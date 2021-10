AUTO RACING

Xfinity

KANSAS LOTTERY 300

At Kansas City, Kan.

Lap length: 1.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (10) Ty Gibbs, Toyota, 200 laps, 56 pts.

2. (2) Austin Cindric, Ford, 200, 53.

3. (5) AJ Allmendinger, Chev., 200, 49.

4. (6) Justin Haley, Chevrolet, 200, 36.

5. (14) Ryan Sieg, Ford, 200, 32.

6. (16) Brett Moffitt, Chevrolet, 200, 31.

7. (8) Michael Annett, Chevrolet, 200, 31.

8. (12) Sam Mayer, Chevrolet, 200, 31.

9. (3) Justin Allgaier, Chevrolet, 200, 37.

10. (15) Myatt Snider, Chevrolet, 200, 38.

11. (9) Brandon Jones, Toyota, 200, 29.

12. (11) Jeb Burton, Chevrolet, 200, 25.

13. (13) Riley Herbst, Ford, 200, 24.

14. (23) Brandon Brown, Chev., 200, 23.

15. (1) Daniel Hemric, Toyota, 200, 39.

16. (22) Bayley Currey, Chevrolet, 200, 0.

17. (19) Jeremy Clements, Chev., 200, 20.

18. (39) Garrett Smithley, Chev., 200, 19.

19. (38) Landon Cassill, Chev., 200, 18.

20. (27) Jordan Anderson, Chev., 200, 0.

21. (25) Kyle Weatherman, Chev, 200, 16.

22. (20) Ryan Vargas, Chevrolet, 200, 15.

23. (17) Tom. Joe Martins, Chev, 199, 14.

24. (34) Patrick Emerling, Chev., 199, 13.

25. (31) Matt Mills, Chevrolet, 199, 12.

26. (18) Josh Williams, Chev., 198, 11.

27. (28) Dylan Lupton, Toyota, 198, 10.

28. (24) Jeffrey Earnhardt, Chev., 198, 9.

29. (30) Joe Graf Jr, Chevrolet, 198, 8.

30. (29) Jesse Little, Chevrolet, 197, 7.

31. (32) Spencer Boyd, Chevrolet, 196, 0.

32. (36) Loris Hezemans, Toyota, 192, 5.

33. (21) Alex Labbe, Chevrolet, 191, 4.

34. (7) Harrison Burton, Toyota, 178, 7.

35. (4) Noah Gragson, Chevrolet, 178, 13.

36. (33) David Starr, Toyota, 152, 1.

37. (26) Mason Massey, Toyota, 133, 1.

38. (35) Jade Buford, Chevrolet, 28, 1.

39. (40) Gray Gaulding, Chevrolet, 13, 1.

40. (37) Joey Gase, Chevrolet, 2, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 112.642 mph.

Time of Race: 2 hrs, 39 mins, 48 secs

Margin of Victory: 0.759 seconds.

Caution Flags: 10 for 46 laps.

Lead Changes: 19 among 6 drivers.

Lap Leaders: D.Hemric 0-9; A.Cindric 10-37; A.Allmendinger 38-42; D.Hemric 43; A.Allmendinger 44-47; D.Hemric 48; A.Cindric 49-92; D.Hemric 93-96; A.Cindric 97-106; M.Snider 107; A.Cindric 108-136; T.Gibbs 137; A.Cindric 138-140; T.Gibbs 141-142; A.Cindric 143-155; N.Gragson 156-158; A.Allmendinger 159; N.Gragson 160-165; A.Cindric 166-189; T.Gibbs 190-200

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): A.Cindric, 7 times for 151 laps; D.Hemric, 5 times for 15 laps; T.Gibbs, 3 times for 14 laps; A.Allmendinger, 3 times for 10 laps; N.Gragson, 2 times for 9 laps; M.Snider, 1 time for 1 lap.

Wins: A.Cindric, 5; A.Allmendinger, 5; T.Gibbs, 4; J.Allgaier, 2; N.Gragson, 2; J.Berry, 2; J.Haley, 1; J.Burton, 1; M.Snider, 1; B.Brown, 1.

Top Ten in Points: 1. A.Cindric, 3140; 2. A.Allmendinger, 3140; 3. J.Allgaier, 3101; 4. D.Hemric, 3099; 5. J.Haley, 3092; 6. N.Gragson, 3075; 7. B.Jones, 3059; 8. H.Burton, 3048; 9. J.Burton, 2140; 10. M.Snider, 2129.