HIGH SCHOOLS

Football

AREA SECTIONALS

All games at 7 p.m. unless noted

CLASS 6A

Sectional 3

Fri.: Homestead at Carroll

Nov. 5: Warsaw at G1 winner

CLASS 5A

Sectional 11

Fri.: Northrop at Snider

Fri.: North Side at Bishop Dwenger

Nov. 5: Championship

CLASS 4A

Sectional 19

Oct. 22: DeKalb 42, Wawasee 14

Oct. 22: Leo 32, East Noble 29

Oct. 22: Northridge 28, NorthWood 7

Oct. 22: Columbia City 48, Angola 12

Fri.: DeKalb at Leo

Fri.: Columbia City at Northridge

Nov. 5: Championship

Sectional 20

Oct. 22: Wayne 27, Marion 13

Oct. 22: Delta 56, South Side 18

Oct. 22: Mississinewa 49, Jay County 0

Oct. 22: New Haven 35, Hunt. North 34

Fri.: Wayne at Delta

Fri.: Mississinewa at New Haven

Nov. 5: Championship

CLASS 3A

Sectional 26

Oct. 22: Glenn 41, Lakeland 13

Oct. 22: Jimtown 31, West Noble 21

Oct. 22: Mish. Marian 49, S.B. Wash. 14

Oct. 22: Tippecanoe Valley 22, Garrett 8

Fri.: Glenn at Jimtown

Fri.: Mish. Marian at Tippecanoe Valley

Nov. 5: Championship

Sectional 27

Oct. 22: Norwell 56, Maconaquah 0

Oct. 22: Concordia 48, Northwestern 14

Oct. 22: Oak Hill 63, Bellmont 42

Oct. 22: Peru 35, Heritage 8

Fri.: Concordia at Norwell

Fri.: Peru at Oak Hill

Nov. 5: Championship

CLASS 2A

Sectional 35

Oct. 22: Eastside 49, Bluffton 6

Oct. 22: Central Noble 49, Whitko 0

Oct. 22: Bishop Luers 46, Fairfield 8

Oct. 22: Prairie Heights 40, Woodlan 27

Fri.: Eastside at Central Noble

Fri.: Bishop Luers at Prairie Heights

Nov. 5: Championship

CLASS A

Sectional 43

Oct. 22: Monroe Central 52, Wes-Del 7

Oct. 22: S. Adams 44, Madison-Grant 18

Oct. 22: Taylor 44, Southern Wells 37

Oct. 22: Union City 25, Tri-Central 14

Fri.: Monroe Central at South Adams

Fri.: Taylor at Union City

Nov. 5: Championship

Sectional 44

Oct. 22: Northfield 35, Fremont 14

Oct. 22: Southwood 47, North Miami 7

Oct. 22: Adams Cent. 25, Churubusco 15

Fri.: Triton at Northfield

Fri.: Southwood at Adams Central

Nov. 5: Championship

SAC ALL-CONFERENCE

First Team

Offense

QB: Carson Clark (BL), Jeff Becker (Car)

RB: Tyrese Brown (Sn), Lamarion Nelson (W)

WR: Brody Glenn (BL), Nate Anderson (H), Jameson Coverstone (Car)

TE: Jayden Hill (BL)

C: George Buday (BL)

G: Tyler Wiersema (Car), Jaden Abouhalkah (H)

T: DJ Moore (Sn), Max Malcolm (Car)

K: Sebastian Lopez (Car)

Defense

DE: Markell Keal (Sn), Nehemiah Young (W)

DT: Jack Tippmann (BD) Jackson Christmon (H), Mitch Vargovich (NS)

ILB: Domanick Moon (Sn), Dylan Bennett (Car)

OLB: Tucker Steely (Car), Isaiah Maxwell (Sn)

S: Brauntae Johnson (NS), CJ Davis (Nrp)

CB: Nick Thompson (BL), Ethan Beaupre’ (Car)

P: Kayden Libby-Callahan (NS)

Second Team

Offense

QB: Luke Haupert (Sn)

