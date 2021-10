AUTO RACING

Xfinity Series

DEAD ON TOOLS 250

At Ridgeway, Va.

Lap length: 0.53 miles

(Start position in parentheses)

1. (9) Noah Gragson, Chevrolet, 257 laps, 54 points.

2. (1) Austin Cindric, Ford, 257, 51.

3. (7) Daniel Hemric, Toyota, 257, 48.

4. (11) Sam Mayer, Chevrolet, 257, 33.

5. (5) Justin Allgaier, Chevrolet, 257, 40.

6. (8) Brandon Jones, Toyota, 257, 31.

7. (3) AJ Allmendinger, Chev., 257, 41.

8. (25) Alex Labbe, Chevrolet, 257, 29.

9. (18) Jeremy Clements, Chev., 257, 30.

10. (16) Riley Herbst, Ford, 257, 30.

11. (22) Josh Williams, Chev., 257, 26.

12. (23) Landon Cassill, Chev., 257, 25.

13. (12) Myatt Snider, Chevrolet, 257, 25.

14. (30) Colin Garrett, Toyota, 257, 23.

15. (32) Joe Graf Jr, Chevrolet, 257, 22.

16. (28) JJ Yeley, Toyota, 257, 23.

17. (31) Jade Buford, Chevrolet, 257, 20.

18. (38) Preston Pardus, Chev., 257, 19.

19. (13) Brett Moffitt, Chevrolet, 257, 19.

20. (10) Harrison Burton, Toyota, 257, 26.

21. (37) Stephen Leicht, Toyota, 257, 16.

22. (27) Jeffrey Earnhardt, Chev., 257, 15.

23. (34) Ryan Ellis, Chevrolet, 257, 14.

24. (36) David Starr, Toyota, 257, 13.

25. (26) Natalie Decker, Chev., 257, 12.

26. (33) Akinori Ogata, Toyota, 257, 0.

27. (2) Ty Gibbs, Toyota, 257, 18.

28. (29) Josh Berry, Chevrolet, 256, 15.

29. (35) Matt Mills, Chevrolet, 255, 8.

30. (39) Spencer Boyd, Chevrolet, 254, 0.

31. (14) Ryan Sieg, Ford, 253, 11.

32. (21) Ryan Vargas, Chevrolet, 249, 5.

33. (4) Justin Haley, Chevrolet, 222, 4.

34. (24) Kyle Weatherman, Chev., 221, 3.

35. (20) Bayley Currey, Chevrolet, 212, 0.

36. (17) Brandon Brown, Chev., 204, 1.

37. (15) Jeb Burton, Chevrolet, 194, 8.

38. (6) Michael Annett, Chevrolet, 192, 4.

39. (40) Mike Harmon, Chevrolet, 38, 0.

40. (19) T. Joe Martins, Chev., 36, 1.

Race Statistics

Avg. Speed of Winner: 62.011 mph.

Time of Race: 2 hr., 10 min., 48 sec.

Margin of Victory: 0.064 seconds.

Caution Flags: 13 for 75 laps.

Lead Changes: 13 among 6 drivers.

Lap Leaders: A.Cindric 0-64; N.Gragson 65-124; H.Burton 125; N.Gragson 126-130; H.Burton 131; N.Gragson 132-179; T.Gibbs 180; S.Boyd 181-184; T.Gibbs 185-191; N.Gragson 192; T.Gibbs 193-200; N.Gragson 201-231; D.Hemric 232-249; N.Gragson 250-257

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): N.Gragson, 6 times for 153 laps; A.Cindric, 1 time for 64 laps; D.Hemric, 1 time for 18 laps; T.Gibbs, 3 times for 16 laps; S.Boyd, 1 time for 4 laps; H.Burton, 2 times for 2 laps.

Top 4 in Points: 1. A.Cindric, 4000; 2. A.Allmendinger, 4000; 3. N.Gragson, 4000; 4. D.Hemric, 4000.

Trucks Series

UNITED RENTALS 200

At Ridgeway, Va.

Lap length: 0.53 miles

(Start position in parentheses)

1. (9) Zane Smith, Chev., 204 laps, 48 pts.

2. (10) Austin Hill, Toyota, 204, 36.

3. (27) Tanner Gray, Ford, 204, 34.

4. (6) Chandler Smith, Toyota, 204, 33.

5. (5) Matt Crafton, Toyota, 204, 44.

6. (30) Parker Kligerman, Toyota, 204, 31.

7. (3) Ben Rhodes, Toyota, 204, 42.

8. (39) Taylor Gray, Ford, 204, 33.

9. (4) Sheldon Creed, Chevrolet, 204, 45.

10. (24) Timmy Hill, Toyota, 204, 27.

11. (28) Corey Heim, Toyota, 204, 26.

12. (8) Carson Hocevar, Chev., 204, 29.

13. (26) Kris Wright, Chevrolet, 204, 24.

14. (14) Danny Bohn, Toyota, 204, 23.

15. (18) Spencer Boyd, Chev., 204, 22.

16. (37) Chris Hacker, Chevrolet, 204, 21.

17. (7) Stewart Friesen, Toyota, 204, 25.

18. (12) Tate Fogleman, Chev., 204, 19.

19. (23) Hailie Deegan, Ford, 204, 18.

