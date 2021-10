PGA

ZOZO CHAMPIONSHIP

At Accordia Golf Narashino County Club

At Chiba, Japan

Yardage: 7,041; Par: 70

Final Round

FedExCup Points in Parentheses

H. Matsuyama (500) 64-68-68-65—265 Brendan Steele (245) 66-68-70-66—270 C. Tringale (245) 67-66-68-69—270 M. Hughes (115) 70-68-69-67—274 Matt Wallace (115) 65-69-70-70—274 S. Munoz (115) 70-66-68-70—274 Lanto Griffin (73) 69-67-73-66—275 Keegan Bradley (73) 70-71-69-65—275 Takumi Kanaya (0) 71-70-68-66—275 Luke List (73) 69-69-70-67—275 Sam Ryder (73) 68-71-69-67—275 T. Fleetwood (73) 67-68-70-70—275 Collin Morikawa (73) 71-68-67-69—275 Branden Grace (73) 72-66-67-70—275 Chan Kim (0) 72-66-70-68—276 James Hahn (54) 68-69-70-69—276 Tom Hoge (51) 72-70-66-69—277 K.H. Lee (43) 70-69-72-67—278 Shugo Imahira (0) 72-72-66-68—278 Si Woo Kim (43) 69-70-71-68—278 Henrik Norlander (43) 71-72-71-64—278 Hiroshi Iwata (0) 63-73-73-69—278 Matt Jones (43) 67-69-73-69—278 Alex Noren (43) 68-68-71-71—278 Adam Long (34) 72-67-71-69—279 M. McNealy (34) 73-69-72-65—279 Wyndham Clark (34) 70-68-70-71—279 Keita Nakajima 73-69-70-68—280 X. Schauffele (27) 70-74-68-68—280 Troy Merritt (27) 68-68-76-68—280 Charley Hoffman (27) 71-72-70-67—280 J. Niemann (27) 64-71-73-72—280 Naoto Nakanishi (0) 71-73-73-63—280 Adam Schenk (27) 67-72-68-73—280 Yuki Inamori (0) 69-71-73-68—281 Kyle Stanley (20) 70-72-71-68—281 Tomoharu Otsuki (0) 70-71-69-71—281 Jinichiro Kozuma (0) 74-71-71-65—281 Shaun Norris (0) 68-72-72-70—282 Rikuya Hoshino (0) 69-72-72-69—282 Ryutaro Nagano (0) 71-71-71-69—282 Andrew Putnam (15) 73-69-71-69—282 Harry Higgs (15) 68-72-70-72—282 Pat Perez (11) 70-69-73-71—283 Rickie Fowler (11) 70-71-71-71—283 Ryan Palmer (11) 72-68-70-73—283 Ryuichi Oiwa (0) 71-70-68-74—283 Erik van Rooyen (9) 69-69-73-73—284 Matthew NeSmith (9) 70-72-69-73—284 Chris Kirk (9) 69-70-71-74—284 Sung Kang (9) 74-69-74-67—284 Bill Haas (7) 71-72-70-72—285 Ryo Hisatsune (0) 74-70-75-66—285 Jhonattan Vegas (6) 67-72-73-74—286 Brandon Hagy (6) 70-74-72-70—286

European PGA

MALLORCA GOLF OPEN

At Golf Santa Ponsa

At Balearic Islands, Spain

Yardage: 7,156; Par: 70

Final Round

Jeff Winther 62-71-62-70—265 Pep Angles 65-70-64-67—266 Jorge Campillo 64-69-64-69—266 Sebastian Soderberg 66-68-64-68—266 Laurie Canter 68-66-70-64—268 S. Garcia-Rodriguez 66-67-67-68—268 Bryce Easton 63-67-70-70—270 Andrew Johnston 66-71-67-66—270 Niklas Lemke 63-71-69-67—270 Jack Senior 68-67-66-69—270 Joachim B. Hansen 67-72-65-67—271 Renato Paratore 68-71-64-68—271 Alvaro Quiros 64-69-65-73—271 Matthias Schmid 64-70-66-71—271 Oliver Wilson 68-71-65-67—271 Alejandro Canizares 67-71-66-69—272 Jacques Kruyswijk 67-71-69-66—273 Thomas Pieters 68-68-69-68—273 Ashun Wu 66-69-70-68—273 Nino Bertasio 65-73-67-69—274 John Catlin 67-73-69-65—274 Victor Dubuisson 67-70-67-70—274 Scott Hend 71-68-66-69—274 J. Janewattananond 65-70-68-71—274 Matthieu Pavon 66-71-67-70—274 Aaron Cockerill 66-68-68-73—275 Louis De Jager 69-71-68-67—275 Pedro Figueiredo 71-70-68-66—275 Jean-Baptist Gonnet 67-67-70-71—275 Zander Lombard 65-72-67-71—275 Adrian Otaegui 67-68-71-69—275 Robin Roussel 68-67-69-71—275 Connor Syme 66-73-70-66—275 Zheng-kai Bai 66-75-69-66—276 Oliver Farr 68-73-68-67—276 Martin Kaymer 68-68-69-71—276 Romain Langasque 67-70-72-67—276 Joost Luiten 70-70-68-68—276 Garrick Porteous 69-71-69-67—276 Josh Geary 67-71-71-68—277 Rikard Karlberg 67-73-70-67—277 Richard Mansell 70-64-71-72—277 Eddie Pepperell 66-73-70-68—277 Damien Perrier 70-68-69-70—277

Champions

DOMINION ENERGY CHARITY CLASSIC

At The Country Club of Virginia

At Richmond, Va.

Yardage: 7,025; Par: 72

Final Round

Bernhard Langer 66-67-69—202 Doug Barron 66-68-68—202 Steve Flesch 64-67-73—204 Ernie Els 70-72-63—205 Ken Duke 68-69-68—205 Tim Petrovic 67-67-71—205 Steven Alker 63-70-72—205 Thongchai Jaidee 73-66-67—206 Matt Gogel 66-71-69—206 Jim Furyk 69-68-69—206 Darren Clarke 69-70-68—207 Marco Dawson 70-69-68—207 Jeff Sluman 68-68-71—207 Bob Estes 66-71-71—208 Scott Parel 70-67-71—208 Kirk Triplett 68-72-69—209 Tim Herron 68-72-69—209 Retief Goosen 69-71-69—209 Tom Byrum 68-71-70—209 Jay Haas 71-68-70—209 Stephen Ames 66-71-72—209 Alex Cejka 68-70-71—209 Gene Sauers 68-68-73—209 Scott Dunlap 71-66-72—209 Joe Durant 71-70-70—211 Woody Austin 71-69-71—211 Tom Lehman 69-71-71—211 José María Olazábal 69-74-68—211 Cameron Beckman 70-67-74—211 Kenny Perry 69-68-74—211 Robert Karlsson 74-67-71—212 Miguel Angel Jiménez 74-67-71—212 Stephen Leaney 73-69-70—212 Shane Bertsch 67-72-73—212 Paul Stankowski 71-72-69—212 Glen Day 71-70-72—213 David Toms 69-70-74—213 Brandt Jobe 69-74-71—214 Stephen Dodd 69-74-71—214 K.J. Choi 73-72-69—214 Duffy Waldorf 72-75-67—214 Rod Pampling 72-69-74—215 Jeff Maggert 72-70-73—215 Billy Mayfair 70-73-72—215 David McKenzie 71-72-72—215 Brett Quigley 71-72-72—215

LPGA

BMW LADIES CHAMPIONSHIP

At LPGA International Busan

At Busan, Republic of Korea

Yardage: 6,726; Par: 72

Final Round