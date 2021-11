W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div

Arizona 9 2 0 .818 310 202 3-2-0 6-0-0 4-0-0 5-2-0 4-0-0

L.A. Rams 7 3 0 .700 271 227 3-2-0 4-1-0 2-1-0 5-2-0 1-2-0

San Francisco 5 5 0 .500 246 222 1-4-0 4-1-0 1-1-0 4-4-0 1-3-0

Seattle 3 7 0 .300 194 209 1-4-0 2-3-0 2-2-0 1-5-0 1-2-0

Today

Chicago at Detroit, 12:30 p.m.

Las Vegas at Dallas, 4:30 p.m.

Buffalo at New Orleans, 8:20 p.m.

Sunday

Atlanta at Jacksonville, 1 p.m.

Carolina at Miami, 1 p.m.

N.Y. Jets at Houston, 1 p.m.

Philadelphia at N.Y. Giants, 1 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 1 p.m.

Tampa Bay at Indianapolis, 1 p.m.

Tennessee at New England, 1 p.m.

L.A. Chargers at Denver, 4:05 p.m.

L.A. Rams at Green Bay, 4:25 p.m.

Minnesota at San Francisco, 4:25 p.m.

Cleveland at Baltimore, 8:20 p.m.

Byes: Kansas City, Arizona

Monday

Seattle at Washington, 8:15 p.m.

Thursday, Dec. 2

Dallas at New Orleans, 8:20 p.m.

Sunday, Dec. 5

Arizona at Chicago, 1 p.m.

Indianapolis at Houston, 1 p.m.

L.A. Chargers at Cincinnati, 1 p.m.

Minnesota at Detroit, 1 p.m.

N.Y. Giants at Miami, 1 p.m.

Philadelphia at N.Y. Jets, 1 p.m.

Tampa Bay at Atlanta, 1 p.m.

Jacksonville at L.A. Rams, 4:05 p.m.

Washington at Las Vegas, 4:05 p.m.

Baltimore at Pittsburgh, 4:25 p.m.

San Francisco at Seattle, 4:25 p.m.

Denver at Kansas City, 8:20 p.m.

Byes: Cleveland, Tennessee, Carolina, Green Bay

Monday, Dec. 6

New England at Buffalo, 8:15 p.m.

INJURY REPORT

Today

CHICAGO BEARS at DETROIT LIONS — CHICAGO: OUT: QB Justin Fields (ribs), DL Aklem Hicks (ankle), RB Damien Williams (calf). DOUBTFUL: WR Allen Robinson (Hamstring. QUESTIONABLE: DB Eddie Jackson (hamstring), DL Marlo Edwards Jr. (ribs), DB Tashaun Gipson Sr. (chest), WR Marquise Goodwin (shoulder). DETROIT: OUT: WR Trinity Benson (knee), OLB Trey Flowers (knee), T Matt Nelson (ankle), CB A.J. Parker (ankle), G Halapoulivaati Vaital (concussion) QUESTIONABLE: DE Michael Brockers (knee), QB Jared Goff (oblique), RB Jermar Jefferson (knee/ankle.

LAS VEGAS RAIDERS at DALLAS COWBOYS — LAS VEGAS: OUT: LB Nick Kwiatkowski (ankle), CB Keisean Nixon (ankle) QUESTIONABLE: G John Simpson. DALLAS: QUESTIONABLE: WR CeeCee Lamb (concussion).

BUFFALO BILLS at NEW ORLEANS SAINTS — BUFFALO: FULL: WR Cole Beasley (ribs), LB Tremaine Edmunds (hamstring). NEW ORLEANS: OUT: RB Alvin Kamara (knee), T Ryan Ramczyk (knee), DE Marcus Davenport (shoulder), DE Tanoh Kpassagnon (ankle) QUESTIONABLE: RB Mark Ingram II (knee), T Terron Armstead (knee/shoulder).

