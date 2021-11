NHL

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA Florida 15 10 2 3 23 56 41 Tampa Bay 15 9 3 3 21 47 41 Toronto 16 10 5 1 21 43 42 Detroit 17 8 7 2 18 49 55 Boston 13 8 5 0 16 41 37 Buffalo 14 6 6 2 14 43 43 Montreal 17 4 11 2 10 36 58 Ottawa 15 4 10 1 9 36 52

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA Carolina 13 11 2 0 22 45 25 Washington 15 9 2 4 22 54 36 N.Y. Rangers 15 9 3 3 21 42 43 New Jersey 14 7 4 3 17 42 42 Philadelphia 13 7 4 2 16 36 34 Columbus 13 8 5 0 16 43 40 Pittsburgh 14 5 5 4 14 42 49 N.Y. Islanders 13 5 6 2 12 29 37

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT Pts GF GA Minnesota 14 10 4 0 20 48 43 Winnipeg 14 8 3 3 19 46 38 Nashville 15 9 5 1 19 44 39 St. Louis 14 8 4 2 18 49 39 Colorado 12 6 5 1 13 43 39 Dallas 13 5 6 2 12 32 41 Chicago 15 4 9 2 10 33 51 Arizona 15 1 13 1 3 23 60

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA Edmonton 14 11 3 0 22 59 42 Anaheim 16 9 4 3 21 57 44 Calgary 15 8 3 4 20 48 32 Vegas 15 9 6 0 18 47 46 Los Angeles 15 8 5 2 18 42 37 San Jose 14 7 6 1 15 39 41 Vancouver 16 5 9 2 12 41 55 Seattle 15 4 10 1 9 42 55

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Sunday

Calgary 4, Ottawa 0

Washington 6, Pittsburgh 1

Boston 5, Montreal 2

Edmonton 5, St. Louis 4

N.Y. Rangers 4, New Jersey 3, SO

Anaheim 5, Vancouver 1

Monday

Columbus 5, Detroit 3

Tampa Bay 4, N.Y. Islanders 1

Today

Buffalo at Pittsburgh, 7 p.m.

Calgary at Philadelphia, 7 p.m.

Montreal at N.Y. Rangers, 7 p.m.

N.Y. Islanders at Florida, 7 p.m.

Nashville at Toronto, 7 p.m.

Ottawa at New Jersey, 7 p.m.

Arizona at St. Louis, 8 p.m.

Edmonton at Winnipeg, 8 p.m.

San Jose at Minnesota, 8 p.m.

Detroit at Dallas, 8:30 p.m.

Carolina at Vegas, 10 p.m.

Washington at Anaheim, 10 p.m.

Wednesday

Colorado at Vancouver, 9 p.m.

Chicago at Seattle, 10 p.m.

Washington at Los Angeles, 10:30 p.m.

Thursday

Calgary at Buffalo, 7 p.m.

N.Y. Rangers at Toronto, 7 p.m.

Nashville at Ottawa, ppd

New Jersey at Florida, 7 p.m.

Pittsburgh at Montreal, 7 p.m.

Tampa Bay at Philadelphia, 7 p.m.

Dallas at Minnesota, 8 p.m.

San Jose at St. Louis, 8 p.m.

Columbus at Arizona, 9 p.m.

Winnipeg at Edmonton, 9 p.m.

Carolina at Anaheim, 10 p.m.

Detroit at Vegas, 10 p.m.

COLUMBUS 5,

DETROIT 3

Detroit 1 1 1 — 3 Columbus 0 2 3 — 5

First Period—1, Detroit, Larkin 7 (Raymond), 14:45. Penalties—None.

Second Period—2, Detroit, Rasmussen 1 (Namestnikov, Hronek), 4:23. 3, Columbus, Jenner 7 (Nyquist, Peeke), 13:07. 4, Columbus, Boqvist 1 (Chinakhov, Bayreuther), 14:55. Penalties—DeKeyser, DET (Delay of Game), 6:06; Suter, DET (Tripping), 9:18; Bayreuther, CBJ (Roughing), 17:23; Erne, DET (Roughing), 17:23.

