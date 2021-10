W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div

Arizona 4 0 0 1.000 140 85 1-0-0 3-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-0

L.A. Rams 4 1 0 .800 141 116 2-1-0 2-0-0 1-0-0 3-1-0 1-1-0

San Frncsco 2 2 0 .500 107 102 0-2-0 2-0-0 0-0-0 2-2-0 0-1-0

Seattle 2 2 0 .500 103 100 0-1-0 2-1-0 1-1-0 1-1-0 1-0-0

MIAMI DOLPHINS at TAMPA BAY BUCCANEERS — MIAMI: LIMITED: CB Xaivein Howard (shoulder/groin), CB Byron Jones (quad/achilles), WR DeVante Parker (shoulder/hamstring). FULL: S Brandon Jones (ankle), C Greg Mancz (neck), TE Adam Shaheen (neck). TAMPA BAY: DNP: CB Carlton Davis (quad), TE Rob Gronkowski (ribs), DL Patrick O’Connor (calf), S Antoine Winfield (concussion). LIMITED: RB Giovani Bernard (knee), CB Jamel Dean (knee), OLB Jason Pierre-Paul (shoulder/hand). FULL: WR Antonio Brown (knee), WR Chris Godwin (thumb).

NEW ENGLAND PATRIOTS at HOUSTON TEXANS — NEW ENGLAND: DNP: T Trent Brown (calf), G Shaq Mason (abdomen), CB Shaun Wade (concussion). LIMITED: LB Ja’Whaun Bentley (shoulder), DB Cody Davis, (knee), S Kyle Dugger (hamstring), K Nick Folk (left knee), CB Jonathan Jones (ankle(, DB Jalen Mills (hamstring), LB Ronnie Perkins (ankle), LB Kyle Van Noy (groin). HOUSTON: DNP: RB Rex Burkhead (hip), T Marcus Cannon (back), WR Chris Conley (not injury related - personal matter), QB Deshaun Watson (not injury related - personal matter). LIMITED: WR Danny Amendola (thigh), OL Justin Britt (knee). FULL: CB Jimmy Moreland (illness), RB Scottie Phillips (illness).

NEW ORLEANS SAINTS at WASHINGTON — NEW ORLEANS: DNP: T Terron Armstead (elbow), C Erik McCoy (calf). LIMITED: S J.T. Gray (back). FULL: CB Marshon Lattimore (hand). WASHINGTON: DNP: WR Dyami Brown (knee), WR Curtis Samuel (groin), G Brandon Scherff (knee), WR Cam Sims (hamstring). LIMITED: DT Jonathan Allen (knee), S Deshazor Everett (knee), RB Antonio Gibson (shin), LB Cole Holcomb (shoulder), DT Matt Ioannidis (knee). FULL: RB J.D. McKissic (ankle), DE James Smith-Williams (toe), CB Benjamin St-Juste (concussion).

NEW YORK GIANTS at DALLAS COWBOYS — NEW YORK GIANTS: DNP: S Jabrill Peppers (hamstring), WR Sterling Shepard (hamstring), WR Darius Slayton (hamstring). LIMITED: TE Kaden Smith (knee), OL Andrew Thomas (foot). DL Leonard Williams (knee), OL Ben Bredeson (hand), DB Nate Ebner (quad). FULL: RB Saquon Barkley (knee), WR Kenny Golladay (groin), WR C.J. Board (clavicle). DALLAS: DNP: DE Dorance Armstrong (ankle), S Donovan Wilson (groin). LIMITED: WR Amari Cooper (hamstring), RB Ezekiel Elliott (knee), DE Randy Gregory (knee), T Ty Nsekhe (illness), DT Carlos Watkins (knee). FULL: CB Trevon Diggs (back).

