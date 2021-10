World Cup

QUALIFYING

NORTH AND CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN

Final Round

Top three teams qualify

Fourth-place team advances to playoff

GP W D L GF GA Pts United States 4 2 2 0 6 2 8 Mexico 3 2 1 0 4 2 7 Canada 3 1 2 0 5 2 5 Panama 3 1 2 0 4 1 5 Costa Rica 4 0 3 1 1 2 3 Honduras 4 0 3 1 2 4 3 El Salvador 3 0 2 1 0 3 2 Jamaica 4 0 1 1 2 8 1

Oct. 7

United States 2, Jamaica 0

Costa Rica 0, Honduras 0

Canada at Mexico, late

Panama at El Salvador, late

Sunday

El Salvador at Costa Rica, 6 p.m.

Canada at Jamaica, 6 p.m.

Honduras at Mexico, 6:45 p.m.

United States at Panama, 9:05 p.m.

Wednesday

Costa Rica at United States, 7 p.m.

Panama at Canada, 7:30 p.m.

Jamaica at Honduras, 8:05 p.m.

Mexico at El Salvador, 10:05 p.m.

U.S. 2, JAMAICA 0

Jamaica 0 0 — 0 United States 0 2 — 2

First half—None.

Second half—1, United States, Pepi 2 (Dest), 49th minute. 2, United States, Pepi 3 (Aaronson), 62nd minute

Yellow cards—Lawrence, Jam, 1st; Lowe, Jam, 34th. Red cards—none.

Referee—Reon Radix, Grenada. Linesmen—Keytzel Corrales, Nicaragua; Iroots Apleton, Antigua and Barbuda.

A—20,500.

Lineups

Andre Blake; 5-Alvas Powell (Javain Brown, 84th), Adrian Mariappa, Damion Lowe, Kemar Lawrence; Devon Williams, Je-Vaughn Watson, Jamal Lowe (Junior Flemmings, 61st), Tyreek Magee (Kemar Roofe, 61st), Bobby Cordova-Reid (Javon East, 71st); Shamar Nicholson

United States—Matt Turner; Sergiño Dest (Shaq Moore, 77th), Walker Zimmerman, Miles Robinson, Antonee Robinson; Tyler Adams (Kelyn Acosta, 83rd), Weston McKennie, Yunus Musah (Luce da la Torre, 77th); Paul Arriola, Brenden Aaronson (Tim Weah, 68th) Ricardo Pepi (Gyasi Zardes, 68th)

MLS

EASTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA New England 20 4 5 65 57 34 Nashville 11 3 14 47 46 26 Philadelphia 11 7 9 42 36 26 Orlando City 11 8 9 42 41 41 D.C. United 12 12 4 40 49 41 N.Y. City FC 11 10 7 40 44 32 CF Montréal 11 10 7 40 40 37 Atlanta 10 9 9 39 37 33 New York 9 11 7 34 33 30 Columbus 9 12 7 34 32 39 Inter Miami CF 9 13 5 32 25 42 Chicago 7 16 6 27 29 46 Toronto FC 6 15 7 25 34 54 Cincinnati 4 15 8 20 28 52

WESTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA Seattle 16 5 6 54 44 22 Sporting K.C. 15 6 7 52 51 31 Colorado 13 5 9 48 38 27 Portland 14 10 4 46 45 44 Real Salt Lake 11 11 6 39 45 44 LA Galaxy 11 11 6 39 39 45 Minn. United 10 9 8 38 30 32 Vancouver 9 8 10 37 34 34 Los Angeles FC 9 12 7 34 40 41 San Jose 8 11 9 33 35 44 FC Dallas 6 13 10 28 39 47 Houston 5 12 12 27 33 45 Austin FC 7 17 4 25 29 44

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

Saturday

Miami at New York, 6 p.m.

Philadelphia at Cincinnati, 8 p.m.

Vancouver at Seattle, 9 p.m.

Sunday

Colorado at Minnesota, 4 p.m.