World Cup

QUALIFYING

NORTH AND CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN

Final Round

Top three teams qualify

Fourth-place team advances to playoff

GP W D L GF GA Pts Mexico 5 3 2 0 8 3 11 United States 5 2 2 1 7 3 8 Panama 5 2 2 1 5 2 8 Canada 5 1 4 0 6 3 7 Costa Rica 5 1 3 1 3 3 6 El Salvador 5 1 2 2 2 5 5 Honduras 5 0 3 2 2 8 3 Jamaica 5 0 2 3 2 8 2

Oct. 7

United States 2, Jamaica 0

Costa Rica 0, Honduras 0

Canada 1, Mexico 1

El Salvador 1, Panama 0

Oct. 10

Costa Rica 2, El Salvador 1

Jamaica 0, Canada 0

Mexico 3, Honduras 0

Panama 1, United States 0

Wednesday

Costa Rica at United States, 7 p.m.

Panama at Canada, 7:30 p.m.

Jamaica at Honduras, 8:05 p.m.

Mexico at El Salvador, 10:05 p.m.

LATE SUNDAY

PANAMA 1, U.S. 0

United States 0 0 — 0 Panama 0 1 — 1

First half—None.

Second half—1, Panama, Godoy 1 (Davis), 54th minute.

Yellow cards—Stephens, Pan, 77th. Red cards—none.

Referee—Cesar Ramos, Mexico. Linesmen—Alberto Martin, Miguel Hernandez, Mexico.

A—21,000.

Lineups

United States—Matt Turner Shaq Moore (DeAndre Yedlin, 68th), Mark McKenzie, Walker Zimmerman, George Bello, Yunus Musah (Tyler Adams, 46th), Kellyn Acosta, Sebastian Lletget, Paul Arriola (Brenden Aaronson, 46th), Gyasi Zardes (Ricardo Pepi, 67th), Tim Weah (Cristian Roldan, 68th) Panama—Luis Mejia Amir Murillo, Fidel Escobar, Harold Cummings, Eric Davis Cristian Martinez (Abdiel Ayarza, 88th), Anibal Godoy (Armando Cooper, 69th), Edgar Barcenas, Alberto Quintero (Cesar Yanis, 89th) Freddy Gondola, Rolando Blackburn (Eduardo Guerreo, 69th)

MLS

EASTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA New England 20 4 5 65 57 34 Nashville 11 3 14 47 46 26 Philadelphia 12 7 9 45 38 27 Orlando City 11 8 9 42 41 41 D.C. United 12 12 4 40 49 41 N.Y. City FC 11 10 7 40 44 32 CF Montréal 11 10 7 40 40 37 Atlanta 10 9 9 39 37 33 New York 10 11 7 37 34 30 Columbus 9 12 7 34 32 39 Inter Miami CF 9 14 5 32 25 43 Chicago 7 16 6 27 29 46 Toronto FC 6 15 7 25 34 54 Cincinnati 4 16 8 20 29 54

WESTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA Seattle 17 5 6 57 48 23 Sporting K.C. 15 6 7 52 51 31 Colorado 14 5 9 51 41 28 Portland 14 10 4 46 45 44 Real Salt Lake 11 11 6 39 45 44 LA Galaxy 11 11 6 39 39 45 Minn. United 10 10 8 38 31 35 Vancouver 9 9 10 37 35 38 Los Angeles FC 9 12 7 34 40 41 San Jose 8 11 9 33 35 44 FC Dallas 6 13 10 28 39 47 Houston 5 12 12 27 33 45 Austin FC 7 17 4 25 29 44

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

Saturday

Philadelphia at CF Montréal, 1 p.m.

San Jose at Los Angeles FC, 3:30 p.m.

Miami at Columbus, 6 p.m.

Chicago at New England, 7 p.m.

Atlanta at Toronto FC, 7:30 p.m.

Nashville at D.C. United, 7:30 p.m.

Orlando City at Cincinnati, 7:30 p.m.

Seattle at Houston, 8:30 p.m.

Minnesota at Austin FC, 9 p.m.

Colorado at Real Salt Lake, 9:30 p.m.

Portland at LA Galaxy, 10:30 p.m.

Sunday

New York City FC at New York, 1 p.m.

Sporting Kan. City at Vancouver, 10 p.m.