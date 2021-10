HIGH SCHOOLS

Cross Country

AREA REGIONALS

Advancement:The top 10 individuals from non-advancing teams and the first 5 qualifying teams from each regional shall advance to semistates.

BOYS

West Noble

Team scores: 1. Homestead 68, 2. Concordia 74, 3. Carroll 98, 4. Columbia City 99, 5. Angola 111, 6. Leo 121, 7. DeKalb 191, 8. West Noble 210, 9. Westview 216, 10. Churubusco 265.

Top individuals: 1. Steury (A) 15:41; 2. Hall (CC) 16:11; 3. Baitz (H) 16:27; 4. Lohman (Ca) 16:33; 5. Schlegel (Co) 16:48; 6. Flora (WN) 16:50; 7. Shappell (Leo) 16:55; 8. Sloffer (Ca) 16:57; 9. Connelly (Co) 16:58; 10. Yarnell (A) 16:58.

Individuals advancing without a team: 6. Flora (WN) 16:50; 7. Shappell (Leo) 16:55; 12. Nix (BD) 17:20; 13. Wilson (Northrop) 17:22; 16. Smith (Bishop Dwenger) 17:31; 19. Steidinger (L) 17:34; 20. Hartleroad (L) 17:35; 22. VanGessel (DeKalb) 17:37; 27. Sutter (BD) 17:47.

Marion

Team scores: 1. Bellmont 51, 2. Oak Hill 62, 3. Huntington North 97, 4. Bluffton 131, 5. Bishop Luers 138, 6. Norwell 144, 7. Wabash 144, 8. Eastbrook 185, 9. Marion 193, 10. Woodlan 216.

Top individuals: 1. Guise (Be) 16:10.3; 2. Jackson (OH) 16:36.7; 3. Niswander (HN) 16:45.3; 4. Cales (OH) 17:07.7; 5. Arnos (New Haven) 17:06.1; 6. Vogel (Wa) 17:06.2; 7. O’Blenis (OH) 17:08.1; 8. Litchfield (Be) 17:28.1; 9. Godwin (Bl) 17:28.1; 10. Sweet (OH) 17:31.5.

Individuals advancing without a team:

5. Arnos (New Haven) 17:06.1; 16. Aylward (South Side) 17:40.6; 19. Waldman (N) 17:42.6; 20. Walda (Canterbury) 17:45.6; 24. Voliva (Wayne) 17:51.1; 25. Melcher (N) 17:53.6; 29. Peterson (N) 18:02.6.

Culver Academies

Team scores: 1. Warsaw 27, 2. Culver Academies 84, 3. Plymouth 104, 4. Rochester 117, 5. Northwestern 141, 6. Manchester 151, 7. Western 186, 8. Pioneer 190, 9. Cass 197, 10. Winamac 223.

Top individuals: 1. Tullis (CA) 16:59; 2. Wittenberg (Mac) 17:12; 3. Hall (War) 17:13; 4. Phipps (War) 17:14; 5. Nier (War) 17:25.

Warsaw: 3. Hall 17:13; 4. Phipps 17:14; 5. Nier 17:25; 8. Swartz 17:50; 13. Hoffert 18:07; 19. Potter 18:15; 20. Schrock 18:19

GIRLS

West Noble

Team scores: 1. Homestead 59, 2. East Noble 62, 3. Carroll 67, 4. Concordia 85, 5. Leo 128, 6. Angola 163, 7. DeKalb 210, 8. Columbia City 214, 9. West Noble 223, 10. Fremont 229

Top individuals: Knoblauch (H) 18:27; 2. Lindsey (EN) 19:24; 3. Panning (Con) 19:26; 4. Clibon (Northrop) 19:31; 5. Hinkley (A) 19:42; 6. Hansen (Ca) 19:42; 7. Rodgers (EN) 19:51; 8. Hall (Ca) 19:51; 9. Norris (Leo) 19:57; 10. Saddington (H)

Individuals advancing without a team: 4. Clibon (Northrop) 19:31; 5. Hinkley (A) 19:42; 17. Armstrong (Garrett) 20:20; 20. Lahr (CC) 20:26; 23. Gannon (F) 20:35; 25. Dove (Northrop) 20:45; 26. DeTray (D) 20:46; 28. Craig (North Side) 20:56; 32. Davenport (A) 21:07; 36. Bish (WN) 21:20.

Marion

Team scores: 1. Huntington North 51, 2. South Side 74, 3. Oak Hill 116, 4. Norwell 119, 5. Eastbrook 127, 6. South Adams 140, 7. Adams Central 142, 8. Blackford 163, 9. Woodlan 205, 10. Northfield 253.

Top individuals: Wiley (HN) 18:54.6; 2. Walda (SS) 19:29.7; 3. Sturwold (SA) 20:06.2; 4. Sprankles (Bl) 20:18.2; 5. Mcfarren (SW) 20:18.9; 6. Howell (E) 20:48.0; 7. Colclesser (HN) 20:55.4; 8. Kahn (N) 21:00.7; 9. Van De Weg (AC) 21:23.6; 10. Landis (AC) 21:23.6.