RB: Sir Hale (BL), KJ Tippmann (BD)

WR: Jordan Turner (NS), Rocco Ciocca (BD), Antwian Lake (BL)

TE: Carter Wortman (Sn)

C: Brandon Stuckey (Sn)

G: Brendan Mitchell (BL), Ashton Skarie (BD)

T: Nick Schweizer (H), Carmarion Craig (Con)

K: Luke Talamantes (Sn)

Defense

DE: Aaron Jacquay (Car), Julante Hinton (Nrp)

DT: Matt Miller (H), Mark Murray (Car), Mike King III (SS)

ILB: Evan Linker (BL), Max Schiltz (H)

OLB: Ebon Person (H), Cole Carey (BD)

S: Quincy Myatt (Sn), Colin Vance (BD)

CB: Rashawn Boone (Nrp), Michael Dye (NS)

P: Dixon Carter (H)

Honorable Mention

Bishop Dwenger: Aziz Dixon, Benji Tippmann, Tommy Witte, Isaac Lehrman, Joel Arntz, Ben Simcox, John Parapi, Teddy Steele, Christian Lozada, Bohde Dickerson

Bishop Luers: Jaden Sykes, Nelson Knapke, Davon Doughty, Omare Bates, Isaac Zay, Jackson McCullough, RJ Hogue, Roel Pineda, Mickey Daring, Gio Jimenez

Carroll: AJ Lazoff, Hansen Haffner, Cooper Rudolph, Gabe Starks, Jake Rust, Luke Carmody, Justin Anderson, Jake Wilson, Johnathon Scott, Ashton Pesetski, Liam Ottenweller, Aaron Stewart, Alex Smith, Maddix Flaugh, Braden Steely, Jorge Valdes, Max Wiard, Evan Jester

Concordia: Robert Johnson, Larry Schoenefeld, Eli Maddox, Chance Harris

Homestead: Gage Sparrow, Carter Hull - C, Peyton Slaven, Carter Koob, Isaac Barkes, Eric Williamson

North Side: Donovan Williams, Terrell Coleman, Wes Troye, Ryan Collins, Torrey Harmeyer, Justin Engle, Rodney Woods, Bravon Bassett, Jordan King, Da’Von Haney, Brashawn Bassett, Ashton Newsome, Isaiah Simmons, Jamie Roy, Jontae Lambert, Khristion Stalling

Northrop: Jayden Schmenk, Jaylen Williams, Jermaine Parker, Amarion Collins, Roosevelt Norfleet III, Dane Kilby, Damon Baney, Tavon Freeman, David Hunter, Jamarius Thomas, Nick Dyke

Snider: Aiden Pelz, Jordan Chevalier, Caleb Hurt, Lincoln Firks, Jordan Lee, Langston Leavell, Jacob Stetka, Caiden Hurse, Kamari Juarez, Kedrell Billingsley, A’dorean Rogers, Santiago Ortiz, Lukas Rohrbacher

South Side: Anthony Thomas, Quincey English, Adrian Macon, Trevor Hapner, Jaylen Lattimore, Marcus White Allen

Wayne: Shawn Collins, Virgil Alexander, Marquette Derrick-Rowles, Aiden Meek, Cody Hatfield, Keaton Walker

Hockey

Homestead 3, Leo 0

FW Vipers 5, Carroll 4

Soccer

STATE FINALS

At IUPUI

Friday

Boys 2A: West Lafayette vs. Brebeuf Jesuit, 6 p.m.

Boys A: Westview vs. Providence, 8 p.m.

Saturday

Girls A: Andrean vs. Heritage Ch., 11 a.m.

Girls 2A: Mishawaka Marian vs. Evansville Memorial, 1:30 p.m.

Girls 3A: Homestead vs. Carmel, 4 p.m.

Boys 3A: Noblesville vs. Carmel,

6:30 p.m.

Volleyball

AREA SEMI-STATES

Saturday

At Huntington North

Class 2A

Andrean vs. South Adams, 1 p.m.

Class 3A

West Lafayette vs. Bellmont, 2:30 p.m.