NFL

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Buffalo 5 2 0 .714 229 109 New England 4 4 0 .500 206 164 N.Y. Jets 2 5 0 .286 114 206 Miami 1 7 0 .125 138 233

South

W L T Pct PF PA Tennessee 6 2 0 .750 227 195 Indianapolis 3 5 0 .375 200 183 Jacksonville 1 6 0 .143 123 203 Houston 1 7 0 .125 119 241

North

W L T Pct PF PA Baltimore 5 2 0 .714 187 164 Cincinnati 5 3 0 .625 220 162 Pittsburgh 4 3 0 .571 132 142 Cleveland 4 4 0 .500 183 180

West

W L T Pct PF PA Las Vegas 5 2 0 .714 180 166 L.A. Chargers 4 3 0 .571 172 177 Denver 4 4 0 .500 157 137 Kansas City 4 4 0 .500 208 220

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Dallas 6 1 0 .857 225 162 Philadelphia 3 5 0 .375 203 191 N.Y. Giants 2 6 0 .250 156 200 Washington 2 6 0 .250 156 227

South

W L T Pct PF PA Tampa Bay 6 2 0 .750 260 183 New Orleans 5 2 0 .714 176 128 Carolina 4 4 0 .500 165 159 Atlanta 3 4 0 .429 148 195

North

W L T Pct PF PA Green Bay 7 1 0 .875 192 167 Minnesota 3 4 0 .429 163 157 Chicago 3 5 0 .375 123 195 Detroit 0 8 0 .000 134 244

West

W L T Pct PF PA Arizona 7 1 0 .875 246 138 L.A. Rams 7 1 0 .875 245 168 San Francisco 3 4 0 .429 168 171 Seattle 3 5 0 .375 181 169

Today

N.Y. Jets at Indianapolis, 8:20 p.m.

Sunday

Atlanta at New Orleans, 1 p.m.

Buffalo at Jacksonville, 1 p.m.

Cleveland at Cincinnati, 1 p.m.

Denver at Dallas, 1 p.m.

Houston at Miami, 1 p.m.

Las Vegas at N.Y. Giants, 1 p.m.

Minnesota at Baltimore, 1 p.m.

New England at Carolina, 1 p.m.

L.A. Chargers at Philadelphia, 4:05 p.m.

Arizona at San Francisco, 4:25 p.m.

Green Bay at Kansas City, 4:25 p.m.

Tennessee at L.A. Rams, 8:20 p.m.

Byes: Detroit, Seattle, Tampa Bay, Wash.

Monday

Chicago at Pittsburgh, 8:15 p.m.

INJURY REPORT

Today

NEW YORK JETS at INDIANAPOLIS COLTS — N.Y. JETS: OUT: RB Tevin Coleman (hamstring), G Laurent Duvernay-Tardif (not injury related), DE Bryce Huff (back), QB Zach Wilson (knee). DOUBTFUL: WR Corey Davis (hip). QUESTIONABLE: T George Fant (ankle). FULL: TE Trevon Wesco (knee). INDIANAPOLIS: OUT: WR T.Y. Hilton (concussion), S Khari Willis (calf). QUESTIONABLE: G Quenton Nelson (toe). FULL: CB Thakarius Keyes (hamstring).

Sunday

ARIZONA CARDINALS at SAN FRANCISCO 49ERS — ARIZONA: DNP: WR DeAndre Hopkins (hamstring), QB Kyler Murray (ankle), RB Jonathan Ward (concussion), DE J.J. Watt (shoulder), S James Wiggins (knee). LIMITED: OL Kelvin Beachum (non injury related), ILB Zaven Collins (shoulder), RB Chase Edmonds (shoulder), OL Max Garcia (achilles), DT Rashard Lawrence (calf), OL Justin Pugh (calf). SAN FRANCISCO: DNP: DL Maurice Hurst (calf), RB Elijah Mitchell (rib), WR Deebo Samuel (calf), S Jimmie Ward (quad), T Trent Williams (ankle). FULL: LB Azeez Al-Shaair (concussion), DL Dee Ford (concussion), LB Marcell Harris (thumb).