Individuals advancing without a team: 3. Sturwold (SA) 20:06.2; 4. Sprankles (Bl) 20:18.2; 5. McFarren (SW) 20:18.9; 9. Van De Weg (AC) 21:23.6; 10. Landis (AC) 21:23.6; 15. Litwiller (SA) 21:46.3; 19. Scott (Bellmont) 21:53.7; 28. Tan (Canterbury) 22:08.9; 30. Gilbert (AC) 22:09.8.

Culver Academies

Team scores: 1. Warsaw 46, 2. Rochester 90, 3. Culver Academies 111, 4. Maconaquah 118, 5. Western 136, 6. Manchester 138, 7. Winamac 145, 8. Plymouth 185, 9. Cass 203, 10. Northwestern 235.

Top individuals: Moore (Nw) 19:41; 2. Rastrelli (War) 20:01; 3. Leicht (Ca) 20:12; 4. Jordan (Mac) 20:14; 5. Calloway (R) 20:25.

Warsaw: 2. Rastrelli 20:01; 8. Barnett 20:43; 9. Vander Bie 20:50; 10. Mimnaugh 20:52; 20. Brouwer 21:18; 40. Herman 22:47; 50. Marcuccilli 23:24.

Football

LATE FRIDAY

EAST NOBLE 56, BELLMONT 7

Bellmont 0 0 7 0 — 7 East Noble 23 20 0 13 — 56

EN—Munson 34 pass from Brazel (Munson pass from Brazel)

EN—Nickles 10 run (Nickles run)

EN—Carico 10 run (Klein kick)

EN—Christian 39 pass from Brazel (kick blocked)

EN—Holliday 3 run (Klein kick)

EN—Zolman 27 pass from Brazel (Klein kick)

B—Thatcher 33 run (Boyle kick)

EN—Rothenberger 15 pass from Suhrbier (kick failed)

EN—Marcellus 17 run (N/A kick)

SOUTH ADAMS 49, SOUTHERN WELLS 6

So. Wells 0 0 0 6 — 6 South Adams 21 14 7 7 — 49

SA—Bauman 2 run (Kongar kick)

SA—Loshe 20 pass from O. Wanner (Kongar kick)

SA—Schoch 13 pass from O. Wanner (Kongar kick)

SA—Summersett 5 run (Kongar kick)

SA—Beall 61 run (Kongar kick)

SA—Bollenbacher 62 run (Palomo kick)

SA—Fear 2 run (Palomo kick)

SW—Boxwell 5 run (kick blocked)

GOSHEN 28, WAWASEE 25

Wawasee 0 10 7 8 — 25 Goshen 7 14 0 7 — 28

G—Hinkel 16 pass from Bechtel (Parga kick)

W—Ringler 14 run (Clevenger kick)

G—Bechtel 24 run (Parga kick)

G—Turner 35 pass from Bechtel (Parga kick)

W—Clevenger 24 FG

W—Ringler interception return (Clevenger kick)

G—Bechtel 9 run (Parga kick)

W—Ringler 48 run (Monds pass from Ringler)

Soccer

BOYS

AREA REGIONALS

CLASS 3A

Kokomo

Thu.: Noblesville 5, Columbia City 0

Thu.: Northrop 3, Harrison 1

Sat.: Noblesville 5, Northrop 0

CLASS 2A

Norwell

Thu.: Bishop Dwenger 3, Yorktown 1

Thu.: Canterbury 4, Oak Hill 1

Sat.: Bishop Dwenger 2, Canterbury 1, OT

Mishawaka Marian

Thu.: West Noble 3, Bremen 2

Thu.: West Lafayette 3, Griffith 1

Sat.: West Lafayette 4, West Noble 1

BISHOP DWENGER 2,

CANTERBURY 1, OT

Dwenger 1 0 1 0 — 2 Canterbury 0 1 0 0 — 1

G—Cruz (BD), Stureman (BD), Shoppell (C).

GIRLS

AREA REGIONALS

CLASS 3A

Kokomo

Wed.: Homestead 4, Noblesville 2

Wed.: Lafayette Harrison 1, Carroll 0

Sat.: Homestead 2, Harrison 0

CLASS 2A

Norwell

Wed.: Hamilton Heights 2, Bellmont 1

Wed.: Leo 4, Western 1

Sat.: Leo 1, Hamilton Heights 0

Mishawaka Marian

Wed.: Mishawaka Marian 3, DeKalb 0

Wed.: W. Lafayette 2, Hanover Central 1

Sat: Mish. Marian 3, W. Lafayette 1

CLASS A

Taylor

Wed.: Blackhawk Ch. 2, Manchester 0

Wed.: Tipton 1, Faith Christian 0

Sat.: Tipton 1, Blackhawk Christian 0, OT

LEO 1, HAMILTON HEIGHTS 0

Hamilton Heights 0 0 — 0 Leo 0 1 — 1

G—Graves.

