Gonsolin p 0 0 0 0

Beaty ph 1 0 0 0 Jansen p 0 0 0 0 Totals 36 5 12 5 Totals 33 6 10 6 Atlanta 000 410 000—5 Los Angeles 200 000 04x—6

DP—Atlanta 1, Los Angeles 3. LOB—Atlanta 10, Los Angeles 10. 2B—Riley (2), Betts (1). HR—Seager (2), Bellinger (1). SB—Betts (3), Albies (2), Taylor (3).

IP H R ER BB SO

Atlanta

Morton 5 3 2 2 6 5 Minter H,1 1 1 0 0 0 2 Matzek H,1 1 0 0 0 0 2 Jackson L,0-1 1/3 4 4 4 0 0 Chavez 2/3 2 0 0 1 0

Los Angeles

Buehler 3 2/3 7 4 4 3 3 Vesia 1/3 0 0 0 0 0 Knebel 1/3 1 1 1 1 0 Bickford 2/3 2 0 0 0 0 Bruihl 2/3 1 0 0 0 2 Kelly 1/3 0 0 0 0 1 Phillips 1 2/3 1 0 0 2 3 Gnsolin W,1-0 1/3 0 0 0 0 0 Jansen S,1-1 1 0 0 0 0 3

WP—Morton. Umpires—Home, Jerry Meals; Second, Lance Barksdale; Third, Todd Tichenor; Right, Jordan Baker; Left, Tripp Gibson. T—4:14. A—51,307 (56,000).

LATE MONDAY

BOSTON 12,

HOUSTON 3

Houston Boston ab r h bi ab r h bi Altuve 2b 4 0 0 0 Schwrbr 1b 4 1 1 4 Brantley lf 3 1 1 0 Dlbc ph-1b 1 0 0 0 McCrmk ph-lf 1 0 0 0 Hrnándz cf 4 0 2 0 Bregman 3b 4 0 0 0 Santana lf 1 0 0 0 Alvarez dh 4 1 1 0 Devers 3b 4 2 1 1 Correa ss 4 0 0 0 Bgaerts ss 5 0 1 0 Tucker rf 2 1 1 3 Vrdgo lf-cf 4 1 1 0 Gurriel 1b 3 0 2 0 Mrtinez dh 3 2 2 2 Díaz 1b 0 0 0 0 Renfroe rf 2 2 0 0 Siri cf 3 0 0 0 Vázquez c 4 2 2 2 Maldonado c 2 0 0 0 Arroyo 2b 4 2 1 3 Castro c 0 0 0 0 Totals 30 3 5 3 Totals 36 12 11 12 Houston 000 300 000—3 Boston 063 002 01x—12

E—Altuve (2), Maldonado (1). DP—Houston 0, Boston 2. LOB—Houston 2, Boston 5. 2B—Martinez (1). HR—Tucker (1), Schwarber (1), Arroyo (1), Martinez (2), Devers (2).

IP H R ER BB SO

Houston

Urquidy L,0-1 1 2/3 5 6 5 2 1 García 1 1/3 3 3 3 1 1 B.Taylor 1 1 0 0 1 1 Raley 1 2/3 0 1 1 1 1 Maton 1 1/3 1 1 1 0 1 Stanek 1 1 1 1 0 2

Boston

Rdrígez W,1-0 6 5 3 3 0 7 Robles 1 0 0 0 1 0 Pérez 1 0 0 0 1 0 Sawamura 1 0 0 0 0 1

WP—García. Umpires—Home, Bill Miller; First, Dan Iassogna; Second, Jim Wolf; Third, Alan Porter; Right, Rob Drake; Left, Dave Rackley. T—3:16. A—37,603 (37,755).

THIS DATE IN BASEBALL

2004 — Just three outs from getting swept in the AL championship series three nights earlier, the Boston Red Sox finally beat the New York Yankees, winning Game 7 in a 10-3 shocker to become the first major league team to overcome a 3-0 postseason series deficit.

