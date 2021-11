W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div

Arizona 8 1 0 .889 277 155 3-1-0 5-0-0 4-0-0 4-1-0 3-0-0

L.A. Rams 7 2 0 .778 261 196 3-2-0 4-0-0 2-1-0 5-1-0 1-1-0

San Francisco 3 5 0 .375 185 202 0-4-0 3-1-0 0-1-0 3-4-0 0-3-0

Seattle 3 5 0 .375 181 169 1-3-0 2-2-0 2-2-0 1-3-0 1-1-0

Thursday

Baltimore at Miami, late

Sunday

Atlanta at Dallas, 1 p.m.

Buffalo at N.Y. Jets, 1 p.m.

Cleveland at New England, 1 p.m.

Detroit at Pittsburgh, 1 p.m.

Jacksonville at Indianapolis, 1 p.m.

New Orleans at Tennessee, 1 p.m.

Tampa Bay at Washington, 1 p.m.

Carolina at Arizona, 4:05 p.m.

Minnesota at L.A. Chargers, 4:05 p.m.

Philadelphia at Denver, 4:25 p.m.

Seattle at Green Bay, 4:25 p.m.

Kansas City at Las Vegas, 8:20 p.m.

Byes: Cincinnati, Houston, Chicago, N.Y. Giants

Monday

L.A. Rams at San Francisco, 8:15 p.m.

INJURY REPORT

SUNDAY

ATLANTA FALCONS at DALLAS COWBOYS — ATLANTA: DNP: CB Kendall Sheffield (hamstring), TE Lee Smith (back). LIMITED: DE Jonathan Bullard (concussion), LB Steven Means (knee). DALLAS: DNP: DT Quinton Bohanna (illness), RB Corey Clement (illness), DE Randy Gregory (calf), T Tyron Smith (ankle), WR Cedrick Wilson (shoulder). LIMITED: WR Amari Cooper (hamstring), RB Ezekiel Elliott (knee). FULL: P Bryan Anger (NIR), CB C.J. Goodwin (illness), S Jayron Kearse (shoulder), WR CeeDee Lamb (ankle).

BUFFALO BILLS at NEW YORK JETS — BUFFALO: DNP: LB Tremaine Edmunds (hamstring), CB Cameron Lewis (illness). LIMITED: WR Cole Beasley (ribs), S Jaquan Johnson (hamstring), CB Taron Johnson (concussion), RB Zack Moss (concussion). FULL: T Spencer Brown (back), TE Dawson Knox (hand). NEW YORK: DNP: T Chuma Edoga (knee). LIMITED: RB Tevin Coleman (hamstring), WR Corey Davis (hip), DE Shaq Lawson (hamstring), G Alijah Vera-Tucker (toe), QB Zach Wilson (knee).

CAROLINA PANTHER at ARIZONA CARDINALS: CAROLINA: DNP: QB Sam Darnold (shoulder), CB Stantley Thomas-Oliver (toe). LIMITED: DE Brian Burns (foot), CB Stephon Gilmore (quadricep), LB Frankie Luvu (knee), CB Rashaan Melvin (hand). FULL: LB Jermaine Carter (groin), DE Marquis Haynes (foot), CB C.J. Henderson (shoulder), LB Shaq Thompson (knee). ARIZONA: DNP: S Budda Baker (knee), RB Chase Edmonds (ankle), C Max Garcia (Achilles), WR DeAndre Hopkins (hamstring), WR Rondale Moore (neck), QB Kyler Murray (ankle), DE Jordan Phillips (groin), G Justin Pugh (calf), RB Jonathan Ward (concussion), S James Wiggins (knee). LIMITED: T Kelvin Beachum (shin), TE Darrell Daniels (shoulder), WR A.J. Green (illness), LB Jordan Hicks (toe). FULL: TE Demetrius Harris (illness), WR Christian Kirk (thumb).