ATLANTA FALCONS at NEW ORLEANS SAINTS — ATLANTA: DNP: DT Jonathan Bullard (concussion), WR Calvin Ridley (not injury related). LIMITED: WR Russell Gage (groin). NEW ORLEANS: DNP: DE Carl Granderson (shoulder), S Malcolm Jenkins (knee), WR Ty Montgomery (hamstring), QB Jameis Winston (knee). LIMITED: T Terron Armstead (groin), QB Taysom Hill (concussion), DE Payton Turner (calf), RB Dwayne Washington (neck). FULL: CB Marshon Lattimore (hand).

BUFFALO BILLS at JACKSONVILLE JAGUARS — BUFFALO: DNP: DE Mario Addison (not injury related), WR Cole Beasley (ribs), T Spencer Brown (back), G Jon Feliciano (calf), TE Dawson Knox (hand). FULL: DT Justin Zimmer (foot). JACKSONVILLE: DNP: LB Dakota Allen (ankle), T Ben Bartch (illness), RB James Robinson (heel). LIMITED: RB Carlos Hyde (calf). FULL: CB Tyson Campbell (toe), DT Davon Hamilton (shoulder).

CLEVELAND BROWNS at CINCINNATI BENGALS — CLEVELAND: DNP: WR Odell Bechham Jr. (shoulder-NIR personal), DE Jadeveon Clowney (ankle,knee,hip), T Jack Conklin (elbow), DE Malik Jackson (ankle), S John Johnson (neck), WR Jarvis Landry (knee), DT Malik McDowell (illness), DE Takkarist McKinley (groin). LIMITED: CB A.J. Green (groin), DE Joe Jackson (shoulder), WR Donovan Peoples-Jones (groin), J.C. Treeter (knee), CB Denzel Ward (hamstring), T Jedrick Wills (ankle). FULL: QB Baker Mayfield (left shoulder), TE David Njoku (neck). CINCINNATI: DNP: C Trey Hopkins (knee), DE Cam Sample (knee). LIMITED: HB Chris Evans, WR Auden Tate (thigh). FULL: G Jackson Carman (back).

DENVER BRONCOS at DALLAS COWBOYS — DENVER: DNP: T Garett Bolles (ankle), S Caden Sterns (shoulder). LIMITED: CB Ronald Darby (shoulder), S Jamar Johnson (quad), DE Dre’Mont Jones (hip), TE Albert Okwuegbunam (knee), DL Mike Purcell (thumb), DL DeShawn Williams (ankle). FULL: DE Shelby Harris (wrist). DALLAS: DNP: TE Blake Jarwin (hip), T Tyron Smith (ankle). LIMITED: WR Amari Cooper (hamstring), WR CeeDee Lamb (ankle), QB Dak Prescott (calf). FULL: DE Dorance Armstrong (ankle), CB Trevon Diggs (ankle), TE Sean McKeon (ankle), S Donovan Wilson (groin).

GREEN BAY PACKERS at KANSAS CITY CHIEFS — GREEN BAY: DNP: DT Jack Heflin (illness), DE Kingsley Keke (concussion), DE Dean Lowry (hamstring). LIMITED: T Dennis Kelly (back). FULL: TE Josiah Deguara (finger), CB Kevin King (shoulder, back). KANSAS CITY: DNP: TE Daniel Brown (not injury related), T Mike Remmers (knee). LIMITED: DT Chris Jones (back, wrist), FULL: FB Michael Burton (pectoral), WR Tyreek Hill (ankle), LB Anthony Hitchens (triceps), LB Melvin Ingram (groin), TE Travis Kelce (neck), DT Derrick Nnadi (hip), DT Khalen Saunders (knee), CB L’Jarius Sneed (wrist), G Joe Thuney (hand).

HOUSTON TEXANS at MIAMI DOLPHINS — HOUSTON: DNP: WR Danny Amendola (NIR), TE Pharaoh Brown (thigh), WR Brandin Cooks (NIR), LB Christian Kirksey (thumb), LB Kevin Pierre-Louis (illness), QB Deshaun Watson (NIR). LIMITED: RB Rex Burkhead (hip), WR Chirs Conley (calf), DL Jacob Martin (knee), OL Justin McCray (ankle), LB Hardy Nickerson (concussion). MIAMI: LIMITED: LB Jerome Baker (knee), S Brandon Jones (ankle), WR DeVante Parker (shoulder/hamstring), QB Tua Tagovailoa (ribs/left finger). FULL: C Greg Mancz (groin), LB Jaelan Phillips (ankle).

