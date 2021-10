NFL

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Buffalo 3 1 0 .750 134 44 Miami 1 3 0 .250 62 109 N.Y. Jets 1 3 0 .250 47 94 New England 1 3 0 .250 71 70

South

W L T Pct PF PA Tennessee 2 2 0 .500 95 111 Houston 1 3 0 .250 67 116 Indianapolis 1 3 0 .250 83 97 Jacksonville 0 4 0 .000 74 115

North

W L T Pct PF PA Baltimore 3 1 0 .750 105 92 Cincinnati 3 1 0 .750 92 75 Cleveland 3 1 0 .750 100 67 Pittsburgh 1 3 0 .250 67 93

West

W L T Pct PF PA Denver 3 1 0 .750 83 49 L.A. Chargers 3 1 0 .750 95 74 Las Vegas 3 1 0 .750 104 100 Kansas City 2 2 0 .500 134 125

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Dallas 3 1 0 .750 126 97 Washington 2 2 0 .500 101 122 N.Y. Giants 1 3 0 .250 83 95 Philadelphia 1 3 0 .250 94 106

South

W L T Pct PF PA Carolina 3 1 0 .750 97 66 Tampa Bay 3 1 0 .750 122 105 New Orleans 2 2 0 .500 94 69 Atlanta 1 3 0 .250 78 128

North

W L T Pct PF PA Green Bay 3 1 0 .750 95 100 Chicago 2 2 0 .500 64 91 Minnesota 1 3 0 .250 94 92 Detroit 0 4 0 .000 81 119

West

W L T Pct PF PA Arizona 4 0 0 1.000 140 85 L.A. Rams 4 1 0 .800 141 116 San Francisco 2 2 0 .500 107 102 Seattle 2 3 0 .400 120 126

Oct. 7

L.A. Rams 26, Seattle 17

Sunday

N.Y. Jets vs Atlanta at London, 9:30 a.m.

Denver at Pittsburgh, 1 p.m.

Detroit at Minnesota, 1 p.m.

Green Bay at Cincinnati, 1 p.m.

Miami at Tampa Bay, 1 p.m.

New England at Houston, 1 p.m.

New Orleans at Washington, 1 p.m.

Philadelphia at Carolina, 1 p.m.

Tennessee at Jacksonville, 1 p.m.

Chicago at Las Vegas, 4:05 p.m.

Cleveland at L.A. Chargers, 4:05 p.m.

N.Y. Giants at Dallas, 4:25 p.m.

San Francisco at Arizona, 4:25 p.m.

Buffalo at Kansas City, 8:20 p.m.

Monday

Indianapolis at Baltimore, 8:15 p.m.

Thursday

Tampa Bay at Philadelphia, 8:20 p.m.

Oct. 17

Miami vs Jacksonville at London, 9:30 am

Cincinnati at Detroit, 1 p.m.

Green Bay at Chicago, 1 p.m.

Houston at Indianapolis, 1 p.m.

Kansas City at Washington, 1 p.m.

L.A. Chargers at Baltimore, 1 p.m.

L.A. Rams at N.Y. Giants, 1 p.m.

Minnesota at Carolina, 1 p.m.

Arizona at Cleveland, 4:05 p.m.

Dallas at New England, 4:25 p.m.

Las Vegas at Denver, 4:25 p.m.

Seattle at Pittsburgh, 8:20 p.m.

BYES: N.Y. Jets, Atlanta, New Orleans, San Francisco

Oct. 18

Buffalo at Tennessee, 8:15 p.m.

INJURY REPORT

SUNDAY

CHICAGO BEARS at LAS VEGAS RAIDERS — CHICAGO: OUT: TE Jesse James (NIR-personal), TE J.P. Holtz (quadricep), LB Joel Iyiegbuniwe (hamstring), RB David Montgomery (knee). QUESTIONABLE: LB Khalil Mack (ribs/foot), DB Tashaun Gipson Sr. (hamstring), TE Jesper Horsted (knee), LB Christian Jones (back). DOUBTFUL: DT Akiem Hicks (groin). FULL: DB Deon Bush (shoulder), WR Darnell Mooney (groin), QB Andy Dalton (knee). LAS VEGAS: OUT: CB Damon Arnette (groin), TE Derek Carrier (pectoral), CB Trayvon Mullen (toe). QUESTIONABLE: RB Peyton Barber (toe). DNP: CB Casey Hayward (NIR-resting player). LIMITED: DE Yanick Ngakoue (NIR-resting player), TE Foster Moreau (ankle). FULL: CB Nate Hobbs (shoulder), FB Alec Ingold (shoulder), RB Josh Jacobs (ankle), LB Cory Littleton (shoulder/rib), T Kolton Miller (knee), WR Hunter Renfrow (ankle), TE Darren Waller (knee).