Sunday

TAMPA BAY BUCCANEERS at INDIANAPOLIS COLTS — TAMPA BAY: DNP: WR Antonio Brown (ankle), WR Mike Evans (back), G Ali Marpet (abdomen) LIMITED: S Mike Edwards (groin), WR Chris Godwin (foot), DL Vita Vea (knee) FULL: TE Rob Gronkowski (back) DL Rakeen Nunez-Roches (ankle), OLB Jason Pierre-Paul (shoulder). INDIANAPOLIS: DNP: DT DeForest Buckner (abdomen/throat/back), CB T.J. Carrie (knee), OT Eric Fisher (back), LB Darius Leonard (ankle/hand), DE Dayo Odeyingbo (ankle), T/G Braden Smith (elbow) LIMITED: CB Xavier Rhodes (calf) FULL: TE Jack doyle (knee), C/G Quentin Nelson (ankle), LB E.J. Speed (knee).

NEW YORK JETS at HOUSTON TEXANS — N.Y. JETS: DNP: RB Michael Carter (ankle). LIMITED: WR Corey Davis (groin), DT Folorunso Fatukasi (foot), DE Shaq Lawson (wrist), LB C.J. Mosley (shoulder), DT Nathan Shepherd (elbow). HOUSTON: DNP: WR Danny Amendola (not injury related - resting player), WR Brandin Cooks (not injury related - resting player), WR Davion Davis (illness), CB Lonnie Johnson (illness), QB Deshaun Watson (not injury related - personal matter). LIMITED: RB Rex Burkhead (not injury related - resting player), DE Jonathan Greenard (foot), LB Kamu Grugier-Hill (knee), S A.J. Moore (back).

PITTSBURGH STEELERS at CINCINNATI BENGALS — PITTSBURGH: DNP: TE Eric Ebron (knee), CB Joe Haden (foot), C J.C. Hassenauer (pectoral), DT Cameron Heyward (not injury related - resting player), G Trai Turner (knee). LIMITED: DE Isaiahh Loudermilk (groin), QB Ben Roethlisberger (pectoral, right shoulder), LB T.J. Watt (hip, knee). CINCINNATI: DNP: WR Auden Tate (thigh). LIMITED: G Hakeem Adeniji (ankle), CB Darius Phillips (hip), DT Tyler Shelvin (knee). FULL: WR Tyler Boyd (cramps), LS Clark Harris (thumb), DE Trey Hendrickson (shoulder).

CAROLINA PANTHERS at MIAMI DOLPHINS — CAROLINA: DNP: S Myles Hartsfield (wrist). LIMITED: G John Miller (ankle). FULL: G Dennis Daley (glute). MIAMI: DNP: CB Elijah Campbell (toe, knee), TE Adam Shaheen (knee). LIMITED: S Jevon Holland (knee, ankle), CB Xavien Howard (not injury related - resting player), S Brandon Jones (ankle, elbow), CB Byron Jones (not injury related - resting player), LB Elandon Roberts (hip), DT Christian Wilkins (quadricep), CB Trill Williams (hamstring). FULL: LB Jerome Baker (knee), G Robert Jones (wrist), S Eric Rowe (hip), WR Preston Williams (knee).

PHILADEPHIA EAGLES at NEW YORK GIANTS — PHILADELPHIA: DNP: DT Fletcher Cox (not injury related - resting player), RB Jordan Howard (knee), CB Darius Slay (concussion). LIMITED: LB Shaun Bradley (neck), T Lane Johnson (not injury related - resting player), C Jason Kelce (not injury related - resting player), DE Josh Sweat (knee). N.Y. GIANTS: DNP: S Nate Ebner (knee), FB Cullen Gillaspia (calf), TE Kyle Rudolph (ankle), WR Sterling Shepard (quadricep), TE Kaden Smith (knee), WR Kadarius Toney (quadricep). LIMITED: RB Saquon Barkley (ankle), LB Lorenzo Carter (ankle), CB Adoree’ Jackson (quadricep), WR John Ross (quadricep).

ATLANTA FALCONS at JACKSONVILLE JAGUARS — ATLANTA: DNP: DE Jonathan Bullard (ankle), CB Kendall Sheffield (hamstring). LIMITED: RB Cordarrelle Patterson (ankle). FULL: S Jaylinn Hawkins (ankle). JACKSONVILLE: DNP: LB Dakota Allen (shoulder), CB Tyson Campbell (shoulder), S Andre Cisco (groin), P Logan Cooke (left knee), RB James Robinson (heel, knee).

