PGA

RSM CLASSIC

At Sea Island, Ga.

At Plantation Course and Seaside Courses, at Sea Island Golf Club

Note: Tournament is played on two courses with different pars

Final Round

Talor Gooch 64-65-67-64—260 Mackenzie Hughes 63-68-70-62—263 Sebastian Munoz 60-70-69-65—264 Tom Hoge 65-68-67-67—267 Tyler McCumber 69-68-70-60—267 Seamus Power 63-69-67-68—267 Cameron Smith 64-71-68-64—267 Taylor Moore 66-65-71-66—268 Webb Simpson 69-67-66-66—268 Luke List 68-67-66-68—269 Denny McCarthy 66-72-65-66—269 John Huh 63-67-72-68—270 Keith Mitchell 68-67-70-65—270 Justin Rose 67-68-70-65—270 Jhonattan Vegas 64-72-67-67—270 Charles Howell III 68-70-67-66—271 Zach Johnson 61-71-73-66—271 Adam Long 67-71-67-66—271 Max McGreevy 66-69-69-67—271 Aaron Rai 68-67-68-68—271 J.J. Spaun 64-71-69-67—271 Corey Conners 62-71-72-67—272 Russell Henley 64-70-70-68—272 Troy Merritt 66-71-70-65—272 Matthias Schwab 67-68-73-64—272 Andrew Novak 67-70-69-67—273 Taylor Pendrith 68-69-69-67—273 Chez Reavie 63-72-72-66—273 Wyndham Clark 66-72-70-66—274 Joel Dahmen 65-73-70-66—274 Michael Gligic 65-72-69-68—274 Matthew NeSmith 67-69-73-65—274 Mito Pereira 67-70-67-70—274 David Skinns 64-69-69-72—274 Scott Stallings 63-69-69-73—274 Cameron Young 65-71-71-67—274

European PGA

DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP

At Earth Course

At Dubai, United Arab Emirates

Yardage: 7,675; Par: 72

Final Round

Collin Morikawa 68-68-69-66—271 Alexander Bjork 68-67-69-70—274 Matt Fitzpatrick 70-69-69-66—274 Nicolai Hojgaard 68-71-69-67—275 Robert Macintyre 68-69-67-71—275 Dean Burmester 69-69-69-69—276 Rory McIlroy 65-70-67-74—276 Ian Poulter 73-69-67-67—276 Adri Arnaus 75-68-68-66—277 Paul Casey 70-69-70-68—277 John Catlin 69-65-71-72—277 Joachim B. Hansen 67-70-68-72—277 Sam Horsfield 68-66-69-74—277 Shane Lowry 69-65-71-72—277 Thomas Pieters 73-66-70-69—278 Marcus Armitage 68-72-67-72—279 Grant Forrest 70-70-72-67—279 Tyrrell Hatton 70-73-66-70—279 Min Woo Lee 72-69-69-69—279 Sergio Garcia 68-69-74-68—279 Thomas Detry 69-70-72-69—280 Lucas Herbert 72-69-70-69—280 Garrick Higgo 73-69-71-67—280 Jason Scrivener 71-69-70-70—280 Johannes Veerman 68-72-67-73—280 Jeff Winther 70-69-69-72—280 Abraham Ancer 72-69-70-70—281 Laurie Canter 74-71-68-68—281 Tommy Fleetwood 70-72-69-70—281 Rasmus Hojgaard 70-69-69-73—281 Joakim Lagergren 70-71-70-70—281 C. Bezuidenhout 67-75-70-70—282 Billy Horschel 74-70-69-69—282 Martin Kaymer 68-68-70-76—282 Adrian Meronk 68-74-74-66—282 Patrick Reed 72-72-68-70—282

LPGA

CME GROUP TOUR CHAMPIONSHIP

At Gold Course

At Naples, Fla.

Yardage: 6,556; Par: 72

Final Round