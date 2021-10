AUTO RACING

Cup Series

AUTOTRADER ECHOPARK

AUTOMOTIVE 500

At Fort Worth, Texas

Lap length: 1.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (1) Kyle Larson, Chevrolet, 334 laps, 58 points.

2. (12) William Byron, Chevrolet, 334, 50.

3. (11) Christopher Bell, Toyota, 334, 34.

4. (7) Brad Keselowski, Ford, 334, 40.

5. (24) Kevin Harvick, Ford, 334, 39.

6. (4) Ryan Blaney, Ford, 334, 48.

7. (6) Chase Elliott, Chevrolet, 334, 33.

8. (3) Kyle Busch, Toyota, 334, 40.

9. (9) Tyler Reddick, Chevrolet, 334, 32.

10. (19) Daniel Suarez, Chev., 334, 27.

11. (2) Denny Hamlin, Toyota, 334, 34.

12. (21) Erik Jones, Chevrolet, 334, 25.

13. (13) Matt DiBenedetto, Ford, 334, 24.

14. (15) Austin Dillon, Chevrolet, 334, 23.

15. (26) Chase Briscoe, Ford, 334, 30.

16. (17) Kurt Busch, Chevrolet, 332, 33.

17. (16) Michael McDowell, Frd., 332, 20.

18. (22) Aric Almirola, Ford, 331, 19.

19. (20) Cole Custer, Ford, 330, 18.

20. (29) Corey Lajoie, Chevrolet, 329, 17.

21. (10) Chris Buescher, Ford, 327, 16.

22. (35) BJ McLeod, Ford, 324, 0.

23. (38) David Starr, Ford, 323, 0.

24. (36) Garrett Smithley, Ford, 321, 0.

25. (8) Martin Truex Jr, Toyota, 320, 12.

26. (33) Josh Bilicki, Ford, 319, 0.

27. (39) Timmy Hill, Toyota, 317, 0.

28. (25) Ross Chastain, Chevrolet, 311, 9.

29. (28) Anthony Alfredo, Ford, 299, 8.

30. (5) Joey Logano, Ford, 298, 7.

31. (30) Quin Houff, Chevrolet, 59, 6.

32. (18) Bubba Wallace, Toyota, 38, 5.

33. (14) Alex Bowman, Chevrolet, 36, 4.

34. (27) Ricky Stenhouse Jr., Chev., 31, 3.

35. (31) Ryan Newman, Ford, 31, 2.

36. (23) Ryan Preece, Chevrolet, 30, 1.

37. (32) Justin Haley, Chevrolet, 30, 0.

38. (34) Cody Ware, Chevrolet, 30, 0.

39. (37) Joey Gase, Chevrolet, 29, 0.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 134.854 mph.

Time of Race: 3 hr., 42 min., 54 sec.

Margin of Victory: .459 seconds.

Caution Flags: 11 for 55 laps.

Lead Changes: 8 among 5 drivers.

Lap Leaders: K.Larson 0-27; W.Byron 28-39; M.Truex 40; W.Byron 41-82; K.Larson 83-93; W.Byron 94; D.Hamlin 95-96; Ky.Busch 97-116; K.Larson 117-334

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Larson, 3 times for 256 laps; W.Byron, 3 times for 55 laps; Ky.Busch, 1 time for 20 laps; D.Hamlin, 1 time for 2 laps; M.Truex, 1 time for 1 lap.

Wins: K.Larson, 8; M.Truex, 4; R.Blaney, 3; A.Bowman, 3; D.Hamlin, 2; Ky.Busch, 2; C.Elliott, 2; B.Keselowski, 1; J.Logano, 1; C.Bell, 1; Ku.Busch, 1; W.Byron, 1; A.Almirola, 1; M.McDowell, 1; B.Wallace, 1.

Top 8 in Points: 1. K.Larson, 4123; 2. R.Blaney, 4072; 3. D.Hamlin, 4064; 4. Ky.Busch, 4063; 5. C.Elliott, 4055; 6. B.Keselowski, 4048; 7. M.Truex, 4041; 8. J.Logano, 4020.

NHRA

NHRA THUNDER VALLEY NATIONALS

At Bristol, Tenn.

