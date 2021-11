BASKETBALL

NBA

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

W L Pct GB Brooklyn 10 4 .714 — New York 8 6 .571 2 Philadelphia 8 6 .571 2 Toronto 7 7 .500 3 Boston 7 7 .500 3

Southeast Division

W L Pct GB Washington 10 3 .769 — Miami 9 5 .643 1½ Charlotte 8 7 .533 3 Atlanta 6 9 .400 5 Orlando 3 11 .214 7½

Central Division

W L Pct GB Chicago 9 4 .692 — Cleveland 9 6 .600 1 Milwaukee 6 8 .429 3½ Indiana 6 9 .400 4 Detroit 3 10 .231 6

WESTERN CONFERENCE

Southwest Division

W L Pct GB Dallas 9 4 .692 — Memphis 7 7 .500 2½ San Antonio 4 9 .308 5 New Orleans 2 13 .133 8 Houston 1 13 .071 8½

Northwest Division

W L Pct GB Denver 9 5 .643 — Utah 8 5 .615 ½ Portland 6 8 .429 3 Oklahoma City 5 8 .385 3½ Minnesota 4 9 .308 4½

Pacific Division

W L Pct GB Golden State 11 2 .846 — Phoenix 10 3 .769 1 L.A. Clippers 8 5 .615 3 L.A. Lakers 8 6 .571 3½ Sacramento 6 8 .429 5½

Sunday

L.A. Lakers 114, San Antonio 106

Atlanta 120, Milwaukee 100

Brooklyn 120, Oklahoma City 96

Phoenix 115, Houston 89

Charlotte 106, Golden State 102

Denver 124, Portland 95

Chicago 100, L.A. Clippers 90

Monday

Sacramento 129, Detroit 107

Boston 98, Cleveland 92

Washington 105, New Orleans 100

New York 92, Indiana 84

Atlanta 129, Orlando 111

Memphis 136, Houston 102

Miami 103, Oklahoma City 90

Dallas 111, Denver 101

Phoenix 99, Minnesota 96

Toronto at Portland, late

Chicago at L.A. Lakers, late

Today

Golden State at Brooklyn, 7:30 p.m.

Philadelphia at Utah, 10 p.m.

San Antonio at L.A. Clippers, 10:30 p.m.

Wednesday

Indiana at Detroit, 7 p.m.

Washington at Charlotte, 7 p.m.

Boston at Atlanta, 7:30 p.m.

Cleveland at Brooklyn, 7:30 p.m.

L.A. Lakers at Milwaukee, 7:30 p.m.

New Orleans at Miami, 7:30 p.m.

Orlando at New York, 7:30 p.m.

Houston at Oklahoma City, 8 p.m.

Sacramento at Minnesota, 8 p.m.

Chicago at Portland, 10 p.m.

Dallas at Phoenix, 10 p.m.

NEW YORK 92,

INDIANA 84

INDIANA (84): Holiday 3-10 0-0 8, Sabonis 8-15 2-5 21, Turner 1-4 0-0 3, Brogdon 9-20 2-3 22, LeVert 5-14 7-7 17, Craig 0-1 0-0 0, Martin 3-8 0-0 6, Bitadze 2-5 1-1 5, Lamb 0-1 0-0 0, McConnell 1-8 0-0 2. Totals 32-86 12-16 84.

NEW YORK (92): Barrett 4-13 1-2 12, Randle 5-15 0-1 11, Robinson 1-2 0-0 2, Fournier 3-9 0-0 7, Walker 8-11 0-0 16, Gibson 0-2 2-2 2, Toppin 2-5 0-0 4, Burks 2-6 2-3 8, Quickley 5-9 2-2 16, Rose 7-14 0-0 14. Totals 37-86 7-10 92.

Indiana 20 29 25 10 — 84 New York 16 32 21 23 — 92

3-Point Goals—Indiana 8-37 (Sabonis 3-4, Brogdon 2-7, Holiday 2-7, Turner 1-4, Bitadze 0-3, LeVert 0-3, McConnell 0-3, Martin 0-4, Craig 0-1, Lamb 0-1), New York 11-34 (Quickley 4-4, Barrett 3-7, Burks 2-6, Fournier 1-4, Randle 1-6, Toppin 0-2, Rose 0-4, Walker 0-1). Fouled Out—None. Rebounds—Indiana 44 (Sabonis 15), New York 46 (Randle 11). Assists—Indiana 16 (Brogdon 7), New York 22 (Rose 7). Total Fouls—Indiana 15, New York 15. A—16,792 (19,812)

LATE SUNDAY

CHICAGO 100,

L.A. CLIPPERS 90

CHICAGO (100): Caruso 2-11 2-2 7, DeRozan 12-16 10-11 35, Bradley 2-5 0-0 4, Ball 4-14 0-0 10, LaVine 11-27 1-1 29, Brown Jr. 0-1 0-0 0, Jones Jr. 1-2 0-0 2, Dosunmu 2-4 0-0 4, Green 4-6 0-0 9. Totals 38-86 13-14 100.

