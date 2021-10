BASKETBALL

NBA

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

W L Pct GB New York 3 1 .750 — Philadelphia 2 2 .500 1 Toronto 2 3 .400 1½ Brooklyn 2 3 .400 1½ Boston 2 3 .400 1½

Southeast Division

W L Pct GB Charlotte 4 1 .800 — Miami 3 1 .750 ½ Washington 3 1 .750 ½ Atlanta 3 1 .750 ½ Orlando 1 4 .200 3

Central Division

W L Pct GB Chicago 4 0 1.000 — Milwaukee 3 2 .600 1½ Cleveland 2 2 .500 2 Indiana 1 4 .200 3½ Detroit 0 3 .000 3½

WESTERN CONFERENCE

Southwest Division

W L Pct GB Dallas 2 1 .667 — Memphis 2 1 .667 — Houston 1 3 .250 1½ San Antonio 1 3 .250 1½ New Orleans 1 4 .200 2

Northwest Division

W L Pct GB Utah 3 0 1.000 — Minnesota 3 1 .750 ½ Denver 2 2 .500 1½ Portland 1 2 .333 2 Oklahoma City 1 4 .200 3

Pacific Division

W L Pct GB Golden State 4 0 1.000 — L.A. Lakers 2 3 .400 2½ Phoenix 1 2 .333 2½ L.A. Clippers 1 2 .333 2½ Sacramento 1 2 .333 2½

Tuesday

New York 112, Philadelphia 99

Golden State 106, Oklahoma City 98

Dallas 116, Houston 106

L.A. Lakers 125, San Antonio 121, OT

Utah 122, Denver 110

Wednesday

Charlotte 120, Orlando 111

Miami 106, Brooklyn 93

Toronto 118, Indiana 100

Atlanta 102, New Orleans 99

Washington 116, Boston 107

Minnesota 113, Milwaukee 108

Oklahoma City 123, L.A. Lakers 115

Memphis at Portland, late

Sacramento at Phoenix, late

Cleveland at L.A. Clippers, late

Today

Atlanta at Washington, 7 p.m.

Detroit at Philadelphia, 7 p.m.

New York at Chicago, 8 p.m.

Utah at Houston, 8 p.m.

San Antonio at Dallas, 8:30 p.m.

Memphis at Golden State, 10 p.m.

Friday

Orlando at Toronto, 7 p.m.

Charlotte at Miami, 7:30 p.m.

Indiana at Brooklyn, 7:30 p.m.

Sacramento at New Orleans, 8 p.m.

Dallas at Denver, 10 p.m.

L.A. Clippers at Portland, 10 p.m.

Cleveland at L.A. Lakers, 10:30 p.m.

Saturday

Boston at Washington, 5 p.m.

New York at New Orleans, 7 p.m.

Orlando at Detroit, 7 p.m.

Atlanta at Philadelphia, 7:30 p.m.

Toronto at Indiana, 7:30 p.m.

Miami at Memphis, 8 p.m.

San Antonio at Milwaukee, 8 p.m.

Utah at Chicago, 8 p.m.

Oklahoma City at Golden State, 8:30 p.m.

Denver at Minnesota, 9 p.m.

Cleveland at Phoenix, 10 p.m.

TORONTO 118,

INDIANA 100

INDIANA (100): Holiday 1-8 0-0 3, Sabonis 3-4 3-4 9, Turner 3-7 3-4 10, Brogdon 7-13 3-3 18, Duarte 6-15 0-0 14, Craig 3-5 0-0 8, Jackson 1-2 0-0 2, Bitadze 1-1 0-0 2, Lamb 4-6 2-2 12, Brissett 3-7 0-0 6, McConnell 4-6 0-0 8, Wanamaker 2-5 3-4 8. Totals 38-79 14-17 100.

TORONTO (118): Anunoby 9-21 3-4 25, Barnes 8-17 2-2 18, Achiuwa 4-9 2-4 10, Trent Jr. 4-14 3-5 12, VanVleet 10-18 0-0 26, Banton 4-7 0-1 10, Dekker 0-0 0-0 0, Boucher 2-4 1-2 5, Champagnie 0-0 0-0 0, Mykhailiuk 3-4 0-0 7, Birch 2-5 1-1 5, Bonga 0-0 0-0 0, Flynn 0-1 0-0 0, Johnson 0-0 0-0 0. Totals 46-100 12-19 118.

Indiana 24 24 23 29 — 100 Toronto 29 28 30 31 — 118

3-Point Goals—Indiana 10-29 (Lamb 2-2, Craig 2-4, Duarte 2-7, Wanamaker 1-2, Brogdon 1-3, Turner 1-3, Holiday 1-5, Brissett 0-3), Toronto 14-30 (VanVleet 6-7, Anunoby 4-10, Banton 2-3, Mykhailiuk 1-2, Trent Jr. 1-6, Achiuwa 0-1, Boucher 0-1). Fouled Out—None. Rebounds—Indiana 40 (Sabonis 8), Toronto 41 (VanVleet 10). Assists—Indiana 19 (Brogdon 5), Toronto 22 (Barnes 7). Total Fouls—Indiana 19, Toronto 20. A—19,800 (19,800).