Final Order

Top Fuel

1. Mike Salinas; 2. Steve Torrence; 3. Justin Ashley; 4. Brittany Force; 5. Billy Torrence; 6. Clay Millican; 7. Spencer Massey; 8. Shawn Langdon; 9. Antron Brown; 10. Cameron Ferre; 11. Doug Kalitta; 12. Leah Pruett; 13. Josh Hart; 14. Lex Joon.

Funny Car

1. Alexis DeJoria; 2. J.R. Todd; 3. Robert Hight; 4. Ron Capps; 5. Cruz Pedregon; 6. John Force; 7. Bob Tasca III; 8. Matt Hagan; 9. Dave Richards; 10. Tim Wilkerson; 11. Cory Lee; 12.Blake Alexander; 13. Paul Lee; 14. Jim Campbell.

Pro Stock Motorcycle

1. Angelle Sampey; 2. Karen Stoffer; 3. Matt Smith; 4. Eddie Krawiec; 5. Scotty Pollacheck; 6.Kelly Clontz; 7. Ron Tornow; 8. Chris Bostick; 9. Andrew Hines; 10. Joey Gladstone; 11. Charles Poskey; 12. Lance Bonham; 13. Ryan Oehler; 14. Steve Johnson; 15. Angie Smith.

Pro Modified

1. JR Gray; 2. Jose Gonzalez; 3. Steve Jackson; 4. Mike Salinas; 5. Mike Castellana; 6. Brandon Snider; 7. Khalid alBalooshi; 8. Lyle Barnett; 9. Rickie Smith; 10. Doug Winters; 11. Justin Bond; 12. Jeffery Barker; 13. Eric Latino; 14. Dwayne Wolfe.

FINAL RESULTS

Top Fuel

Mike Salinas, 3.854 seconds, 245.05 mph def. Steve Torrence, 10.316 seconds, 81.57 mph.

Funny Car

Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.921, 327.66 def. J.R. Todd, Camry, 3.939, 326.32.

Pro Stock Motorcycle

Angelle Sampey, Suzuki, 6.773, 196.85 def. Karen Stoffer, Suzuki, 6.760, 197.83.

Super Stock

Greg Stanfield, Chevy Camaro, 9.872, 131.91 def. Jeff Dona, Pontiac Firebird, 9.684, 139.33.

Stock Eliminator

Brett Candies, Ford Mustang, 9.147, 142.85 def. Mark Lewis, Chevy Camaro, 10.777, 115.89.

Super Comp

Jack Sepanek, Dragster, 8.930, 178.87 def. Adam Gerber, Dragster, 8.973, 152.73.

Super Gas

Jacob Elrod, Chevy Corvette, 10.039, 150.87 def. Tim Powell, Corvette, 11.361, 93.34.

Top Dragster

Chad Taylor, Dragster, 7.088, 186.90 def. Steve Furr, Dragster, Broke.

Pro Modified

JR Gray, Chevy Camaro, 5.699, 250.64 def. Jose Gonzalez, Camaro, Foul - Red Light.

POINT STANDINGS

Top Fuel

1. Steve Torrence, 2,575; 2. Brittany Force, 2,502; 3. Justin Ashley, 2,428; 4. Mike Salinas, 2,425; 5. Billy Torrence, 2,357; 6. Leah Pruett, 2,291; 7. Clay Millican, 2,265; 8. Antron Brown, 2,252; 9. Shawn Langdon, 2,228; 10. Doug Kalitta, 2,180.

Funny Car

1. Ron Capps, 2,490; 2. Matt Hagan, 2,489; 3. J.R. Todd, 2,407; 4. (tie) John Force, 2,389; Cruz Pedregon, 2,389; 6. Bob Tasca III, 2,343; 7. Robert Hight, 2,337; 8. Alexis DeJoria, 2,319; 9.Tim Wilkerson, 2,249; 10. Blake Alexander, 2,184.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, 2,451; 2. Angelle Sampey, 2,426; 3. Steve Johnson, 2,395; 4. Eddie Krawiec, 2,340; 5. Scotty Pollacheck, 2,291; 6. Karen Stoffer, 2,250; 7. Joey Gladstone, 2,235; 8. Angie Smith, 2,225; 9. Andrew Hines, 2,177; 10. Ryan Oehler, 2,150.