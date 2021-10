MLB

POSTSEASON

LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES

(Best-of-7)

American League

Houston 4, Boston 2

Oct. 15: Houston 5, Boston 4

Oct. 16: Boston 9, Houston 5

Oct. 18: Boston 12, Houston 3

Oct. 19: Houston 9, Boston 2

Oct. 20: Houston 9, Boston 1

Oct. 22: Houston 5, Boston 0

National League

Atlanta 4, Los Angeles 2

Oct. 16: Atlanta 3, Los Angeles 2

Oct. 17: Atlanta 5, Los Angeles 4

Oct. 19: Los Angeles 6, Atlanta 5

Oct. 20: Atlanta 9, Los Angeles 2

Oct. 21: Los Angeles 11, Atlanta 2

Oct. 23: Atlanta 4, Los Angeles 2

WORLD SERIES

(Best-of-7; x-if necessary)

Houston vs. Atlanta

Tue.: Atlanta at Houston, 8 p.m.

Wed.: Atlanta at Houston, 8 p.m.

Fri.: Houston at Atlanta, 8 p.m.

Sat.: Houston at Atlanta, 8 p.m.

x-Sun.: Houston at Atlanta, 8:15 p.m.

x-Nov. 2: Atlanta at Houston, 8 p.m.

x-Nov. 3: Atlanta at Houston, 8 p.m.

LATE SATURDAY

ATLANTA 4,

L.A. DODGERS 2

Los Angeles Atlanta ab r h bi ab r h bi Betts rf 4 0 0 0 Rosario lf 4 1 2 3 Seager ss 4 0 0 0 Freeman 1b 1 0 0 0 Turner 2b 3 1 0 0 Albies 2b 4 1 1 0 Smith c 4 0 1 0 Riley 3b 5 0 2 1 Taylor 3b 4 1 1 0 Duvall cf-rf 4 0 0 0 Bellinger cf 3 0 1 1 Pedersn rf 3 0 0 0 Pollock lf 4 0 2 1 Smith p 0 0 0 0 Beaty 1b 1 0 0 0 Swansn ss 4 0 1 0 Pujols ph-1b 2 0 0 0 d’Arnaud c 3 1 1 0 Buehler p 1 0 0 0 Anderson p 1 0 0 0 Burns ph 1 0 0 0 Adrianza ph 1 1 1 0 Graterol p 0 0 0 0 Minter p 0 0 0 0 Vesia p 0 0 0 0 Cmargo ph 1 0 0 0 Treinen p 0 0 0 0 Jackson p 0 0 0 0 Souza Jr. ph 1 0 0 0 Matzek p 0 0 0 0 Knebel p 0 0 0 0 Soler ph 1 0 1 0 Jansen p 0 0 0 0 Hredia pr-cf 0 0 0 0 Totals 32 2 5 2 Totals 32 4 9 4 Los Angeles 000 100 100—2 Atlanta 100 300 00x—4

DP—Los Angeles 1, Atlanta 0. LOB—Los Angeles 5, Atlanta 12. 2B—Pollock 2 (3), Taylor (3), Albies (1), Riley (2), Adrianza (1), Soler (1). HR—Rosario (3). SB—Freeman (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles

Buehler L,0-1 4 7 4 4 3 6 Graterol 1 2/3 0 0 0 0 2 Vesia 0 0 0 0 3 0 Treinen 1/3 0 0 0 0 1 Knebel 1 1 0 0 0 2 Jansen 1 1 0 0 1 2

Atlanta

Anderson 4 3 1 1 1 4 Minter 2 0 0 0 0 4 Jackson 0 2 1 1 1 0 Matzek W,1-0 2 0 0 0 0 4 Smith S,1-1 1 0 0 0 0 2

Vesia pitched to 3 batters in the 6th, Jackson pitched to 3 batters in the 7th.

HBP—Graterol (Pederson). Umpires—Home, Lance Barksdale; First, Tripp Gibson; Second, Jordan Baker; Third, Jerry Meals; Right, Mark Carlson; Left, James Hoye. T—3:32. A—43,060 (41,084).

NATIONAL LEAGUE CHAMPIONS

2021—Atlanta

2020—Los Angeles

2019—Washington

2018—Los Angeles

2017—Los Angeles

2016—Chicago

2015—New York

2014—San Francisco

2013—St. Louis

2012—San Francisco

2011—St. Louis

2010—San Francisco

2009—Philadelphia

2008—Philadelphia

2007—Colorado

2006—St. Louis

2005—Houston

2004—St. Louis

NLCS MVPs

2021—Eddie Rosario, Atlanta

2020—Corey Seager, L.A. Dodgers

2019—Howie Kendrick, Washington

2018—Cody Bellinger, L.A. Dodgers

2017—Justin Turner and Chris Taylor, L.A. Dodgers

2016—Javier Baez and Jon Lester, Cubs

2015—Daniel Murphy, N.Y. Mets

2014—Madison Bumgarner, San Fran.

2013—Michael Wacha, St. Louis

2012—Marco Scutaro, San Francisco

2011—David Freese, St. Louis

2010—Cody Ross, San Francisco

2009—Ryan Howard, Philadelphia

2008—Cole Hamels, Philadelphia

2007—Matt Holliday, Colorado

2006—Jeff Suppan, St. Louis

2005—Roy Oswalt, Houston

2004—Albert Pujols, St. Louis