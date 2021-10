PGA

ZOZO CHAMPIONSHIP

At Accordia Golf Narashino County Club

At Chiba, Japan

Yardage: 7,041; Par: 70

Third Round

Hideki Matsuyama 64-68-68—200 Cameron Tringale 67-66-68—201 Sebastian Munoz 70-66-68—204 Brendan Steele 66-68-70—204 Matt Wallace 65-69-70—204 Branden Grace 72-66-67—205 Tommy Fleetwood 67-68-70—205 Collin Morikawa 71-68-67—206 Adam Schenk 67-72-68—207 Mackenzie Hughes 70-68-69—207 James Hahn 68-69-70—207 Alex Noren 68-68-71—207 Tom Hoge 72-70-66—208 Sam Ryder 68-71-69—208 Chan Kim 72-66-70—208 Luke List 69-69-70—208 Wyndham Clark 70-68-70—208 Joaquin Niemann 64-71-73—208 Takumi Kanaya 71-70-68—209 Ryuichi Oiwa 71-70-68—209 Matt Jones 67-69-73—209 Lanto Griffin 69-67-73—209 Hiroshi Iwata 63-73-73—209

Champions

DOMINION ENERGY CHARITY CLASSIC

At The Country Club of Virginia

At Richmond, Va.

Yardage: 7,025; Par: 72

Second Round

Steve Flesch 64-67—131 Bernhard Langer 66-67—133 Steven Alker 63-70—133 Tim Petrovic 67-67—134 Doug Barron 66-68—134 Jeff Sluman 68-68—136 Gene Sauers 68-68—136 Scott Parel 70-67—137 Scott Dunlap 71-66—137 Jim Furyk 69-68—137 Cameron Beckman 70-67—137 Kenny Perry 69-68—137 Ken Duke 68-69—137 Bob Estes 66-71—137 Matt Gogel 66-71—137 Stephen Ames 66-71—137 Alex Cejka 68-70—138

European PGA

MALLORCA OPEN

At Golf Santa Ponsa

At Balearic Islands, Spain

Yardage: 7,156; Par: 70

Third Round

Jeff Winther 62-71-62—195 Jorge Campillo 64-69-64—197 Sebastian Soderberg 66-68-64—198 Alvaro Quiros 64-69-65—198 Pep Angles 65-70-64—199 Matthias Schmid 64-70-66—200 Bryce Easton 63-67-70—200 Sebastian G-Rodriguez 66-67-67—200 Jack Senior 68-67-66—201 Aaron Cockerill 66-68-68—202 Renato Paratore 68-71-64—203 Jazz Janewattananond 65-70-68—203 Niklas Lemke 63-71-69—203 Alejandro Canizares 67-71-66—204 Joachim B. Hansen 67-72-65—204 Matthieu Pavon 66-71-67—204 Victor Dubuisson 67-70-67—204 Zander Lombard 65-72-67—204 Oliver Wilson 68-71-65—204 Andrew Johnston 66-71-67—204 Robin Roussel 68-67-69—204 Jean-Baptist Gonnet 67-67-70—204 Laurie Canter 68-66-70—204 Nino Bertasio 65-73-67—205 Scott Hend 71-68-66—205 Martin Kaymer 68-68-69—205 Thomas Pieters 68-68-69—205 Ashun Wu, China 66-69-70—205 Richard Mansell 70-64-71—205

LPGA

BMW LADIES CHAMPIONSHIP

At International Busan

At Busan, Republic of Korea

Yardage: 6,726; Par: 72

Third Round