Atlanta Houston

ab r h bi ab r h bi Soler dh 5 1 2 2 Altuve 2b 5 0 0 0 Freeman 1b 3 0 1 1 Brantley lf 5 0 3 0 Albies 2b 5 1 2 0 Bregmn 3b 4 0 0 0 Riley 3b 5 0 1 1 Alvarez dh 3 1 1 0 Rosario lf 5 1 2 0 Correa ss 3 0 0 1 Duvall cf-rf 4 1 1 2 Tucker rf 4 1 2 0 d’Arnaud c 4 1 1 0 Gurriel 1b 4 0 2 0 Pederson rf 4 0 1 0 McCrmk cf 3 0 0 1 Heredia cf 0 0 0 0 Díaz ph 0 0 0 0 Swanson ss 3 1 1 0 Mldnado c 2 0 0 0 Cstro ph-c 2 0 0 0 Totals 38 6 12 6 Totals 35 2 8 2 Atlanta 212 000 010—6 Houston 000 100 010—2

E—Swanson (1), Gurriel (1). DP—Atlanta 0, Houston 1. LOB—Atlanta 9, Houston 9. 2B—Riley (1), Rosario (1), Brantley (1), Tucker (1). 3B—Alvarez (1). HR—Soler (1), Duvall (1). SB—Albies (1). SF—Freeman (1).

IP H R ER BB SO

Atlanta

Morton 2 1/3 1 0 0 2 3 Minter W,1-0 2 2/3 3 1 1 0 3 Jackson 1 2/3 1 0 0 0 3 Matzek 1 1/3 3 1 1 0 2 Smith 1 0 0 0 1 0

Houston

Valdez L,0-1 2 8 5 5 1 2 García 1 0 0 0 0 2 Odorizzi 2 1/3 1 0 0 0 5 Maton 1 2 0 0 1 2 Stanek 1 1 1 1 1 0 Raley 1 2/3 0 0 0 0 1

Valdez pitched to 2 batters in the 3rd, Maton pitched to 3 batters in the 7th, Stanek pitched to 3 batters in the 8th.

WP—Morton. Umpires—Home, Chris Conroy; First, Tom Hallion; Second, Dan Bellino; Third, Ted Barrett; Right, Alfonso Marquez; Left, Mike Muchlinski. T—4:06. A—42,825 (41,168).

Share this article Email story