorable Mention

Bishop Luers: Abigail Hall, Janelle Mondragon, Estphanie Esparaza, Hanna Zapata, Ashley Leon-Maldonado

Concordia: Ali Nutter, Campbell Twomey

North Side: Juli Escobedo, Emily Bernal-Gutierrez, Lizet Terrones

Northrop: Dani Bouwers, Ashley Beachy

Snider: Abigail Shinn, Malena Cheesebrew, Lily Ryan

South Side: Katye Maldonado, Nevaeh Harris, Adriana Lopez

Wayne: Ruby Foster, Emilia Diaz, Sarai Reyes, Bree Moreno

World Cup

QUALIFYING

NORTH AND CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN

Final Round

Top three teams qualify

Fourth-place team advances to playoff

GP W D L GF GA Pts Mexico 3 2 1 0 4 2 7 Canada 3 1 2 0 5 2 5 Panama 3 1 2 0 4 1 5 United States 3 1 2 0 4 2 5 Honduras 3 0 2 1 2 4 2 El Salvador 3 0 2 1 0 3 2 Costa Rica 3 0 2 1 1 2 2 Jamaica 3 0 1 2 2 6 1

Today

Jamaica at United States, 7:30 p.m.

Costa Rica at Honduras, 8:05 p.m.

Canada at Mexico, 9:40 p.m.

Panama at El Salvador, 10:05 p.m.

Sunday

El Salvador at Costa Rica, 6 p.m.

Canada at Jamaica, 6 p.m.

Honduras at Mexico, 6:45 p.m.

United States at Panama, 9:05 p.m.

Wednesday

Costa Rica at United States, 7 p.m.

Panama at Canada, 7:30 p.m.

Jamaica at Honduras, 8:05 p.m.

Mexico at El Salvador, 10:05 p.m.

Friday, Nov. 12

Panama at Honduras, 8:05 p.m.

Costa Rica at Canada, 9:05 p.m.

Mexico at United States, 9:10 p.m.

Jamaica at El Salvador, 10 p.m.

Tuesday, Nov. 16

United States at Jamaica, 5 p.m.

Honduras at Costa Rica, 8:05 p.m.

Mexico at Canada, 9:05 p.m.

El Salvador at Panama, 9:05 p.m.

Thursday, Jan. 27

Honduras vs. Canada

United States vs. El Salvador

Costa Rica vs. Panama

Jamaica vs. Mexico

Sunday, Jan. 30

Canada vs. United States

Honduras vs. El Salvador

Mexico vs. Costa Rica

Panama vs. Jamaica

Wednesday, Feb. 2

El Salvador vs. Canada

United States vs. Honduras

Mexico vs. Panama

Jamaica vs. Costa Rica

Thursday, March 24

Costa Rica vs. Canada

Panama vs. Honduras

Jamaica vs. El Salvador

Mexico vs. United States

Sunday, March 27

Canada vs. Jamaica

Honduras vs. Mexico

El Salvador vs. Costa Rica

United States vs. Panama

Wednesday, March 30

Panama vs. Canada

Jamaica vs. Honduras

Mexico vs. El Salvador

Costa Rica vs. United States

MLS

EASTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA New England 20 4 5 65 57 34 Nashville 11 3 14 47 46 26 Philadelphia 11 7 9 42 36 26 Orlando City 11 8 9 42 41 41 D.C. United 12 12 4 40 49 41 N.Y. City FC 11 10 7 40 44 32 CF Montréal 11 10 7 40 40 37 Atlanta 10 9 9 39 37 33 New York 9 11 7 34 33 30 Columbus 9 12 7 34 32 39 Inter Miami CF 9 13 5 32 25 42 Chicago 7 16 6 27 29 46 Toronto FC 6 15 7 25 34 54 Cincinnati 4 15 8 20 28 52

WESTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA Seattle 16 5 6 54 44 22 Sporting K.C. 15 6 7 52 51 31 Colorado 13 5 9 48 38 27 Portland 14 10 4 46 45 44 Real Salt Lake 11 11 6 39 45 44 LA Galaxy 11 11 6 39 39 45 Minn. United 10 9 8 38 30 32 Vancouver 9 8 10 37 34 34 Los Angeles FC 9 12 7 34 40 41 San Jose 8 11 9 33 35 44 FC Dallas 6 13 10 28 39 47 Houston 5 12 12 27 33 45 Austin FC 7 17 4 25 29 44

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

Saturday

Miami at New York, 6 p.m.

Philadelphia at Cincinnati, 8 p.m.

Vancouver at Seattle, 9 p.m.

Sunday

Colorado at Minnesota, 4 p.m.

Saturday, Oct. 16

Philadelphia at CF Montréal, 1 p.m.

San Jose at Los Angeles FC, 3:30 p.m.

Miami at Columbus, 6 p.m.

Chicago at New England, 7 p.m.

Atlanta at Toronto FC, 7:30 p.m.

Nashville at D.C. United, 7:30 p.m.

Orlando City at Cincinnati, 7:30 p.m.

Seattle at Houston, 8:30 p.m.

Minnesota at Austin FC, 9 p.m.

Colorado at Real Salt Lake, 9:30 p.m.

Portland at LA Galaxy, 10:30 p.m.

Sunday, Oct. 17

New York City FC at New York, 1 p.m.

Sporting Kan. City at Vancouver, 10 p.m.