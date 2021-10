Atlanta Milwaukee

ab r h bi ab r h bi Soler rf 5 1 1 0 Wong 2b 4 0 1 0 Heredia cf 0 0 0 0 Adames ss 4 0 1 0 Freeman 1b 3 1 1 1 Escobar 1b 4 0 0 0 Albies 2b 4 0 1 1 García rf 4 0 1 0 Riley 3b 4 1 2 1 Boxbergr p 0 0 0 0 Duvall cf-rf 3 0 0 0 Yelich lf 3 0 1 0 Rosario lf 4 0 1 0 Urías 3b 4 0 2 0 d’Arnaud c 4 0 0 0 Cain cf 3 0 0 0 Swanson ss 4 0 0 0 Piña c 2 0 0 0 Fried p 2 0 0 0 Voglbch ph 0 0 0 0 Pederson ph 1 0 1 0 Taylor ph 1 0 0 0 Gore pr 0 0 0 0 Maile c 1 0 0 0 Jackson p 0 0 0 0 Woodruff p 1 0 0 0 Matzek p 0 0 0 0 Tellez ph 1 0 0 0 Arcia ph 0 0 0 0 Stricklnd p 0 0 0 0 Smith p 0 0 0 0 Ashby p 0 0 0 0 Ptrsn ph-rf 0 0 0 0 Totals 34 3 7 3 Totals 32 0 6 0 Atlanta 002 001 000—3 Milwaukee 000 000 000—0

DP—Atlanta 1, Milwaukee 0. LOB—Atlanta 7, Milwaukee 8. 2B—Soler (1), Albies (1), Adames (1). HR—Riley (1).

IP H R ER BB SO

Atlanta

Fried W,1-0 6 3 0 0 0 9 Jackson H,1 2/3 1 0 0 1 2 Matzek H,1 1 1/3 1 0 0 1 3 Smith S,1-1 1 1 0 0 1 0

Milwaukee

Woodruff L,0-1 6 5 3 3 1 7 Strickland 1 1 0 0 0 1 Ashby 1 1 0 0 1 1 Boxberger 1 0 0 0 1 1

WP—Woodruff. Umpires—Home, Mike Muchlinski; First, Alfonso Marquez; Second, Tony Randazzo; Third, Will Little; Right, Mike Estabrook; Left, Quinn Wolcott. T—3:23. A—43,812 (41,900).

LATE FRIDAY

SAN FRANCISCO 4,

L.A. DODGERS 0

Los Angeles San Francisco ab r h bi ab r h bi Betts rf 4 0 2 0 LaStella 2b 2 1 2 0 Seager ss 4 0 1 0 Slno ph-2b 1 0 0 0 T.Turner 2b 4 0 0 0 Flores 1b 4 0 0 0 J.Turner 3b 4 0 0 0 Crwford ss 4 1 1 1 Smith c 4 0 2 0 Posey c 4 1 1 2 Beaty 1b 3 0 0 0 WdeJr rf-lf 3 0 0 0 Bellinger cf 3 0 0 0 Bryant lf 3 1 3 1 Pollock lf 3 0 0 0 Doval p 0 0 0 0 Buehler p 2 0 0 0 Ystrmsk of 3 0 0 0 Graterol p 0 0 0 0 Lngoria 3b 3 0 0 0 Lux ph 1 0 0 0 Webb p 3 0 0 0 Vesia p 0 0 0 0 Rogers p 0 0 0 0 Bickford p 0 0 0 0 Duggar cf 0 0 0 0 Totals 32 0 5 0 Totals 30 4 7 4 Los Angeles 000 000 000—0 San Francisco 200 000 11x—4

E—Crawford (1), Webb (1). DP—Los Angeles 1, San Francisco 1. LOB—Los Angeles 5, San Francisco 3. 2B—Seager (1), Smith (1). HR—Posey (1), Bryant (1), Crawford (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles

Buehler L,0-1 6 1/3 6 3 3 1 5 Graterol 2/3 0 0 0 0 1 Vesia 2/3 1 1 1 0 2 Bickford 1/3 0 0 0 0 0

San Francisco

Webb W,1-0 7 2/3 5 0 0 0 10 Rogers H,1 1/3 0 0 0 0 0 Doval 1 0 0 0 0 1

Umpires—Home, Carlos Torres; First, Angel Hernandez; Second, Ted Barrett; Third, Pat Hoberg; Right, Gabe Morales; Left, Doug Eddings. T—2:39. A—41,934 (41,915).

Share this article Email story