20. (21) Austin W. Self, Chev., 204, 17.

21. (15) Grant Enfinger, Toyota, 204, 16.

22. (20) Bret Holmes, Chevrolet, 204, 15.

23. (33) Dawson Cram, Chev., 204, 14.

24. (17) Derek Kraus, Toyota, 204, 13.

25. (2) Todd Gilliland, Ford, 203, 32.

26. (19) Tyler Ankrum, Chev., 203, 11.

27. (34) Jack Wood, Chevrolet, 203, 10.

28. (25) Josh Berry, Chevrolet, 203, 0.

29. (36) Spencer Davis, Toyota, 202, 8.

30. (38) Jesse Iwuji, Chevrolet, 202, 7.

31. (22) Johnny Sauter, Toyota, 201, 16.

32. (31) Sage Karam, Chevrolet, 200, 0.

33. (11) Ryan Truex, Chevrolet, 198, 4.

34. (35) Josh Reaume, Toyota, 198, 3.

35. (40) Roger Reuse, Ford, 193, 2.

36. (32) Jennifer Jo Cobb, Ford, 190, 1.

37. (16) Cory Roper, Ford, 188, 1.

38. (29) Colby Howard, Chevrolet, 174, 0.

39. (1) J. H. Nemechek, Toyota, 129, 18.

40. (13) Chase Purdy, Chevrolet, 33, 1.

Note: Race Statistics were not immediately available.

NHRA

DODGE//SRT NHRA NATIONALS

Pairings

At Las Vegas

Pairings based on results in qualifying, which ended Saturday.

Top Fuel

1. Brittany Force, 3.693 seconds, 333.41 mph vs. 16. Brandon Welch, 3.940, 260.26. 2. Justin Ashley, 3.712, 330.15 vs. 15. Jim Maroney, 3.888, 293.66. 3. Clay Millican, 3.723, 328.14 vs. 14. Leah Pruett, 3.843, 310.55. 4. Steve Torrence, 3.729, 327.51 vs. 13. Cameron Ferre, 3.826, 319.82. 5. Antron Brown, 3.754, 329.18 vs. 12. Tripp Tatum, 3.813, 270.27. 6. Mike Salinas, 3.766, 321.12 vs. 11. Alex Laughlin, 3.809, 318.54. 7. Shawn Langdon, 3.780, 325.22 vs. 10. Doug Kalitta, 3.797, 295.34. 8. Josh Hart, 3.787, 324.75 vs. 9. Billy Torrence, 3.794, 313.66.

Funny Car

1. Alexis DeJoria, 3.896, 327.03 vs. 16. Terry Haddock, 5.154, 162.02. 2. John Force, 3.902, 328.54 vs. 15. Paul Lee, 4.320, 219.76. 3. JR Todd, 3.911, 329.02 vs. 14. Robert Hight, 4.313, 310.98. 4. Matt Hagan, 3.931, 322.34 vs. 13. Chad Green, 4.122, 256.6. 5. Bob Tasca III, 3.935, 329.34 vs. 12. Jeff Diehl, 4.116, 276.46. 6. Tim Wilkerson, 3.948, 324.67 vs. 11. Chris Morel, 4.114, 282.07. 7. Cruz Pedregon, 3.959, 321.65 vs. 10. Steven Densham, 4.069, 310.34. 8. Ron Capps, 3.973, 304.6 vs. 9. Tony Jurado, 3.986, 318.17.

Pro Stock

1. Kyle Koretsky, 6.664, 205.07 vs. 16. Troy Coughlin Jr, 6.826, 176.63. 2. Greg Anderson, 6.669, 205.51 vs. 15. Cristian Cuadra, 6.818, 176.93. 3. Dallas Glenn, 6.677, 204.2 vs. 14. Aaron Stanfield, 6.798, 177.42. 4. Matt Hartford, 6.688, 204.91 vs. 13. Richie Stevens, 6.772, 203.52. 5. Chris McGaha, 6.693, 205.38 vs. 12. Marty Robertson, 6.748, 203.34. 6. Mason McGaha, 6.694, 205.32 vs. 11. Bo Butner, 6.742, 202.21. 7. Erica Enders, 6.696, 203.77 vs. 10. Kenny Delco, 6.718, 204.05. 8. Deric Kramer, 6.701, 204.88 vs. 9. Alan Prusiensky, 6.715, 203.22.

Pro Stock Motorcycle

1. Steve Johnson, 6.848, 196.24 vs. 16. Michael Phillips, 11.362, 88.86. 2. Angelle Sampey, 6.857, 194.49 vs. 15. Charles Poskey, 7.228, 187.78. 3. Matt Smith, 6.859, 197.74 vs. 14. Fred Camarena, 7.092, 190.62. 4. Jerry Savoie, 6.878, 194.1 vs. 13. Ryan Oehler, 7.063, 191.38. 5. Karen Stoffer, 6.884, 195.45 vs. 12. Kelly Clontz, 7.055, 190.03. 6. Eddie Krawiec, 6.933, 195.14 vs. 11. Andrew Hines, 6.996, 192.96. 7. Chris Bostick, 6.939, 192.93 vs. 10. Angie Smith, 6.990, 192.22. 8. Joey Gladstone, 6.954, 191.57 vs. 9. Scotty Pollacheck, 6.955, 194.88.