PGA

WORLD WIDE TECHNOLOGY

CHAMPIONSHIP

At El Camaleon Golf Club

At Playa del Carmen, Mexico

Yardage: 7,017; Par: 71

Third Round

Viktor Hovland 67-65-62—194 Talor Gooch 64-69-63—196 Justin Thomas 68-65-64—197 Carlos Ortiz 67-65-67—199 J.J. Spaun 65-68-67—200 Sergio Garcia 64-69-67—200 Andrew Landry 66-68-67—201 Aaron Wise 63-70-68—201 Scottie Scheffler 67-64-70—201 Brendon Todd 67-69-66—202 Joaquin Niemann 69-66-67—202 Seamus Power 68-67-67—202 Denny McCarthy 67-68-67—202 John Huh 66-69-67—202 James Hahn 67-67-68—202 Michael Thompson 68-65-69—202 Tyrrell Hatton 70-66-67—203 Nick Taylor 67-69-67—203 Matt Kuchar 68-66-69—203 Garrick Higgo 71-63-69—203 Doug Ghim 69-65-69—203 Billy Horschel 64-69-70—203 Anirban Lahiri 67-66-70—203 Matthew Wolff 61-68-74—203 Danny Willett 68-68-68—204 Adam Long 66-70-68—204 Abraham Ancer 68-68-68—204 Roberto Díaz 71-65-68—204 Alex Noren 69-67-68—204 C.T. Pan 69-68-67—204 Charles Howell III 69-66-69—204 Christiaan Bezuidenhout 69-68-67—204 Tyler Duncan 67-70-67—204 Brian Stuard 69-69-66—204 Aaron Rai 67-71-66—204 Troy Merritt 68-70-66—204 Joel Dahmen 65-71-69—205 Henrik Norlander 70-66-69—205 Brendan Steele 70-67-68—205 Matt Fitzpatrick 68-69-68—205 Danny Lee 68-69-68—205 Martin Laird 68-66-71—205 Justin Rose 67-70-68—205 Ryan Palmer 69-64-72—205 Tony Finau 67-69-70—206 Sepp Straka 66-71-69—206 Keith Mitchell 68-69-69—206 Adam Hadwin 69-68-69—206 Thomas Detry 67-68-71—206 Maverick McNealy 68-69-69—206 Keegan Bradley 71-67-68—206 Bill Haas 65-68-73—206 Hudson Swafford 68-70-68—206

Champions

TIMBERTECH CHAMPIONSHIP

At Old Course

At Boca Raton, Fla.

Yardage: 6,807; Par: 72

Second Round

Jim Furyk 66-64—130 Tim Petrovic 69-61—130 Steven Alker 68-63—131 Ernie Els 67-66—133 Scott Dunlap 68-67—135 Miguel Angel Jimenez 68-67—135 Kirk Triplett 69-66—135 Jeff Maggert 68-68—136 Woody Austin 66-71—137 Ken Duke 69-68—137 Tim Herron 68-69—137 K.J. Choi 68-70—138 Billy Mayfair 68-70—138 Vijay Singh 69-69—138 Paul Broadhurst 68-71—139 Paul Goydos 70-69—139 Brandt Jobe 69-70—139 Bernhard Langer 70-69—139 Retief Goosen 70-70—140 Wes Short 72-68—140 Ken Tanigawa 72-68—140 Doug Barron 71-70—141 Shane Bertsch 69-72—141 Rod Pampling 71-70—141 Scott Parel 72-69—141 Kenny Perry 68-73—141 Stephen Ames 70-72—142 Billy Andrade 71-71—142 Cameron Beckman 71-71—142 Marco Dawson 71-71—142 Glen Day 70-72—142 Steve Flesch 72-70—142 Lee Janzen 72-70—142 Gene Sauers 71-71—142 Bob Estes 75-68—143 Colin Montgomerie 74-69—143 Brett Quigley 67-76—143 Kevin Sutherland 71-72—143 Stephen Leaney 76-68—144 Rocco Mediate 73-72—145 Dicky Pride 73-72—145

European PGA

PORTUGAL MASTERS

At Dom Pedro Victoria Golf Course

At Vilamoura, Portugal

Yardage: 7,191; Par: 71

Third Round