NHL

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA Florida 2 2 0 0 4 10 5 Buffalo 2 2 0 0 4 7 2 Tampa Bay 3 2 1 0 4 11 13 Toronto 3 2 1 0 4 7 5 Detroit 2 1 0 1 3 9 8 Boston 1 1 0 0 2 3 1 Ottawa 2 1 1 0 2 4 5 Montreal 3 0 3 0 0 3 10

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA Pittsburgh 3 2 0 1 5 15 9 Columbus 2 2 0 0 4 10 3 Carolina 2 2 0 0 4 9 5 Washington 2 1 0 1 3 6 3 N.Y. Rangers 3 1 1 1 3 6 9 New Jersey 1 1 0 0 2 4 3 Philadelphia 1 0 0 1 1 4 5 N.Y. Islanders 2 0 2 0 0 4 11

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT Pts GF GA Colorado 1 1 0 0 2 4 2 Minnesota 1 1 0 0 2 2 1 Dallas 2 1 1 0 2 4 5 Arizona 2 0 1 1 1 3 10 Chicago 3 0 2 1 1 7 13 St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 Nashville 2 0 2 0 0 5 7 Winnipeg 1 0 1 0 0 1 4

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA Vancouver 2 1 0 1 3 7 7 Seattle 3 1 1 1 3 8 9 Los Angeles 1 1 0 0 2 6 2 Edmonton 1 1 0 0 2 3 2 Anaheim 2 1 1 0 2 5 3 Vegas 2 1 1 0 2 6 9 Calgary 0 0 0 0 0 0 0 San Jose 0 0 0 0 0 0 0

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Friday

New Jersey 4, Chicago 3, OT

Vancouver 5, Philadelphia 4, SO

Minnesota 2, Anaheim 1

Saturday

Buffalo 2, Arizona 1, SO

Florida 5, N.Y. Islanders 1

Pittsburgh 5, Chicago 2

Columbus 2, Seattle 1, OT

Toronto 3, Ottawa 1

Boston 3, Dallas 1

Tampa Bay 2, Washington 1, OT

Detroit 3, Vancouver 1

N.Y. Rangers 3, Montreal 1

Carolina 3, Nashville 2

St. Louis at Colorado, late

Calgary at Edmonton, late

Winnipeg at San Jose, late

Minnesota at Los Angeles, late

Today

Dallas at Ottawa, 5 p.m.

Monday

N.Y. Rangers at Toronto, 7 p.m.

Seattle at Philadelphia, 7 p.m.

Anaheim at Calgary, 9:30 p.m.

St. Louis at Arizona, 10 p.m.

DETROIT 3,

VANCOUVER 1

Vancouver 0 1 0 — 1 Detroit 1 1 1 — 3

First Period—1, Detroit, Fabbri 1 (Lindstrom, Staal), 11:05. Penalties—Leddy, DET (Holding), 19:41.

Second Period—2, Vancouver, Garland 1 (Horvat, Pearson), 4:56. 3, Detroit, Zadina 1 (Hronek, Seider), 6:42 (pp). Penalties—Dickinson, VAN (Hooking), 5:55; Smith, DET (Roughing), 11:35; Garland, VAN (Roughing), 11:35; Hughes, VAN (Interference), 18:20.

Third Period—4, Detroit, Gagner 1 (Bertuzzi), 19:02 (en). Penalties—Namestnikov, DET (Tripping), 2:12; Ekman-Larsson, VAN (Slashing), 5:52; Bertuzzi, DET (Roughing), 5:52; Garland, VAN (Illegal Check to Head), 11:05; Rasmussen, DET (Roughing), 11:05; Horvat, VAN (Roughing), 11:05; Hronek, DET (Roughing), 11:05; Raymond, DET (Holding), 13:58; Hronek, DET (Roughing), 19:57; Chiasson, VAN (Roughing), 19:57; Chiasson, VAN (Misconduct), 19:57; Hronek, DET (Misconduct), 19:57.

Shots on Goal—Vancouver 8-10-23—41. Detroit 5-10-6—21.

Power-play opportunities—Vancouver 0 of 3; Detroit 1 of 2.

Goalies—Vancouver, Halak 0-1-0 (20 shots-18 saves). Detroit, Greiss 1-0-0 (41-40).

A—16,274 (20,000). T—2:38.

Referees—Mitch Dunning, Brian Pochmara. Linesmen—Scott Cherrey, James Tobias.

PITTSBURGH 5,

CHICAGO 2

Chicago 0 1 1 — 2 Pittsburgh 4 1 0 — 5

First Period—1, Pittsburgh, Blueger 2 (Marino, McGinn), 0:15. 2, Pittsburgh, O’Connor 1 (Simon, Dumoulin), 5:33. 3, Pittsburgh, McGinn 1 (O’Connor), 10:59. 4, Pittsburgh, Heinen 3 (Guentzel, Carter), 11:25. Penalties—Dach, CHI (High Sticking), 7:47.

Second Period—5, Chicago, Kane 1 (Jones, DeBrincat), 5:00 (pp). 6, Pittsburgh, Zucker 1 (Kapanen, Friedman), 17:55. Penalties—Aston-Reese, PIT (Interference), 4:51; Dach, CHI (Roughing), 10:19; Carter, PIT (Tripping), 11:28; Pittsburgh bench, served by Simon (High Sticking), 15:18; Khaira, CHI (Hooking), 15:18.

Third Period—7, Chicago, Dach 2 (Kane, Hagel), 15:57. Penalties—None.

Shots on Goal—Chicago 3-15-2—20. Pittsburgh 13-8-5—26.

Power-play opportunities—Chicago 1 of 3; Pittsburgh 0 of 2.

Goalies—Chicago, Lankinen 0-0-1 (16 shots-15 saves), Chicago, Fleury 0-2-0 (10-6). Pittsburgh, Jarry 2-0-0 (20-18).

A—18,420 (18,387). T—2:18.

Referees—Dan O’Rourke, Corey Syvret. Linesmen—Dan Kelly, Bryan Pancich.

ECHL

PRESEASON

Friday

Reading 4, Adirondack 0

Worcester 5, Maine 3

Toledo 4, Kalamazoo 2

Greenville 6, Anyang Halla 1

Florida 4, Orlando 1

Tulsa 7, Wichita 5

Kansas City 3, Iowa 2

Idaho 5, Utah 2

KOMETS at Wheeling, ccd.

Saturday*

Indy 6, Cincinnati 4

Maine 3, Worcester 1

Reading 4, Adirondack 2

Orlando 5, Florida 2

Kalamazoo 4, Toledo 1

Atlanta 3, Anyang Halla 2, OT

Tulsa 3, Wichita 2, OT

Idaho at Utah, late

KOMETS at Wheeling, ccd.

*End of preseason