Tennis

STATE FINALS

Friday

Quarterfinals

Columbus North 3, Munster 2

Carmel 4, North Central 1

Zionsville 5, Covington 0

Jasper 5, Westview 0

Saturday

Semifinals

Carmel 5, Columbus North 0

Zionsville 4, Jasper 1

State Championship

Carmel 5, Zionsville 0

CARMEL 5, ZIONSVILLE 0

Fletcher d. Chappell 3-6, 6-4, 7-5; Mercer d. Narva 6-0, 6-2; Li d. Guider 6-0 6-4; Jentz/Malpeddi d. Betz/Cramer 6-0, 6-3; McIntyre/Qi d. Everson/Holifield 6-3, 6-3.

Volleyball

AREA SECTIONALS

CLASS 4A

Concord

Thu.: Penn 3, Goshen 0;

Warsaw 3, Elkhart 0

Sat.: Penn 3, Concord 0;

Warsaw 3, Northridge 0;

Penn 3, Warsaw 0

Carroll

Thu.: DeKalb 3, East Noble 0;

Snider 3, Northrop 2

Sat.: Carroll 3, DeKalb 0;

Snider 3, North Side 0;

Carroll 3, Snider 0

Columbia City

Thu.: Huntington North 3, South Side 0;

New Haven 3, Wayne 0

Sat.: Columbia City 3, Huntington N. 0;

Homestead 3, New Haven 0;

Homestead 3, Columbia City 1

CLASS 3A

Lakeland

Thu.: West Noble 3, Tip. Valley 0;

NorthWood 3, Lakeland 0

Sat.: West Noble 3, Jimtown 1;

NorthWood 3, Wawasee 0;

NorthWood 3, West Noble 0

Angola

Tue.: Concordia 3, Leo 2

Thu.: Angola 3, Bishop Luers 0;

Woodlan 3, Garrett 0

Sat.: Concordia 3, Bishop Dwenger 0;

Angola 3, Woodlan 0;

Angola 3, Concordia 1

Bellmont

Tue.: Bellmont 3, Heritage 2

Thu.: Wapahani 3, Delta 1;

Jay County 3, Norwell 2

Sat.: Bellmont 3, Muncie Burris 1

Wapahani 3, Jay County 0;

Bellmont 3, Wapahani 2

CLASS 2A

Central Noble

Thu.: Westview 3, Cent. Noble 2;

Eastside 3, Churubusco 1

Sat.: Fairfield 3, Westview 0;

Prairie Heights 3, Eastside 0;

Fairfield 3, Prairie Heights 0

Bluffton

Tue.: South Adams 3, Wabash 0

Thu.: Whitko 3, Manchester 0;

Bluffton 3, Canterbury 0

Sat.: South Adams 3, Adams Central 0; Whitko 3, Bluffton 2;

South Adams 3, Whitko 0

CLASS A

Blackhawk Christian

Thu.: Blackhawk Christian 3, Fremont 1;

Elkhart Christian 3, Bethany Christian 0

Sat.: Blackhawk Christian 3, Hamilton 0;

Lakewood Park 3, Elkhart Christian 0;

Blackhawk Christian 3, Lakewood Park 1

Daleville

Thu.: Wes-Del 3, Anderson Prep 0; Tri-Central 3, Liberty Christian 0

Sat.: Daleville 3, Wes-Del 2;

Tri-Central 3, So. Wells 0;

Daleville 3, Tri-Central 0

CONCORDIA 3, BISHOP DWENGER 0

Concordia 25-26-25: Aces—Vnuk 4. Assists—Vnuk 42. Digs—Hellinger 24. Kills—Loyer 21.

Bishop Dwenger 22-24-22: Aces—A. Hudson, Bobay, Tone 1. Assists—Lyons 34. Digs—Zimmerman, E. Hudson 17. Kills—E. Hudson 22.

ANGOLA 3, CONCORDIA 1

Angola 25-25-23-25: Individual statistics not available.

Concordia 19-22-25-15: Aces—Loyer, Jackson 3. Assists—Vnuk 31. Digs—Hellinger 24. Kills—Loyer 13.

NORTHWOOD 3, WAWASEE 0

NorthWood 25-25-25: Individual statistics not available.

Wawasee 20-19-15: Aces—Miller 2. Assists—Jamora 19. Digs—Vazquez 10. Kills—Vazquez 12.

SOUTH ADAMS 3, ADAMS CENTRAL 0

South Adams 28-26-25: Aces—4 girls tied at 2. Assists—Braun 27. Digs—P. Pries 19. Kills—Sealscott 10.

Adams Central 26-24-15: Individual statistics not available.

WHITKO 3, BLUFFTON 2

Whitko 26-25-21-18-15: Aces—Schroeder 3. Assists—Bradford 29. Digs—Frank 16. Kills—Brandenburg 12.

Bluffton 24-15-25-25-10: Individual statistics not available.

SOUTH ADAMS 3, WHITKO 0

South Adams 25-25-25: Aces—P. Pries 3. Assists—Braun 36. Digs—P. Pries 18. Kills—Sealscott 13.

Whitko 18-16-21: Individual statistics not available.