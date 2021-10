MLB

POSTSEASON

WILD CARD

Oct. 5: Boston 6, New York 2

Oct. 6: Los Angeles 3, St. Louis 1

DIVISION SERIES

(Best-of-5)

American League

Boston 3, Tampa Bay 1

Oct. 7: Tampa Bay 5, Boston 0

Oct. 8: Boston 14, Tampa Bay 6

Oct. 10: Boston 6, Tampa Bay 4, 13 inn.

Oct. 11: Boston 6, Tampa Bay 5

Houston 3, Chicago 1

Oct. 7: Houston 6, Chicago 1

Oct. 8: Houston 9, Chicago 4

Oct. 10: Chicago 12, Houston 6

Oct. 11: Houston at Chicago, ppd.

Oct. 12: Houston 10, Chicago 1

National League

Los Angeles 3, San Francisco 2

Oct. 8: San Francisco 4, Los Angeles 0

Oct. 9: Los Angeles 9, San Francisco 2

Oct. 11: San Francisco 1, Los Angeles 0

Oct. 12: Los Angeles 7, San Francisco 2

Oct. 14: Los Angeles 2, San Francisco 1

Atlanta 3, Milwaukee 1

Oct. 8: Milwaukee 2, Atlanta 1

Oct. 9: Atlanta 3, Milwaukee 0

Oct. 11: Atlanta 3, Milwaukee 0

Oct. 12: Atlanta 5, Milwaukee 4

LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES

(Best-of-7; x-if necessary)

American League

Boston vs. Houston

Oct. 15: Boston at Houston, late

Today: Boston (Eovaldi 11-9) at Houston (Garcia 11-8), 4:20 p.m.

Mon.: Houston at Boston, TBD

Tue.: Houston at Boston, TBD

x-Wed.: Houston at Boston, TBD

x-Fri.: Boston at Houston, TBD

x-Oct. 23: Boston at Houston, TBD

National League

Los Angeles vs. Atlanta

Today: Los Angeles at Atlanta, 8:07 p.m.

Sun.: Los Angeles at Atlanta, 7:37 p.m.

Tue.: Atlanta at Los Angeles, TBD

Wed.: Atlanta at Los Angeles, TBD

x-Oct. 21: Atlanta at Los Angeles, TBD

x-Oct. 23: Los Angeles at Atlanta, TBD

x-Oct. 24: Los Angeles at Atlanta, TBD

WORLD SERIES

(Best-of-7; x-if necessary)

Oct. 26: Teams TBD (Fox)

Oct. 27: Teams TBD (Fox)

Oct. 29: Teams TBD (Fox)

Oct. 30: Teams TBD (Fox)

x-Oct. 31: Teams TBD (Fox)

x-Nov. 2: Teams TBD (Fox)

x-Nov. 3: Teams TBD (Fox)

LATE THURSDAY

L.A. DODGERS 2,

SAN FRANCISCO 1

Los Angeles San Francisco ab r h bi ab r h bi Betts rf 4 1 4 0 La Stella 2b 1 0 0 0 Seager ss 4 0 1 1 Solano 2b 3 0 0 0 T.Turner 2b 4 0 0 0 Ruf lf 4 1 1 1 Smith c 3 0 0 0 Posey c 4 0 1 0 J.Turner 3b 3 1 0 0 Crawfrd ss 4 0 1 0 Lux cf 4 0 1 0 Bryant cf 4 0 2 0 McKinney 1b 0 0 0 0 Ystrzmsk rf 1 0 0 0 Blinger 1b-cf 4 0 1 1 Slater rf 2 0 0 0 Taylor lf 4 0 0 0 WadeJr ph 1 0 0 0 Knebel p 0 0 0 0 Flores 1b 4 0 1 0 Graterol p 0 0 0 0 Lngoria 3b 3 0 0 0 Souza Jr. ph 1 0 0 0 Webb p 2 0 0 0 Urķas p 1 0 0 0 Dickrsn ph 1 0 0 0 Treinen p 0 0 0 0 Rogers p 0 0 0 0 Pollock ph 1 0 1 0 Doval p 0 0 0 0 Jansen p 0 0 0 0 Gausman p 0 0 0 0 Beaty ph 1 0 0 0 Scherzer p 0 0 0 0 Totals 34 2 8 2 Totals 34 1 6 1 Los Angeles 000 001 001—2 San Francisco 000 001 000—1

E—J.Turner (1). DP—Los Angeles 0, San Francisco 1. LOB—Los Angeles 7, San Francisco 6. 2B—Seager (2), Posey (2). HR—Ruf (1). SB—Betts (2), Bellinger (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles

Knebel 1 1 0 0 0 1 Graterol 1 2 0 0 0 1 Urķas 4 3 1 1 0 5 Treinen 1 0 0 0 0 2 Jansen W,1-0 1 0 0 0 0 2 Scherzer S,1-1 1 0 0 0 0 2

San Francisco

Webb 7 4 1 1 1 7 Rogers 2/3 2 0 0 0 1 Doval L,0-1 2/3 2 1 1 0 0 Gausman 2/3 0 0 0 0 0

HBP—Doval (J.Turner). WP—Urķas. Umpires—Home, Doug Eddings; First, Gabe Morales; Second, Carlos Torres; Third, Angel Hernandez; Right, Pat Hoberg; Left, Ted Barrett. T—3:26. A—42,275 (41,915).