LAS VEGAS RAIDERS at NEW YORK GIANTS — LAS VEGAS: FULL: DT Johnathan Hankins (neck), G John Simpson (knee). N.Y. GIANTS: DNP: RB Saquon Barkley (ankle/COVID-19 protocol), LB Lorenzo Carter (ankle), DB Nate Ebner (ankle), WR Kenny Golladay (knee), DB Xavier McKinney (COVID-19 protocol), WR Dante Petis (shoulder), WR Sterling Shepard (quadricep), OL Matt Skura (COVID-19 protocol). LIMITED: TE Kaden Smith (knee), WR Kadarius Toney (thumb).

MINNESOTA VIKINGS at BALTIMORE RAVENS — MINNESOTA: DNP: LB Anthony Barr (knee), DE Everson Griffen (NIR), CB Cameron Dantzler (ankle). LIMITED: DT James Lynch (toe), DT Michael Pierce (elbow), S Harrison Smith (NIR). FULL: WR Dede Westbrook (ankle). BALTIMORE: No data reported.

LOS ANGELES CHARGERS at PHILADELPHIA EAGLES — L.A. CHARGERS: DNP: CB Michael Davis (hamstring), S Alohi Gilman (ankle), RB Justin Jackson (quad), CB Asante Samuel Jr. (concussion). LIMITED: QB Justin Herbert (right hand). FULL: RB Austin Ekeler (hip), LB Drue Tranquill (chest). PHILADELPHIA: DNP: WR J.J. Arcega-Whiteside (ankle), DT Fletcher Cox (knee, not injury related), DT Javon Hargrave (shoulder), WR Jalen Reagor (ankle). LIMITED: LB Shaun Bradley (shoulder), T Jack Driscoll (thumb), T Lane Johnson (not injury related), C Jason Kelce (not injury related), T Jordan Mailata (elbow), CB Zech McPhearson (hamstring). FULL: S Anthony Harris (hands, groin).

NEW ENGLAND PATRIOTS at CAROLINA PANTHERS — NEW ENGLAND: LIMITED: DT Christian Barmore (foot), LB Ja’Whaun Bentley (ribs), DL Carl Davis (hand), S Cody Davis (hand), S Kyle Dugger (neck), K Nick Folk (left knee), LB Dont’a Hightower (ankle), G Shaq Mason (abdomen), TE Jonnu Smith (shoulder), LB Josh Uche (shoulder), LB Kyle Van Noy (groin). CAROLINA: LIMITED: QB Sam Darnold (concussion/right shoulder), CB Stanley Thomas-Oliver (toe). FULL: LB Jermaine Carter Jr. (ankle), T Cam Erving (knee), CB Stephon Gilmore (qaudricep), CB C.J. Henderson (shoulder), WR Terrace Marshall Jr. (concussion), C Matt Paradis (knee), LB Shaq Thompson (foot).

TENNESSEE TITANS at LOS ANGELES RAMS — TENNESSEE: DNP: FB Khari Blasingame (knee), G Nate Davis (concussion), LB Rashaan Evans (ankle), CB Chris Jackson (foot), CB Greg Mabin (ankle), DT Jeffery Simmons (ankle). LIMITED: FB Tory Carter (shoulder), LB Bud Dupree (knee), WR Julio Jones (hamstring), T Kendall Lamm (back), DT Teair Tart (groin). FULL: S Dane Cruikshank (concussion). L.A. RAMS: DNP: WR Robert Woods (foot), QB Matthew Stafford (back), OL Andrew Whitworth (rest), DL Bobby Brown III (non injury related), LB Von Miller (ankle), WR Cooper Kupp (rest), Te Brycen Hopkins (illness), CB Jalen Ramsey (rest). LIMITED: DL Sebastian Joseph-Day (chest).