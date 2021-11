Conference All Games

W L PF PA W L PF PA N. Illinois 5 1 199 185 7 3 315 333 C. Michigan 4 2 207 177 6 4 328 287 E. Michigan 4 3 219 205 7 4 362 303 Toledo 4 3 232 167 6 5 361 238 W. Michigan 3 4 219 231 6 5 328 322 Ball St. 3 3 172 152 5 5 256 278

Tuesday

Toledo 35, Ohio 23

E. Michigan 22, W. Michigan 21

Miami (Ohio) 34, Bowling Green 7

Today

N. Illinois at Buffalo, 7 p.m.

Cent. Michigan at Ball St., 7 p.m.

Saturday

Kent St. at Akron, noon

PLAYOFF RANKINGS

Nov. 16

Record 1. Georgia 10-0 2. Alabama 9-1 3. Oregon 9-1 4. Ohio St. 8-1 5. Cincinnati 10-0 6. Michigan 9-1 7. Michigan St. 9-1 8. Notre Dame 9-1 9. Oklahoma St. 9-1 10. Wake Forest 9-1 11. Baylor 8-2 12. Mississippi 8-2 13. Oklahoma 9-1 14. BYU 8-2 15. Wisconsin 6-3 16. Texas A&M 7-3 17. Iowa 8-2 18. Pittsburgh 8-2 19. San Diego St. 9-1 20. NC State 7-3 21. Arkansas 7-3 22. UTSA 10-0 23. Utah 7-3 24. Houston 9-1 25. Mississippi St. 6-4

The playoff semifinals match the No. 1 seed vs. the No. 4 seed, and No. 2 will face No. 3. The semifinals will be hosted at the Cotton Bowl and Orange Bowl on Dec. 31. The championship game will be played on Jan. 10, 2022 at Lucas Oil Stadium.

