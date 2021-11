Basketball

MEN

THE TOP TWENTY FIVE

Rec Pts Prv 1. Gonzaga (55) 2-0 1517 1 2. UCLA (6) 2-0 1450 2 3. Kansas 2-0 1400 3 4. Michigan 2-0 1252 6 5. Villanova 1-1 1232 4 6. Purdue 2-0 1223 7 7. Duke 3-0 1143 9 8. Texas 1-1 1058 5 9. Baylor 1-0 1010 8 10. Illinois 2-0 920 11 11. Memphis 2-0 886 12 12. Oregon 2-0 802 13 13. Kentucky 1-1 773 10 14. Alabama 2-0 743 14 15. Houston 2-0 655 15 16. Arkansas 2-0 646 16 17. Tennessee 2-0 575 18 18. North Carolina 2-0 506 19 19. Ohio St. 2-0 438 17 20. Maryland 3-0 306 21 21. Auburn 2-0 286 22 22. St. Bonaventure 2-0 280 23 23. UConn 2-0 236 24 24. Florida 2-0 141 — 25. USC 2-0 63 —

Others receiving votes: Virginia Tech 50, Indiana 35, Texas Tech 27, BYU 26, Michigan St. 18, Arizona 15, Florida St. 15, Colorado St. 15, Iowa 13, Xavier 12, Syracuse 12, Oklahoma St. 10, Seton Hall 7, Rutgers 7, Mississippi St. 6, St. John’s 4, Drake 3, LSU 3, Furman 2, Virginia 2, Ohio 1, Loyola Chicago 1.

TOP 25 SCHEDULE

Today

No. 4 Michigan vs. Seton Hall, 9 p.m.

No. 5 Villanova vs. Howard, 6:30 p.m.

No. 6 Purdue vs. Wright St., 7 p.m.

No. 7 Duke vs. Gardner-Webb, 7 p.m.

No. 11 Memphis vs. Saint Louis, 8 p.m.

No. 12 Oregon vs. BYU, Portland, 9 p.m.

No. 13 Kentucky vs. Mount St. Mary’s, 7 p.m.

No. 14 Alabama vs. S Alabama, 7:30 p.m.

No. 15 Houston vs. Virginia, 8 p.m.

No. 18 N. Carolina at Coll. of Charleston, 8:30 p.m.

No. 25 USC at Florida Gulf Coast, 6 p.m.

Wednesday

No. 2 UCLA vs. North Florida, 10:30 p.m.

No. 8 Texas vs. N. Colorado, 8:30 p.m.

No. 9 Baylor vs. Cent. Arkansas, 8 p.m.

No. 16 Arkansas vs. N. Iowa, 8 p.m.

No. 20 Maryland vs. George Mason, 7 p.m.

No. 23 UConn vs. LIU Brooklyn, 6:30 p.m.

Thursday

No. 3 Kansas vs. Stony Brook, 8 p.m.

No. 19 Ohio St. at Xavier, 6:30 p.m.

No. 22 St. Bonaventure vs. Boise St, Charleston, S.C., 2 p.m.

No. 24 Florida vs. Milwaukee, 6 p.m.

Friday

No. 1 Gonzaga vs. Bellarmine, 9 p.m.

No. 7 Duke vs. Lafayette, 8 p.m.

No. 13 Kentucky vs. Ohio, 7 p.m.

No. 11 Memphis vs. W. Kentucky, 8 p.m.

No. 14 Alabama vs. Oakland, 8 p.m.

No. 20 Maryland vs. Hofstra, 6:30 p.m.

No. 21 Auburn at South Florida, 7 p.m.

No. 22 St. Bonaventure vs. TBD, Charleston, S.C., TBD

Saturday

No. 4 Michigan vs. UNLV at T-Mobile Arena, Las Vegas, 12:30 a.m.

No. 5 Villanova vs. No. 17 Tennessee, at Mohegan Sun Arena, Uncasville, Conn., 1 p.m.

No. 6 Purdue vs. No. 18 North Carolina, at Uncasville, Conn., 4 p.m.

No. 8 Texas vs. San Jose St., 6 p.m.

No. 9 Baylor vs. Stanford, 1 p.m.

No. 23 Connecticut vs. Binghamton, Noon

Sunday

No. 4 Michigan vs. TBD at T-Mobile Arena, Las Vegas, TBD

No. 5 Villanova vs. TBD at Mohegan Sun Arena, Uncasville, Conn., TBD

No. 6 Purdue vs. TBD at Mohegan Sun Arena, Uncasville, Conn., TBD

No. 17 Tennessee vs. TBD, at Mohegan Sun Arena, Uncasville, Conn., TBD

No. 18 North Carolina vs. TBD at Mohegan Sun Arena, Uncasville, Conn., TBD

No. 22 St. Bonaventure vs. TBD at TD Arena, Charleston, S.C., TBD

WOMEN

LATE SUNDAY

No. 8 INDIANA 88,

No. 13 KENTUCKY 67

KENTUCKY (2-1): Edwards 3-10 0-0 7, Benton 4-10 2-4 11, Howard 9-18 3-4 23, Hunt 1-6 2-4 4, Massengill 2-5 0-0 4, Owens 1-3 0-0 2, King 0-0 0-0 0, Walker 7-13 2-3 16, Team 0-0 0-0 0, Totals 27-65 9-15 67

INDIANA (2-0): Gulbe 4-7 0-0 8, Holmes 11-15 6-6 29, Berger 6-16 6-8 19, Cardano-Hillary 4-6 1-2 12, Patberg 6-10 3-3 16, Hose 0-0 0-0 0, Waggoner 0-0 0-0 0, Browne 1-2 0-0 2, Moore-McNeil 0-2 2-2 2, Peterson 0-1 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 32-59 18-21 88

Kentucky 14 18 21 14 — 67 Indiana 20 18 27 23 — 88

3-Point Goals—Kentucky 4-13 (Edwards 1-3, Benton 1-2, Howard 2-6, Hunt 0-2), Indiana 6-11 (Holmes 1-1, Berger 1-2, Cardano-Hillary 3-5, Patberg 1-1, Browne 0-1, Moore-McNeil 0-1). Assists—Kentucky 7 (Howard 2), Indiana 18 (Cardano-Hillary 7). Fouled Out—None. Rebounds—Kentucky 30 (Howard 3-9), Indiana 40 (Berger 3-9). Total Fouls—Kentucky 24, Indiana 18. Technical Fouls—None. A—5,394.