L.A. CLIPPERS (90): Batum 2-4 0-0 5, George 7-25 11-11 27, Zubac 1-3 2-2 4, Bledsoe 7-14 5-5 21, Jackson 4-17 2-2 13, Hartenstein 3-5 1-1 7, Coffey 0-0 0-0 0, Mann 3-7 0-0 8, Kennard 2-6 0-0 5. Totals 29-81 21-21 90.

Chicago 30 24 23 23 — 100 L.A. Clippers 17 28 26 19 — 90

3-Point Goals—Chicago 11-29 (LaVine 6-13, Ball 2-6, Green 1-2, Caruso 1-5, DeRozan 1-1,Brown Jr. 0-1, Dosunmu 0-1), L.A. Clippers 11-34 (Jackson 3-11, Mann 2-3, Bledsoe 2-4, George 2-10, Batum 1-3, Kennard 1-3). Fouled Out—None. Rebounds—Chicago 45 (Caruso 9), L.A. Clippers 44 (George 11). Assists—Chicago 19 (Caruso, DeRozan 5), L.A. Clippers 16 (George 4). Total Fouls—Chicago 20, L.A. Clippers 15. A—17,899 (18,997).

LEADERS

Through Nov. 14

Scoring

G FG FT PTS AVG Durant, BKN 14 154 79 415 29.6 Curry, GS 13 117 64 365 28.1 George, LAC 13 127 50 344 26.5 Antokounmpo, MIL 13 123 82 345 26.5 Morant, MEM 13 128 62 340 26.2 DeRozan, CHI 13 119 90 339 26.1 LaVine, CHI 13 122 62 337 25.9 Young, ATL 14 128 68 360 25.7 Mitchell, UTA 12 114 39 307 25.6 Jokic, DEN 12 119 46 304 25.3 Doncic, DAL 12 112 47 301 25.1 Davis, LAL 14 137 63 343 24.5 Edwards, MIN 12 109 34 289 24.1 Butler, MIA 11 88 79 260 23.6

Rebounds

G OFF DEF TOT AVG Gobert, UTA 13 42 157 199 15.3 Jokic, DEN 12 34 130 164 13.7 Valanciunas, NO 14 49 140 189 13.5 Drummond, PHI 13 50 100 150 11.5 Wood, HOU 13 24 126 150 11.5 Antokounmpo, MIL 13 24 123 147 11.3 Sabonis, IND 14 42 116 158 11.3 Davis, LAL 14 53 105 158 11.3 Capela, ATL 14 50 108 158 11.3 Adebayo, MIA 12 29 105 134 11.2

Assists

G AST AVG Paul, PHO 12 125 10.4 Harden, BKN 14 130 9.3 Young, ATL 14 130 9.3 Westbrook, LAL 14 117 8.4 Lillard, POR 13 105 8.1 Murray, SA 13 104 8.0 Doncic, DAL 12 92 7.7 Morant, MEM 13 96 7.4

G League

Sunday

Oklahoma City 85, Santa Cruz 71

Maine 113, Delaware 108

Agua Caliente 103, Stockton 82

Austin 112, Mexico City 110

Monday

Iowa 124, Grand Rapids 109

Agua Caliente at Stockton, late

Today

Cleveland vs. MAD ANTS, at Gainbridge Fieldhouse, noon

Texas at Memphis, 8 p.m.

Wednesday

Cleveland vs. MAD ANTS, at Gainbridge Fieldhouse, noon

Long Island at Westchester, 7 p.m.

Grand Rapids at Iowa, 7:30 p.m.

Motor City at Windy City, 8 p.m.

Santa Cruz at Salt Lake City, 9 p.m.

G League Ignite at South Bay, 10 p.m.

Thursday

Capital City at Maine, 7 p.m.

Motor City at Windy City, 8 p.m.

Texas at Memphis, 8 p.m.

Ciudad de Mexico at Austin, 8:30 p.m.

Oklahoma City at Agua Caliente, 10 p.m.