NEW YORK JETS vs. ATLANDA FALCONS — NEW YORK JETS: DNP: S Adrian Colbert (concussion), TE Tyler Kroft (back), S Marcus Maye (ankle), WR Jeff Smith (concussion). LIMITED: CB Brandin Echols (concussion), DL Nathan Shepherd (knee). FULL: WR Denzel Mims (illness (non-COVID), WR Elijah Moore (concussion), S Jarrod Wilson (rib). ATLANTA: DNP: DT Marlon Davidson (ankle), WR Russell Gage (ankle), S Erik Harris (calf), WR Calvin Ridley (not injury related - personal matter). LIMITED: CB Avery Williams (hamstring).

PHILADELPHIA EAGLES at CAROLINA PANTHERS — PHILADELPHIA: DNP: T Lane Johnson (not injury related - personal matter), CB Darius Slay (not injury related - personal matter). LIMITED: T Jordan Mailata (knee). FULL: C Jason Kelce (foot, not injury related - resting player), CB Avonte Maddox (neck), WR Quez Watkins (knee). CAROLINA: DNP: LB Shaq Thompson (foot), T Cameron Erving (neck), C Matt Paradis (illness). LIMITED: RB Christian McCaffrey (hamstring). FULL: DE Yetur Gross-Matos (ankle), G John Miller (shoulder), OLB Haason Reddick (neck)

SAN FRANCISCO 49ERS at ARIZONA CARDINALS — SAN FRANCISCO: DNP: DL Samson Ebukam (hamstring), QB Jimmy Garroppolo (calf), TE George Kittle (calf), CB K’Waun Williams (calf), DL Arik Armstead (not injury related), DL D.J. Jones (not injury related). LIMITED: DT Javon Kinlaw (knee), RB Elijah Mitchell (shoulder), CB Josh Norman (chest). FULL: C Alex Mack (not injury related), T Trent Williams (shoulder). ARIZONA: DNP: CB Byron Murphy (ribs), RB Chase Edmonds (shoulder), OL Justin Murray (back). LIMITED: OL Kelvin Beachum (ribs), CB Antonio Hamilton (ankle), TE Maxx Williams (shoulder), OL Justin Pugh (hip), RB Eno Benjamin (hamstring), CB Marco Wilson (ribs). FULL: OLB Dennis Gardeck (hand).

TENNESSEE TITANS at JACKSONVILLE JAGUARS — TENNESSEE: DNP: DE Denico Autry (hip), C Aaron Brewer (knee), LB Jayon Brown (knee), RB Derrick Henry (not injury related - resting player), TE Tommy Hudson (ankle), WR Julio Jones (hamstring), P Brett Kern (right groin), T Taylor Lewan (toe), WR Racey McMath (quadricep). LIMITED: C Ben Jones (neck), T Ty Sambrailo (foot), WR Nick Westbrook-Ikhine (hamstring). FULL: RB Khari Blasingame (ankle), WR A.J. Brown (hamstring), LB Bud Dupree (knee), LB Rashaan Evans (quadricep), CB Caleb Farley (shoulder), LB Sharif Finch (concussion), CB Chris Jackson (shoulder), RB Jeremy McNichols (hamstring), G Rodger Saffold (concussion), DT Jeffery Simmons (back), DT Teair Tart (shoulder). JACKSONVILLE: DNP: DT Roy Robertson-Harris (ankle). LIMITED: CB Tyson Campbell (toe), DE Lerentee McCray (hamstring). FULL: RB Carlos Hyde (shoulder).

MONDAY

INDIANAPOLIS COLTS at BALTIMORE RAVENS — INDIANAPOLIS: DNP: RB Nyheim Hines (shoulder), LB Darius Leonard (ankle), DE Kwity Paye (hamstring), T Braden Smith (foot/thumb). LIMITED: S Khari Willis (ankle/groin), CB Rock Ya-Sin (ankle). FULL: QB Caron Wentz (ankle). BALTIMORE: DNP: OLB Justin Houston (NIR-resting player), CB Jimmy Smith (NIR-resting player), T Ronnie Stanley (ankle), S Geno Stone (thigh), T Alejandro Villanueva (knee). LIMITED: S DeShon Elliott (quad).