CLEVELAND BROWNS at LOS ANGELES CHARGERS — CLEVELAND: OUT: T Christopher Hubbard (triceps), CB Greg Newsome (calf). QUESTIONABLE: DE Jadeveon Clowney (elbow), LB Tony Fields (shoulder), DE Myles Garrett (knee, ankle), CB Troy Hill (toe), DE Takkarist McKinley (ankle, knee), TE David Njoku (knee), LB Malcolm Smith (abdomen), C J.C. Tretter (knee, back), CB Denzel Ward (neck), T Jedrick Wills (ankle). LIMITED: T Jack Conklin (knee). FULL: WR Odell Beckham (shoulder), DT Malik Jackson (not injury related - resting player). LOS ANGELES CHARGERS: DOUBTFUL: RB Justin Jackson (groin). QUESTIONABLE: CB Chris Harris (shoulder). FULL: WR Keenan Allen (ankle), RB Austin Ekeler (ankle), CB Chris Harris (shoulder), S Derwin James (toe, shoulder), LB Drue Tranquill (illness).

DETROIT LIONS at MINNESOTA VIKINGS — DETROIT: QUESTIONABLE: TE T.J. Hockenson (knee), T Penei Sewell (ankle), LB Trey Flowers (knee), RB D’Andre Swift (groin), RB Jamaal Williams (hip). FULL: DE Michael Brockers (shoulder). MINNESOTA: OUT: DT Michael Pierce (elbow), WR Ihimir Smith-Marsette (toe). QUESTIONABLE: RB Dalvin Cook (ankle). FULL: LB Nick Vigil (ankle), LB Anthony Barr (knee), CB Bashaud Breeland (illness), S Camry Bynum (abdomen), K Greg Joseph (right hip), LB Eric Kendricks (elbow), WR Dede Westbrook (quadricep).

GREEN BAY PACKERS at CINCINNATI BENGALS — GREEN BAY: OUT: CB Jaire Alexander (shoulder), C/G Josh Myers (finger), LB Chauncey Rivers Jr. (knee). QUESTIONABLE: G Elgton Jenkins (ankle), T Dennis Kelly (illness). LIMITED: DL Jack Heflin (ankle), RB Aaron Jones (ankle). FULL: LB Krys Barnes (concussion) RB A.J. Dillon (back), CB Kevin King (concussion), TE Marcedes Lewis (NIR-resting player), DL Dean Lowry (ankle), CB Isaac Yladom (quadricep). CINCINNATI: OUT: G Xavier Su’a-Filo (knee). DOUBTFUL: WR Mike Thomas (ankle). QUESTIONABLE: C Trey Hopkins (knee), HB Joe Mixon (ankle), DT Larry Ogunjobi (knee/illness), G D’Ante Smith (illness), CB Trae Waynes (hamstring). FULL: S Jessie Bates (neck), LB Akeem Davis Gaither (trap), CB Chidobe Awuzle (groin), WR Tee Higgins (shoulder), WR Stanley Morgan (ribs).

MONDAY

INDIANAPOLIS COLTS at BALTIMORE RAVENS — INDIANAPOLIS: DNP: TE Jack Doyle (NIR-resting player), T Eric Fisher (NIR-resting player), C Ryan Kelly (groin), DE Kwity Paye (hamstring), T Brden Smith (foot/thumb), RB Jordan Wilkins (illness). LIMITED: RB Nyheim Hines (shoulder), LB Darius Leonard (ankle), S Khari Willis (ankle/groin), CB Rock Ya-Sin (ankle). FULL: QB Carson Wentz (ankle). BALTIMORE: DNP: T Ronnie Stanley (ankle), T Alejandro Villanueva (knee), NT Brandon Williams (NIR-resting player). LIMITED: S DeShon Elliot (quadricep), S Geno Stone (thigh).