Third Period—5, Detroit, Raymond 7 (Larkin, Bertuzzi), 13:31. 6, Columbus, Chinakhov 1 (Voracek, Sillinger), 15:42. 7, Columbus, Werenski 3 (Nyquist), 18:41. 8, Columbus, Texier 5 (Robinson, Kuraly), 19:57 (en). Penalties—Gavrikov, CBJ (Holding), 5:10; Gagner, DET (Hooking), 6:01.

Shots on Goal—Detroit 7-7-13—27. Columbus 10-17-11—38.

Power-play opportunities—Detroit 0 of 1; Columbus 0 of 3.

Goalies—Detroit, Greiss 4-5-0 (37 shots-33 saves). Columbus, Merzlikins 6-2-0 (27-24).

A—15,293 (18,500). T—2:23.

Referees—Dean Morton, Francois St. Laurent. Linesmen—Shandor Alphonso, Julien Fournier.

SCORING LEADERS

Through Nov. 14

GP G A PTS Leon Draisaitl, EDM 14 15 16 31 C. McDavid, EDM 14 10 17 27 Alex Ovechkin, WSH 15 12 14 26 E. Kuznetsov, WSH 15 6 14 20 Troy Terry, ANA 15 11 9 20 Brad Marchand, BOS 13 8 11 19 Kyle Connor, WPG 14 11 8 19 R Ngnt-Hopkins, EDM 14 1 17 18 J.T. Miller, VAN 16 7 11 18 Ryan Getzlaf, ANA 16 1 16 17 A. Svechnikov, CAR 13 7 10 17

9 tied with 16 pts.

ECHL

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Newfoundland 10 8 2 0 0 16 39 24 Reading 9 5 1 2 1 13 33 28 Adirondack 9 4 4 1 0 9 26 31 Maine 7 3 3 1 0 7 25 25 Trois-Rivieres 8 3 5 0 0 6 25 31 Worcester 8 2 5 0 1 5 22 33

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Florida 10 6 2 1 1 14 33 26 Norfolk 10 6 4 0 0 12 34 37 Atlanta 7 5 2 0 0 10 25 21 S. Carolina 8 5 3 0 0 10 25 23 Orlando 9 4 4 1 0 9 30 31 Jacksonville 9 3 4 1 1 8 22 26 Greenville 9 3 6 0 0 6 24 28

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA KOMETS 8 6 1 1 0 13 30 19 Cincinnati 9 6 3 0 0 12 26 24 Toledo 10 6 4 0 0 12 44 28 Wheeling 9 5 4 0 0 10 32 33 Kalamazoo 7 4 3 0 0 8 23 22 Iowa 10 2 6 2 0 6 30 51 Indy 9 2 6 0 1 5 28 37

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Utah 11 7 4 0 0 14 41 33 Idaho 11 6 5 0 0 12 31 28 Kansas City 8 5 3 0 0 10 30 25 Tulsa 6 4 2 0 0 8 16 12 Wichita 9 4 5 0 0 8 27 24 Rapid City 9 3 5 1 0 7 23 30 Allen 9 2 5 2 0 6 28 42

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Sunday

Newfoundland 5, Worcester 3

Adirondack 3, Utah 2

Atlanta 3, Florida 2, OT

Maine 4, Trois-Rivieres 3

Orlando 6, South Carolina 3

Kalamazoo 3, Iowa 2

Wheeling 5, KOMETS 4, OT

Wichita 2, Allen 1

Toledo 7, Indy 4

Monday

Greenville 5, Atlanta 2

Today

Maine at Jacksonville, 10:30 a.m.

Tulsa at Kansas City, 11:35 a.m.

Wednesday

KOMETS at Indy, 7 p.m.

Maine at Jacksonville, 7 p.m.

Worcester at Trois-Rivieres, 7 p.m.

Orlando at Florida, 7:30 p.m.

South Carolina at Norfolk, 7:30 p.m.

Allen at Rapid City, 9:05 p.m.

Adirondack at Idaho, 9:10 p.m.

Thursday

No games scheduled