AUTO RACING

Xfinity Series

DRIVE FOR THE CURE 250

At Concord, N.C.

Lap length: 2.28 miles

(Start position in parentheses)

1. (14) AJ Allmendinger, Chevrolet, 68 laps, 49 points.

2. (1) Austin Cindric, Ford, 68, 35.

3. (3) Daniel Hemric, Toyota, 68, 54.

4. (5) Justin Haley, Chevrolet, 68, 48.

5. (6) Brandon Jones, Toyota, 68, 42.

6. (10) Noah Gragson, Chevrolet, 68, 46.

7. (37) Preston Pardus, Chevrolet, 68, 30.

8. (13) Myatt Snider, Chevrolet, 68, 37.

9. (2) Justin Allgaier, Chevrolet, 68, 28.

10. (15) Sam Mayer, Chevrolet, 68, 28.

11. (17) Josh Williams, Chevrolet, 68, 26.

12. (11) Jeremy Clements, Chev., 68, 32.

13. (7) Jeb Burton, Chevrolet, 68, 28.

14. (20) Alex Labbe, Chevrolet, 68, 23.

15. (8) Harrison Burton, Toyota, 68, 29.

16. (19) Jade Buford, Chevrolet, 68, 21.

17. (35) Landon Cassill, Chev., 68, 20.

18. (40) Austin Hill, Toyota, 68, 0.

19. (23) JJ Yeley, Chevrolet, 68, 18.

20. (32) Jeffrey Earnhardt, Chev., 68, 17.

21. (12) Ty Gibbs, Toyota, 68, 26.

22. (16) Brandon Brown, Chev., 68, 15.

23. (24) Kyle Weatherman, Chev., 68, 14.

24. (36) Stefan Parsons, Chev., 68, 13.

25. (28) Sage Karam, Chevrolet, 68, 12.

26. (25) Ty Dillon, Chevrolet, 68, 11.

27. (4) Michael Annett, Chevrolet, 68, 10.

28. (30) Joe Graf Jr, Chevrolet, 67, 9.

29. (29) Will Rodgers, Toyota, 67, 8.

30. (26) Matt Mills, Toyota, 67, 7.

31. (33) Spencer Boyd, Ford, 67, 0.

32. (18) Ryan Sieg, Ford, 66, 5.

33. (21) T. Joe Martins, Chev., 63, 4.

34. (9) Riley Herbst, Ford, 61, 7.

35. (34) Loris Hezemans, Ford, 59, 2.

36. (27) Ryan Vargas, Chevrolet, 47, 1.

37. (22) Brett Moffitt, Chevrolet, 30, 1.

38. (31) Josh Bilicki, Chevrolet, 28, 1.

39. (38) Kris Wright, Chevrolet, 19, 0.

40. (39) Gray Gaulding, Chevrolet, 10, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 74.4 mph.

Time of Race: 2 hr., 7 min., 14 sec.

Margin of Victory: 3.192 seconds.

Caution Flags: 7 for 13 laps.

Lead Changes: 6 among 5 drivers.

Lap Leaders: A.Cindric 0-7; D.Hemric 8-20; N.Gragson 21; A.Cindric 22-36; D.Hemric 37-40; T.Gibbs 41-47; A.Allmendinger 48-68

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): A.Cindric, 2 times for 22 laps; A.Allmendinger, 1 time for 21 laps; D.Hemric, 2 times for 17 laps; T.Gibbs, 1 time for 7 laps; N.Gragson, 1 time for 1 lap.

Wins: A.Allmendinger, 5; A.Cindric, 5; T.Gibbs, 3; J.Allgaier, 2; N.Gragson, 2; J.Berry, 2; J.Haley, 1; J.Burton, 1; M.Snider, 1; B.Brown, 1.

Top 10 in Points: 1. A.Allmendinger, 3050; 2. A.Cindric, 3044; 3. J.Allgaier, 3021; 4. N.Gragson, 3017; 5. D.Hemric, 3016; 6. J.Haley, 3015; 7. H.Burton, 3008; 8. B.Jones, 3003; 9. J.Burton, 862; 10. J.Clements, 668.