CLEVELAND BROWNS at NEW ENGLAND PATRIOTS — CLEVELAND: DNP: DE Myles Garrett (foot), DE Takkarist McKinley (groin), C J.C. Tretter (knee). LIMITED: DE Malik Jackson (knee), WR Jarvis Landry (knee), TE Harrison Bryant (thigh), DE Jadeveon Clowney (knee), CB Greedy Williams (Shoulder). FULL: QB Baker Mayfield (shoulder). NEW ENGLAND: DNP: LB Jamie Collins (ankle), RB Damien Harris (concussion), WR Gunner Olszewski (concussion), RB Rhamondre Stevenson (concussion). LIMITED: P Jake Bailey (knee), LB Ja’Whaun Bentley (ribs), K Nick Folk (knee), WR N’Keal Harry (knee), LB Dont’a Hightower (ankle), G Shaq Mason (abdomen), CB Jalen Mills (thigh), TE Jonnu Smith (shoulder), LB Kyle Van Noy (groin).

DETROIT LIONS at PITTSBURGH STEELERS — DETROIT: DNP: RB Jamaal Williams (thigh). LIMITED: OLB Austin Bryant (shoulder), K Austin Seibert (hip). FULL: T Taylor Decker (finger), CB AJ Parker (neck). PITTSBURGH: DNP: WR Chase Claypool (toe), QB Ben Roethlisberger (pectoral). LIMITED: C Kendrick Green (hamstring), RB Najee Harris (foot), DT Cameron Heyward (ankle), LB Robert Spillane (ankle). FULL: DT Isaiah Buggs (hip), TE Eric Ebron (hamstring).

JACKSONVILLE JAGUARS at INDIANAPOLIS COLTS — JACKSONVILLE: DNP: LB Myles Jack (knee). LIMITED: CB Chris Claybrooks (concussion), QB Trevor Lawrence (ankle), T Cam Robinson (back), RB James Robinson (heel). INDIANAPOLIS DNP: CB Xavier Rhodes (calf). LIMITED: DT DeForest Buckner (back), QB Carson Wentz (illness). FULL: WR T.Y. Hilton (concussion), LB Darius Leonard (ankle), G Quenton Nelson (ankle, toe), T Braden Smith (elbow).

KANSAS CITY CHIEFS at LAS VEGAS RAIDERS — KANSAS CITY: DNP: LB OL Lucas Niang (ribs), T Mike Remmers (knee). LIMITED: CB L’Jarius Sneed (wrist). FULL: T Orlando Brown (toe), FB Michael Burton (pectoral), DE Frank Clark (foot), WR Tyreek HIll (ankle), TE Travis Kelce (neck), CB Chris Lammons (quadricep), DT Derrick Nnadi (ribs), DT Khalen Saunders (knee), OL Joe Thuney (hand), S Armani Watts (thigh). LAS VEGAS: DNP: S Tyree Gillespie (hamstring), LB Nick Kwiatkoski (ankle), CB Kelsean Nixon (ankle), CB Amik Robertson (hip). LIMITED: LB K.J. Wright (shoulder).

FULL: DT Johnathan Hankins (back), RB Josh Jacobs (knee), WR Hunter Renfrow (ankle).

MINNESOTA VIKINGS at LOS ANGELES CHARGERS — MINNESOTA: DNP: LB Anthony Barr (knee), DT Michael Pierce (elbow), DE Kenny Willekes (illness). LIMITED: CB Bashaud Breeland (groin). FULL: CB Cameron Dantzler (ankle), CB Harrison Hand (ankle), LB Eric Kendricks (triceps), DT James Lynch (toe), T Olisaemeka Udoh (knee). LOS ANGELES: DNP: S Nasir Adderley (ankle), CB Michael Davis (hamstring), RB Justin Jackson (quadricep), CB Ryan Smith (knee). LIMITED: WR Keenan Allen (knee), OLB Joey Bose (ankle), DB Mark Webb, Jr. (knee). FULL: TE Stephen Anderson (ankle), S Alohi Gilman (ankle), DB Trey Marshall (ankle), CB Asante Samuel, Jr. (concussion).