THE TOP TWENTY FIVE

Rec Pts Prv 1. South Carolina (25) 2-0 744 1 2. UConn (5) 1-0 724 2 3. Maryland 3-0 691 4 4. Indiana 2-0 617 8 5. NC State 2-1 609 5 6. Baylor 2-0 562 7 7. Stanford 1-1 553 3 8. Iowa 3-0 547 9 9. Oregon 2-0 506 10 10. Louisville 0-1 467 6 11. Arizona 2-0 411 22 12. Texas 2-0 408 25 13. Michigan 2-0 393 11 14. Iowa St. 1-0 379 12 15. Oregon St. 1-0 272 14 16. Tennessee 2-0 243 15 17. Florida St. 2-0 234 16 18. Georgia Tech 3-0 219 17 19. Kentucky 2-1 207 13 20. UCLA 1-0 186 20 21. Ohio St. 2-0 181 17 22. West Virginia 0-0 119 19 23. South Florida 2-0 111 21 24. Texas A&M 2-0 101 23 25. Virginia Tech 3-0 85 24

Others receiving votes: Florida Gulf Coast 56, Georgia 50, Michigan St. 17, Missouri St. 14, Washington St 10, Notre Dame 8, Arkansas 6, Colorado 5, BYU 5, Oklahoma 4, DePaul 4, USC 2.

TOP 25 SCHEDULE

Today

No. 3 Maryland vs. Mt St. Mary’s, 7 p.m.

No. 4 Indiana vs. Norfolk St., 7 p.m.

No. 7 Stanford vs. Portland, 10 p.m.

No. 10 Louisville vs. Bellarmine, 7 p.m.

No. 13 Michigan vs. Mass.-Lowell, 6 p.m.

No. 22 West Virginia vs. St. Francis (Pa.), 7 p.m.

Wednesday

No. 1 South Carolina vs. Clemson 7 p.m.

No. 8 Iowa vs. Southern U., 7:30 p.m.

No. 10 Louisville vs. UT Martin, 7 p.m.

No. 12 Texas vs. SE Missouri, Noon

No. 15 Oregon St. vs. California Baptist, 10 p.m.

No. 18 Georgia Tech at ESTU, 7 p.m.

No. 21 Ohio St., vs. Bowl. Green, 7 p.m.

No. 25 Virginia Tech vs. Coppin St.,

7 p.m.

Thursday

No. 3 Maryland vs. UNC-Wilmington, 6 p.m.

No. 14 Iowa St. at Drake, 7 p.m.

No. 17 Florida St. vs. Jacksonville, 8 p.m.

No. 20 UCLA vs. CS Northridge, 8 p.m.

No. 24 Texas A&M vs. Stephen F. Austin, 8 p.m.

Friday

No. 5 NC State vs. Kansas St., 7 p.m.

No. 11 Arizona vs. Marist, 8:30 p.m.

No. 22 West Virginia vs. Kennesaw St., 7:30 p.m.

Saturday

No. 1 S Carolina vs. Buffalo, 7:30 p.m.

No. 2 UConn vs. Minnesota at The Bahamas, Noon

No. 4 Indiana at Quinnipiac, 4 p.m.

No. 9 Oregon vs. Oklahoma, at The Bahamas, 6 p.m.

No. 10 Louisville at Washington, 5 p.m.

No. 13 Michigan at Cent. Michigan, 1 p.m.

No. 23 South Florida vs. Syracuse, at The Bahamas, 2:30 p.m.

No. 15 Oregon St. vs. CS Bakersfield, 3 p.m.

No. 25 Virginia Tech vs. Campbell, 2 p.m.

Football

BIG TEN

East

Conference All Games W L PF PA W L PF PA Ohio St. 7 0 335 140 9 1 463 202 Michigan St. 6 1 218 163 9 1 346 225 Michigan 6 1 206 127 9 1 347 161 Penn St. 3 4 150 121 6 4 260 171 Maryland 2 5 140 274 5 5 269 314 Rutgers 2 5 107 193 5 5 230 227 Indiana 0 7 73 237 2 8 186 320

West

Conference All Games W L PF PA W L PF PA Wisconsin 5 2 195 84 7 3 262 146 Iowa 5 2 166 125 8 2 247 163 Minnesota 4 3 184 152 6 4 255 192 Purdue 4 3 162 177 6 4 254 225 Illinois 3 4 104 123 4 6 172 216 Nebraska 1 6 190 176 3 7 286 209 Northwestern 1 6 89 227 3 7 171 269

Saturday

Michigan St. at Ohio St., noon

Purdue at Northwestern, noon

Rutgers at Penn St., noon

Illinois at Iowa, 2 p.m.

Michigan at Maryland, 3:30 p.m.

Nebraska at Wisconsin, 3:30 p.m.

Minnesota at Indiana, 3:30 p.m.

MID-AMERICAN CONFERENCE

East