TENNESSEE TITANS at NEW ENGLAND PATRIOTS — TENNESSEE: DNP: LB Olasunkanmi Adeniyi (hamstring), WR A.J. Brown (chest), G Nate Davis (concussion), LB Rashaan Evans (ankle), DT Naquan Jones (illness), LB Harold Landry (hamstring), LB David Long (hamstring), RB Jeremy McNichols (concussion), DT Teair Tart (ankle), QB Logan Woodside (illness). LIMITED: LB Jayon Brown (quadricep), RB D’Onta Foreman (triceps), CB Janoris Jenkins (chest), CB Greg Mabin (ankle), G Rodger Saffold (back). FULL: TE Geoff Swaim (concussion). NEW ENGLAND: LIMITED: P Jake Bailey (right knee), DT Christian Barmore (knee), LB Ja’Whaun Bentley (ribs), T Trenton Brown (calf), K Nick Folk (left knee), RB Damien Harris (neck), TE Hunter Henry (neck), LB Dont’a Hightower (ankle), G Shaquille Mason (abdomen), TE Jonnu Smith (shoulder), LB Kyle Van Noy (groin).

LOS ANGELES CHARGERS at DENVER BRONCOS — L.A. CHARGERS: DNP: S alohi Gilman (quadricep), DB Trey Marshall (ankle/hip), CB Asante Samuel Jr. (concussion), Mark Webb Jr. (knee). LIMITED: G Matt Feller (ankle). FULL: TE Stephen Anderson (ankle), CB Michael Davis (hamstring), RB Justin Jackson (quadricep), LB Kenneth Murray Jr. (ankle). DENVER: DNP: S Kareem Jackson (neck). LIMITED: T Bobby Massie (ankle), RB Mike Boone (hip), ILB Baron Browning (back). FULL: DL Mike Purcell (Thumb), RB Melvin Gordon III (shoulder), S Caden Sterns (Shoulder).

LOS ANGELES RAMS at GREEN BAY PACKERS — L.A. RAMS: DNP: OL Brian Allen (elbow), OLB Von Miller (ankle), OL Andrew Whitworth (NIR-resting player). LIMITED: RB Buddy Howell (ankle). GREEN BAY: DNP: T David Bakhtiari (knee), CB Kevin King (hip, knee), QB Aaron Rodgers (toe), WR Malik Taylor (abdomen). LIMITED: WR Davante Adams (ankle), LB Rashan Gary (elbow), RB Aaron Jones (knee), WR Allen Lazard (shoulder). FULL: DT Tyler Lancaster (thumb).

MINNESOTA VIKINGS at SAN FRANCISCO 49ERS — MINNESOTA: DNP: DE Everson Griffen (not injury related - personal matter). LIMITED: LB Anthony Barr (knee), CB Bashaud Breeland (groin), G Wyatt Davis (ankle). FULL: WR K.J. Osborn (knee). SAN FRANCISCO: DNP: RB LaMycal Hasty (ankle), DT Maurice Hurst (calf), C Alex Mack (NIR-Resting Player), T Trent Williams (NIR-Resting Player). LIMITED: RB Elijah Mitchell (rib/finger), CB Josh Norman (rib), G Laken Tomlinson (ankle).

CLEVELAND BROWNS at BALTIMORE RAVENS — CLEVELAND: CB A.J. Green (concussion), DT Malik McDowell (elbow), DE Takkarist McKinley (groin), LB Jeremiah Owusu-Koramoah (ankle). BALTIMORE: DNP: CB Anthony Averett (thigh), WR Miles Boykin (finger), DE Calais Campbell (concussion), LB Justin Houston (not injury related - resting player), G Patrick Mekari (ankle), T Cedric Ogbuehi (thigh), FB Patrick Ricard (hip, foot), CB Jimmy Smith (neck), CB Chris Westry (thigh), CB Tavon Young (foot, knee). LIMITED: WR Marquise Brown (thigh), LB Josh Bynes (hip), WR Devin Duvernay (knee, chest), DT Brandon Williams (shoulder). FULL: QB Lamar Jackson (illness).

Share this article Share Email story