PHILADELPHIA EAGLES at DENVER BRONCOS — PHILADELPHIA: LIMITED: WR J.J. Arcega-Whiteside (ankle), CB Avonte Maddox (knee), CB Darius Slay (hamstring), DE Josh Sweat (concussion). FULL: DT Javon Hargrave (shoulder), S Rodney McLeod (neck), WR DeVonta Smith (elbow). DENVER: DNP: T Garett Bolles (ankle), DE Shelby Harris (illness), T Bobby Massie (ankle), CB Pat Surtain II (knee), G Dalton Risner (foot), ILB Baron Browning (back).

NEW ORLEANS SAINTS at TENNESSEE TITANS — NEW ORLEANS: DNP: T Terron Armstead (knee, shoulder), S Chauncey Gardner-Johnson (foot), RB Alvin Kamara (knee). LIMITED: DE Carl Granderson (shoulder), WR Ty Montgomery (hamstring). TENNESSEE: DNP: FB Tory Carter (hip), S Dane Cruikshank (knee), LB Rashaan Evans (ankle), LB Harold Landry (hamstring), LB David Long (hamstring), CB Greg Mabin (ankle), DT Jeffery Simmons (ankle), DT Teair Tart (groin). LIMITED: LB Bud Dupree (knee), CB Chris Jackson (foot), WR Julio Jones (hamstring), T Taylor Lewan (knee). FULL: WR A.J. Brown (knee), G Nate Davis (concussion), LB Nick Dzubnar (knee), T Kendall Lamm (back).

SEATTLE SEAHAWKS at GREEN BAY PACKERS — SEATTLE: DNP: FS Marquise Blair (knee), LB Cody Barton (quadricep), WR DK Metcalf (foot), DT Poona Ford (NIR-resting veteran). LIMITED: RB Alex Collins (groin), DT Al Woods (NIR-resting veteran). FULL: T Jamarco Jones (ankle), T Brandon Shell (ankle), D.J. Reed (foot), CB Sidney Jones IV (hip). GREEN BAY: DNP: TE Dominique Dafney (hamstring), TE Marcedes Lewis (NIR). LIMITED: DL Kenny Clark (back), DL Kingsley Keke (concussion), WR Equanimeous St. Brown (ankle), CB Eric Stokes (knee), T David Bakhtiari (knee).

TAMPA BAY BUCCANEERS at WASHINGTON — TAMPA BAY: DNP: WR Antonio Brown (ankle), WR Chris Godwin (foot), TE Rob Gronkowski (back), DT Steve McLendon (NIR-resting player), LB Jason Pierre-Paul (shoulder, hand), CB Rashard Robinson (hamstring). FULL: RB Giovani Bernard (chest), CB Dee Delaney (ankle). WASHINGTON: DNP: WR Curtis Samuel (groin), CB Benjamin St-Juste (illness), DE Montez Sweat (jaw). LIMITED: WR Dyami Brown (knee), T Samuel Cosmi (ankle), RB Antonio Gibson (shin), TE Sammis Reyes (hip), G Brandon Scherff (knee), WR Cam Sims (hamstring). FULL: CB William Jackson (knee).

MONDAY

LOS ANGELES RAMS at SAN FRANCISCO 49ERS — LOS ANGELES RAMS: DNP: OL Brian Allen (elbow), OLB Von Miller (ankle), OL Andrew Whitworth (rest), OLB Terrell Lewis (rest). LIMITED: RB Buddy Howell (ankle). SAN FRANCISCO: DNP: RB JaMycal Hasty (ankle), DL Maurice Hurst (calf), CB Dre Kirkpatrick (ankle), C Alex Mack (NIR), WR Mohammed Sanu, Sr. (knee), DB Jimmie Ward (quadricep), T Trent Williams (NIR), S Tavon Wilson (foot). LIMITED: DL Arik Armstead (neck), TE George Kittle (calf), RB Elijah Mitchell (rib), CB Emmanuel Moseley (neck), CB Josh Norman (rib).

