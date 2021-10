World Cup

QUALIFYING

NORTH AND CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN

Final Round

Top three teams qualify

Fourth-place team advances to playoff

GP W D L GF GA Pts Mexico 6 4 2 0 10 3 14 United States 6 3 2 1 9 4 11 Canada 6 2 4 0 10 4 10 Panama 6 2 2 2 6 6 8 Costa Rica 6 1 3 2 4 5 6 El Salvador 6 1 2 3 2 7 5 Jamaica 6 1 2 3 4 8 5 Honduras 6 0 3 3 2 10 3

Oct. 13

United States 2, Costa Rica 1

Canada 4, Panama 1

Jamaica 2, Honduras 0

Mexico 2, El Salvador 0

Friday, Nov. 12

Panama at Honduras, 8 p.m.

Costa Rica at Canada, 9 p.m.

Mexico at United States, 9 p.m.

Jamaica at El Salvador, 10 p.m.

Tuesday, Nov. 16

United States at Jamaica, 5 p.m.

Honduras at Costa Rica, 8 p.m.

Mexico at Canada, 9 p.m.

El Salvador at Panama, 9 p.m.

LATE WEDNESDAY

U.S. 2, COSTA RICA 1

Costa Rica 1 0 — 1 United States 1 1 — 2

First half—1, Costa Rica, Fuller 1 (Mattarita), 1st minute. 2, United States, Dest 1 (Musah), 25th minute.

Second half—2, United States, Moreira, own goal, 66th minute.

Yellow cards—None. Red cards—none.

Referee—Daneon Parchment, Jamaica. Linesmen—Nicholas Anderson, Jamaica; Stephanie Yee-Sing, Jamaica.

A—20,165.

Lineups

Costa Rica—Keylor Navas (Leonel Moreira, 46th); Keysher Fuller (Christian Bolaños, 84th), Ricardo Blanco, Óscar Duarte (Kendall Waston, 84th), Francisco Calvo, Rónald Matarrita; Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz, Johan Venegas (Álvaro Saborío, 84th); Jonathan Moya (Randall Leal, 67th)

United States—Zack Steffen; Sergiño Dest (DeAndre Yedlin, 73rd), Chris Richards, Miles Robinson, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah (Gianluca Busio, 78th); Tim Weah (Matthew Hoppe, 73rd), Brenden Aaronson (Walker Zimmerman, 86th), Ricardo Pepi (Gyasi Zardes, 87th).

MLS

EASTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA New England 20 4 5 65 57 34 Nashville 11 3 14 47 46 26 Philadelphia 12 7 9 45 38 27 Orlando City 11 8 9 42 41 41 D.C. United 12 12 4 40 49 41 N.Y. City FC 11 10 7 40 44 32 CF Montréal 11 10 7 40 40 37 Atlanta 10 9 9 39 37 33 New York 10 11 7 37 34 30 Columbus 9 12 7 34 32 39 Inter Miami CF 9 14 5 32 25 43 Chicago 7 16 6 27 29 46 Toronto FC 6 15 7 25 34 54 Cincinnati 4 16 8 20 29 54

WESTERN CONFERENCE

W L T Pts GF GA Seattle 17 5 6 57 48 23 Sporting K.C. 15 6 7 52 51 31 Colorado 14 5 9 51 41 28 Portland 14 10 4 46 45 44 Real Salt Lake 11 11 6 39 45 44 LA Galaxy 11 11 6 39 39 45 Minn. United 10 10 8 38 31 35 Vancouver 9 9 10 37 35 38 Los Angeles FC 9 12 7 34 40 41 San Jose 8 11 9 33 35 44 FC Dallas 6 13 10 28 39 47 Houston 5 12 12 27 33 45 Austin FC 7 17 4 25 29 44

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

Saturday

Philadelphia at CF Montréal, 1 p.m.

San Jose at Los Angeles FC, 3:30 p.m.

Miami at Columbus, 6 p.m.

Chicago at New England, 7 p.m.

Atlanta at Toronto FC, 7:30 p.m.

Nashville at D.C. United, 7:30 p.m.

Orlando City at Cincinnati, 7:30 p.m.

Seattle at Houston, 8:30 p.m.

Minnesota at Austin FC, 9 p.m.

Colorado at Real Salt Lake, 9:30 p.m.

Portland at LA Galaxy, 10:30 p.m.

Sunday

New York City FC at New York, 1 p.m.

Sporting Kan. City at Vancouver, 10 p.m.