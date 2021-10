MLB

POSTSEASON

WILD CARD

Oct. 5: Boston 6, N.Y. Yankees 2

Oct. 6: L.A. Dodgers 3, St. Louis 1

DIVISION SERIES

(Best-of-5; x-if necessary)

American League

Tampa Bay 1, Boston 0

Oct. 7: Tampa Bay 5, Boston 0

Today: Boston (Sale 5-1) at Tampa Bay (Baz 2-0), 7 p.m.

Sun.: Tampa Bay at Boston, 4 p.m.

x-Mon.: Tampa Bay at Boston, TBD

x-Wed.: Boston at Tampa Bay, TBD

Houston 1, Chicago 0

Oct. 7: Houston 6, Chicago 1

Today: Chicago (Giolito 11-9) at Houston (Valdez 11-6), 2 p.m.

Sun.: Houston at Chicago, 8 p.m.

x-Mon.: Houston at Chicago, TBD

x-Wed.: Chicago at Houston, TBD

National League

San Francisco vs. Los Angeles

Today: Los Angeles (Buehler 16-4) at San Francisco (Webb 11-3), 9:30 p.m.

Sat.: Los Angeles at San Francisco (Gausman 14-6), 9 p.m.

Mon.: San Francisco at Los Angeles, TBD

x-Tue.: San Francisco at Los Angeles, TBD

x-Oct. 14: Los Angeles at San Francisco, TBD

Milwaukee vs. Atlanta

Today: Atlanta (Morton 14-6) at Milwaukee (Burnes 11-5), 4:30 p.m.

Sat.: Atlanta (Fried 14-7) at Milwaukee (Woodruff 9-10), 5 p.m.

Mon.: Milwaukee at Atlanta, TBD

x-Tue.: Milwaukee at Atlanta, TBD

x-Oct. 14: Atlanta at Milwaukee, TBD

ALDS

HOUSTON 6,

CHICAGO WHITE SOX 1

Chicago Houston ab r h bi ab r h bi Anderson ss 4 1 1 0 Altuve 2b 4 2 1 0 Moncada 3b 3 0 1 0 Brantley lf 4 0 2 2 Abreu dh 4 0 2 1 Bregman 3b 4 1 1 1 Grandal c 4 0 0 0 Alvarez dh 3 2 2 2 Robert cf 3 0 2 0 Gurriel 1b 4 0 0 0 Jiménez lf 4 0 1 0 Correa ss 3 0 2 0 Sheets 1b 4 0 0 0 Tucker rf 4 0 0 0 Engel rf 4 0 0 0 Meyers cf 4 1 2 1 L.García 2b 3 0 0 0 Maldonado c 4 0 0 0 Totals 33 1 7 1 Totals 34 6 10 6 Chicago 000 000 010—1 Houston 012 210 00x—6

E—Bregman (1). DP—Chicago 0, Houston 1. LOB—Chicago 7, Houston 8. 2B—Alvarez (1), Altuve (1). HR—Alvarez (1). S—Brantley (1).

IP H R ER BB SO

Chicago

Lynn L,0-1 3 2/3 6 5 5 2 4 López 2 1 1 1 1 2 Crochet 1 3 0 0 0 2 Ruiz 1 1/3 0 0 0 0 1

Houston

MClrsJr W,1-0 6 2/3 4 0 0 0 4 Maton 1/3 0 0 0 0 0 Graveman 1 2 1 1 1 0 Pressly 1 1 0 0 0 2

López pitched to 2 batters in the 6th, Crochet pitched to 3 batters in the 7th. HBP—McCullers Jr. (Robert). WP—Lynn, Pressly. Umpires—Home, Adam Hamari; First, Chris Conroy; Second, Tom Hallion; Third, Vic Carapazza; Right, Lance Barrett; Left, Chad Fairchild. T—3:34. A—40,497 (41,168).

LATE WEDNESDAY

WILD CARD

L.A. DODGERS 3,

ST. LOUIS 1