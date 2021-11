HIGH SCHOOLS

Football

AREA SECTIONAL CHAMPIONSHIPS

All games at 7 p.m. unless noted

CLASS 6A

Sectional 3

Warsaw at Carroll

CLASS 5A

Sectional 11

Snider at Bishop Dwenger

CLASS 4A

Sectional 19

Leo at Northridge

Sectional 20

Wayne at Mississinewa

CLASS 3A

Sectional 27

Norwell at Peru

CLASS 2A

Sectional 35

Eastside at Bishop Luers

CLASS A

Sectional 43

South Adams at Union City

Sectional 44

Triton at Adams Central

ALL-NECC

SMALL SCHOOL

OFFENSE

QB: Laban Davis, Eastside

RB: Will Hoover, Central Noble; Nic Nondorf, Churubusco

WR/TE: Gavin Wallace, Eastside; Carsen Jacobs, Eastside; Preston Diffendarfer, Central Noble

OL: Kaleb Oliver, Churubusco; Isaac Clay, Central Noble; Isaiah Fuentes, Eastside; Matt Jacobs, Eastside; Dane Sebert, Eastside

K: Binyam Biddle, Eastside

At-Large: Logan Brace, Fremont

Honorable Mention

RB: Jaden Daniels, Prairie Heights

WR/TE: Wyatt Claxton, Fremont; Brogan Blue, Fremont

OL: Terran Wills, Fremont; Bailey Robison, Prairie Heights;

At-Large: Tyler Shisler, Central Noble

DEFENSE

DL: Hunter Bianski, Churubusco; Bobby Davis, Eastside; Brady Laub, Eastside; Hunter Allen, Prairie Heights

LB: Cullen Blake, Churbusco; Dax Holman, Eastside; Ashton Dunlap, Central Noble; Cam Hall, Prairie Heights

DB: Johnny Eck, Eastside; Dylan Bredemeyer, Eastside; Logan Hawk, Central Noble

P: Riley Buroff, Churubusco

At-Large: Kameron Rinker, Churubusco

Honorable Mention

DL: Lane Norris, Central Noble; Trevor Fiechter, Eastside; Jacob Wagner, Fremont

LB: Weston Rinker, Churbusco; Kyler Bibee, Eastside; Dakotia Reed, Eastside

DB: Sam Levitz, Prairie Heights

BIG SCHOOL

OFFENSE

QB: Carter Kitson, Fairfield

RB: Zack Beers, West Noble; John Estep,

WR/TE: Braedon Helms, Fairfield; Trey Richards, Garrett; Mark Burlew, Lakeland

OL: Dayton Lockwood, Fairfield; Grant Thacker, Fairfield; Jensen Miller, Lakeland; Lucas Baker, West Noble; Jaxson Nodine, Garrett

K: Julio Macias, West Noble

At-Large: Finley Hasselman, Angola

Honorable Mention

RB: Kham Malaivanh, Lakeland

WR/TE: Jalen Gonzales, West Noble; Christian Hess, Garrett

OL: Erik Reynolds, Garrett

At-Large: Robert Koskie, Garrett

DEFENSE

DL: Brandon Villafuerte, Angola; Jason Massaro, Fairfield; Jack O’Connor, Garrett; Quinlinn Raber, Lakeland

LB: Brock Berkey, Fairfield; Carson Harter, Garrett; Mark William, Garrett; Carlos Espino, Lakeland; Braxton Pruitt, West Noble

DB: Cohen Custer, Fairfield; Owen Troyer, Lakeland; Kolby Knox, West Noble

P: Aaden Lytle, Garrett

At-Large: Mathew William, Garrett

Honorable Mention

DL: Keegan Clark, West Noble

DB: Ethan Miller, Angola; Lukas Swager, Garrett

P: Michael Slabaugh, Fairfield

Soccer

BOYS

ALL-NECC

Angola: AJ Hershel

Central Noble: Cameron Elias, Ryan Schroeder

Garrett: Jasen bailey, Braydon Kennedy, Chase Leech

Prairie Heights: Isaac Burns

West Noble: Brian Diaz, Diego Flores, Eric Galarza, Alex Liera, Julio Macias, Henry Torres

Westview: Carson Brown, Gramm Egli, Teague Misner, Saleh Omar, Jadon Yoder

Honorable Mention

Angola: Rocco Berquist, Weston Gray

Central Noble: Aidan Dreibelbis, Jeremiah Imhopf, Marcos Urcola

Lakeland: Arnau Quintanilla Labios, Manuel Magellanes

Prairie Heights: Sam Zolman

GIRLS

ALL-NECC

Angola: Maddie Dailey, Frances Krebs, Chae Hutchins

Central Noble: Meghan Kiebel, Naomi Leffers

Garrett: Lexi Gordon

Lakeland: Brooklyn Olinger, Alivia Rasler

West Noble: Neyda Macias, Sherlyn Torres

Westview: Karly Miller, Brianna Munoz, Paige Reigsecker, Elaine Troyer, Kelsie Ward

Honorable Mention

Central Noble: Avery Deter, Kieandra DeWitt, Colen Truelove

Garrett: Hailey Lantz

Lakeland: Bree Vander Mullen, Emma Shiffli

West Noble: JaLynn Baker

Westview: Andrea Miller, Paige Schwartz, Stacy Stutzman

Volleyball

STATE CHAMPIONSHIP

Saturday

At Ball State

Class A

Lafayette Cent. Cath. vs. Trinity Lutheran, 11 a.m.

Class 2A

Andrean vs. Western Boone, 1:30 p.m.

Class 3A

Bellmont vs. Brebeuf Jesuit, 4 p.m.

Class 4A

McCutcheon vs. Castle, 6:30 p.m.

ALL-ACAC

First Team

Carlie Sealscott, South Adams; Reagan Salzbrenner, Woodlan; Allison Richman, Heritage; Madison Dirksen, Jay County; Taylor Braun, South Adams; Layla Meyers, Heritage; Kate Zellers, Heritage

Second Team

Ella Bickel, Heritage; Ashton Widenhoefer, Woodlan; Hillary Tobias, Adams Central; Abigail Nusbaumer, Bluffton; Amelia Schultz, Adams Central; Cora Baker, South Adams; Macy Pries, South Adams

Honorable Mention

Brianna Cook, Adams Central; Brenna Haines, Jay County; Lauren Reiff, Bluffton; Brooke Tonner, Southern Wells; Isabel Rodgers, Jay County; Abbie Fields, Jay County; Peyton Pries, South Adams