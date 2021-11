ab r h bi ab r h bi

Rosario lf 4 1 0 0 Altuve 2b 4 0 1 0

Soler dh 3 2 1 3 Brantly lf-rf 4 0 2 0

Freeman 1b 4 1 2 2 Correa ss 4 0 1 0

Riley 3b 4 0 0 0 Alvarez dh 4 0 1 0

Duvall cf-rf 4 0 1 0 Gurriel 1b 4 0 0 0

Pederson rf 4 0 0 0 Tucker rf-cf 3 0 0 0

Heredia cf 0 0 0 0 Bregmn 3b 3 0 0 0

Albies 2b 3 2 2 0 Siri cf 2 0 0 0

d’Arnaud c 4 0 0 0 Díaz ph-lf 1 0 0 0

Swanson ss 4 1 1 2 Mldnado c 2 0 1 0

Gnzalez ph 1 0 0 0 Stubbs c 0 0 0 0 Totals 34 7 7 7 Totals 32 0 6 0 Atlanta 003 030 100—7 Houston 000 000 000—0

E—Fried (). DP—Atlanta 2, Houston 0. LOB—Atlanta 3, Houston 5. 2B—Freeman (1). HR—Soler (3), Swanson (2), Freeman (2).

IP H R ER BB SO

Atlanta

Fried W,1-1 6 4 0 0 0 6 Matzek 2 1 0 0 0 4 Smith 1 1 0 0 0 0

Houston

Garcia L,0-2 2 2/3 2 3 3 1 3 Raley 1/3 0 0 0 0 0 Javier 1 1/3 1 2 2 1 3 Taylor 1/3 1 1 1 1 0 Maton 1 1/3 2 0 0 0 1 Stanek 1 1 1 1 0 2 Pressly 1 0 0 0 0 0 García 1 0 0 0 0 0

WP—Javier. Umpires—Home, Mike Muchlinski; First, Chris Conroy; Second, Ron Kulpa; Third, Tom Hallion; Right, Ted Barrett; Left, Dan Bellino. T—3:22. A—42,868 (41,168).

WORLD SERIES RESULTS

2021—Atlanta 4, Houston 2

2020—L.A. Dodgers 4, Tampa Bay 2

2019—Washington 4, Houston 3

2018—Boston 4, L.A. Dodgeres 1

2017—Houston 4, L.A. Dodgers 3

2016—Chicago Cubs 4, Cleveland 3

2015—Kansas City 4, N.Y. Mets 1

2014—San Francisco 4, Kansas City 3

2013—Boston 4, St. Louis 2

WORLD SERIES MVPs

2021—Jorge Soler, Atlanta

2020—Corey Seager, L.A. Dodgers

2019—Stephen Strasburg, Washington

2018—Steve Pearce, Boston

2017—George Springer, Houston

2016—Ben Zobrist, Chicago Cubs

2015—Salvador Perez, Kansas City

2014—Madison Bumgarner, San Fran.

2013—David Ortiz, Boston

Share this article Email story