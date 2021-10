Rsario ph-lf 3 0 1 2

Smith p 0 0 0 0 Totals 34 4 8 4 Totals 34 5 11 5 Milwaukee 000 220 000—4 Atlanta 000 220 01x—5

E—Morton (1). DP—Milwaukee 1, Atlanta 0. LOB—Milwaukee 8, Atlanta 10. 2B—Swanson (1), Freeman (1). HR—Tellez (2), Freeman (1). SB—Cain (1). S—Lauer (1).

IP H R ER BB SO

Milwaukee

Lauer 32/3 4 2 2 2 2 Strickland 1/3 1 0 0 0 0 Ashby BS,0-1 12/3 4 2 2 1 2 Woodruff 11/3 1 0 0 0 1 Hader L,0-1 1 1 1 1 0 2

Atlanta

Morton 31/3 4 2 2 1 5 Chavez 2/3 1 0 0 1 1 Ynoa 1 2 2 2 1 2 Minter 11/3 0 0 0 0 3 Jackson 2/3 0 0 0 0 1 Matzek W,1-0 1 0 0 0 0 1 Smith S,3-3 1 1 0 0 0 2

HBP—Morton (Wong), Lauer (Heredia), Ashby (Duvall). Umpires—Home, Tony Randazzo; First, Will Little; Second, Quinn Wolcott; Third, Mike Estabrook; Right, Alfonso Marquez; Left, Mike Muchlinski. T—3:53. A—40,195 (41,084).

LATE MONDAY

SAN FRANCISCO 1,

L.A. DODGERS 0