NHRA

TEXAS NHRA FALLNATIONALS

At Ennis, Texas

Qualifying

Pairings based on results in qualifying, which ended Saturday.

Top Fuel

1. Brittany Force, 3.637 seconds, 335.32 mph vs. 16. Joe Morrison, 4.328, 215.20; 2. Steve Torrence, 3.678, 326.48 vs. 15. Buddy Hull, 4.094, 293.09; 3. Mike Salinas, 3.680, 330.47 vs. 14. Krista Baldwin, 3.998, 307.79; 4. Justin Ashley, 3.687, 329.58 vs. 13. Keith Murt, 3.974, 301.87; 5. Billy Torrence, 3.715, 327.98 vs. 12. Alex Laughlin, 3.796, 320.66; 6. Josh Hart, 3.728, 325.14 vs. 11. Leah Pruett, 3.773, 323.12; 7. Antron Brown, 3.743, 326.79 vs. 10. Doug Kalitta, 3.765, 324.05; 8. Clay Millican, 3.745, 324.59 vs. 9. Shawn Langdon, 3.754, 321.88.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.878, 331.94 vs. 16. Jeff Arend, Chevy Monte Carlo, 4.183, 248.75; 2. Ron Capps, Dodge Charger, 3.882, 329.34 vs. 15. Jack Wyatt, Charger, 4.149, 267.69; 3. Cruz Pedregon, Charger, 3.892, 325.14 vs. 14. Terry Haddock, Ford Mustang, 4.061, 310.55; 4. Matt Hagan, Charger, 3.897, 332.34 vs. 13. Dale Creasy Jr., Charger, 3.992, 323.66; 5. Bob Tasca III, Mustang, 3.911, 330.80 vs. 12. Jim Campbell, Charger, 3.974, 316.08; 6. Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.917, 327.51 vs. 11. John Force, Camaro, 3.972, 325.30; 7. Blake Alexander, Mustang, 3.922, 322.81 vs. 10. Paul Lee, Charger, 3.958, 328.22; 8. J.R. Todd, Camry, 3.924, 325.37 vs. 9. Tim Wilkerson, Mustang, 3.935, 322.81.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.553, 209.23 vs. 16. Marty Robertson, Ford Mustang, 6.673, 203.98; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.567, 209.14 vs. 15. Fernando Cuadra, Mustang, 6.662, 208.10; 3. Erica Enders, Camaro, 6.571, 206.67 vs. 14. Deric Kramer, Camaro, 6.643, 207.46; 4. Rodger Brogdon, Camaro, 6.580, 209.56 vs. 13. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.632, 205.69; 5. Kyle Koretsky, Camaro, 6.591, 209.01 vs. 12. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.623, 206.42; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.591, 207.24 vs. 11. Kenny Delco, Camaro, 6.619, 208.52; 7. Chris McGaha, Camaro, 6.597, 208.42 vs. 10. Mason McGaha, Camaro, 6.614, 208.33; 8. Vincent Nobile, Camaro, 6.604, 206.26 vs. 9. Matt Hartford, Camaro, 6.605, 208.30.

Pro Stock Motorcycle

1. Steve Johnson, Suzuki, 6.756, 198.44 vs. 16. Jianna Salinas, Suzuki, 6.949, 193.13; 2. Matt Smith, EBR, 6.772, 200.83 vs. 15. Michael Ray, Victory, 6.938, 194.10; 3. Angelle Sampey, Suzuki, 6.809, 197.74 vs. 14. Andrew Hines, Buell, 6.924, 193.77; 4. Hector Arana Jr, EBR, 6.822, 200.74 vs. 13. Kelly Clontz, Suzuki, 6.914, 194.10; 5. Jerry Savoie, Suzuki, 6.839, 196.59 vs. 12. Joey Gladstone, Suzuki, 6.905, 195.48; 6. Eddie Krawiec, Buell, 6.878, 200.26 vs. 11. Angie Smith, EBR, 6.898, 197.08; 7. Chris Bostick, 6.878, 197.22 vs. 10. Jim Underdahl, Suzuki, 6.890, 195.73; 8. Karen Stoffer, Suzuki, 6.885, 195.68 vs. 9. Scotty Pollacheck, EBR, 6.890, 198.47.