Up Next

BASKETBALL

PACERS

Today: at Utah, 9 p.m.

Sat.: Philadelphia, 7 p.m.

Mon.: at New York,

7:30 p.m.

MAD ANTS

Tue.: Cleveland, noon

Wed.: Cleveland, noon

BALL STATE

Sat.: (M) Omaha, noon

Fri.: (W) PFW, 6:30 p.m.

BUTLER

Fri.: (M) Cent. Arkansas, 6:30 p.m.

Sat.: (W) W. Illinois, noon

INDIANA

Fri.: (M) N. Illinois, 7 p.m.

Sun.: (W) Kentucky,

5 p.m.

INDIANA TECH

Sat.: (M) at Concordia, 3 p.m.

Sat.: (W) at Concordia, 1 p.m.

NOTRE DAME

Sat.: (M) Cal State Northridge, noon

Today: (W) W. Illinois,

7 p.m.

PFW

Tue.: (M) Austin Peay,

7 p.m.

Fri.: (W) at Ball St.,

6:30 p.m.

PURDUE

Fri.: (M) Indiana St.,

8:30 p.m.

Sun.: (W) W. Michigan, 2:30 p.m.

SAINT FRANCIS

Fri.: (M) vs. Rochester, at Rio Grande (OH), 4 p.m.

Fri.: (W) vs. IU S. Bend, at Huntington, 6 p.m.

FOOTBALL

COLTS

Sun.: Jacksonville, 1 p.m.

Nov. 21: at Buffalo,

1 p.m.

Nov. 28: Tampa Bay,

1 p.m.

BALL STATE

Wed.: C. Michigan, 7 p.m.

INDIANA

Sat.: Rutgers, noon

NOTRE DAME

Sat.: at Virginia,

7:30 p.m.

PURDUE

Sat.: at Ohio St.,

3:30 p.m.

MANCHESTER

Sat.: Anderson,

1:30 p.m.*

SAINT FRANCIS

Sat.: Concordia, noon*

TRINE

Sat.: Hope, 1 p.m.*

HOCKEY

KOMETS

Fri.: at Cincinnati,

7:30 p.m.

Sat.: Toledo, 7:30 p.m.

Sun.: at Wheeling, 4 p.m.

*End of regular season