HIGH SCHOOLS

No. Name Gr. Pos.

2. Montasi Clay Sr. QB/LB

3. Josiah King Jr. WR/DB

4. DeVuan Jones Fr. WR/DB

5. Brandon Brooks Sr. WR/DB

6. Campbell Richardson So. QB/LB

7. Jake Pasch Sr. WR/DB

8. Cur’Brian Shelby WR/DB

9. CJ Ervin Jr. WR/DB

10. Jackson Willis Fr. QB/DB

11. Javarrea Cooper Fr. WR/DB

13. Dakota Beatty Jr. WR/DB

14. Cole Snow So. WR/LB

16. Jonny Hall So. WR/DB

18. Jeremiah King So. WR/DB

20. Jimmy Davis Fr. RB/DB

22. Joe Davis Jr. RB/LB

23. Micah Mackay Jr. WR/DB

24. RalShaun McHaney Fr. WR/LB

26. Nick Miller Jr. WR/DB

27. Jaekwon Akins Jr. WR/LB

30. Kyle Stewart Sr. K/P

32. Nate Hughes Fr. WR/LB

33. Braydon Hall So. RB/DB

44. Spencer Bauer Jr. WR/LB

45. Nick Tupper So. WR/LB

50. Ethan Hill Sr. OL/LB

51. Nate Loman Jr. OL/LB

52. Hunter Johnson Jr. OL/LB

55. Louis Mobley Jr. OL/DL

58. Jack Beard So. OL/DL

60. Hezekiah Jones So. OL/DL

61. Owen Lecher Fr. OL/LB

62. Jacob Roberts Jr. OL/DL

63. Nate Hicks Fr. OL/DL

68. Andre Hall Fr. OL/DL

71. Will Hall Sr. OL/DL

72. Taurean Langston So. OL/DL

73. Dylan Duncan So. OL/DL

76. Trey Hall Jr. OL/DL

77. Damon Klinefelter Jr. OL/DL

79. Christian Pulliam Sr. OL/DL

85. Javen Holsey Sr. WR/DB

88. Kam Patterson Jr. WR/DL

Schedule

Date: Opponent Score Aug. 20: Beech Grove W, 52-29 Aug. 27: at Indianapolis Ritter W, 48-20 Sept. 3: Triton Central W, 35-7 Sept. 10: at Lapel W, 34-13 Sept. 17: Cascade W, 55-0 Sept. 24: Indianapolis Scecina W, 31-20 Oct. 1: at Monrovia W, 36-12 Oct. 8: Speedway W, 37-0 Oct. 15: at Traders Point Chr. 43-6

Sectionals

Oct. 22: Edinburgh W, 69-8 Oct. 29: at Park Tudor W, 25-13 Nov. 5: Covenant Christian W, 34-27

Regionals

Nov. 12: at Parke Heritage W, 42-6

Semistate

Nov. 19: Tri W, 56-13

Statistical Leaders

Rushing

Name Carries Yards TD Clay 210 1856 32 JoDavis 172 1197 11 Hall 14 217 4 Pasch 13 205 3

Passing

Name C-A-I Yards TD Clay 115-158-5 2385 29

Receiving

Name Catches Yards TD Mackay 37 836 11 Pasch 28 643 7 JoDavis 15 296 2 Holsey 15 239 4

Scoring

Name TD FG PAT Total Clay 32 0 6 198 JoDavis 13 0 0 78 Mackay 11 0 0 66 Pasch 10 0 2 62

Tackles

Name Solo Asst Total Pasch 55 83 138 Hill 19 99 118 Bauer 21 82 103 JHall 17 73 90 Akins 32 51 83 Pulliam 11 58 69 Roberts 17 43 60 Shelby 18 42 60

Tackles for loss

Name Total Roberts 14 Pasch 12 Akins 9 Bauer 6 Patterson 6

Sacks

Name Total Roberts 8 Akins 7 Beard 4 Patterson 4

Interceptions

Name Total Mackay 4 Brooks 3 Pasch 2 JHall 2

Fumble recoveries

Name Total Akins 3 Hill 3 Roberts 3 Bauer 2

Basketball

BOYS

BELLMONT 70,

SOUTHERN WELLS 44

Bellmont 23 25 13 9 — 70 So. Wells 7 17 8 10 — 44

Bellmont: James 3, Scheumann 16, Wellman 22, Kitson 6, Lenegar 5, Ulman 10, Laurent 3, Ortega 5

Southern Wells: Sonnigsen 10, Woodward 3, Harris 20, Mullins 4

LEO 71, CONCORDIA 67

Leo 9 20 18 24 — 71 Concordia 18 9 20 20 — 67

Leo: Hiteshaw 18, LaGrange 2, Ruble 6, Allen 20, Bontrager 20

Concordia: Cook 4, Washington 40, Hayworth 6, Speckhard 14, Tapp 3

MANCHESTER 69, BLUFFTON 58

Bluffton 10 12 16 20 — 58 Manchester 22 11 18 16 — 69

Manchester: Individual statistics not available

Bluffton: Stoppenhagen 20, McConnell 11, Wenger 8, Schreiber 7, Ball 6, Jenkins 4, Baumgartner 2

HOMESTEAD 50, HUNTINGTON N. 38

Homestead 11 17 9 13 — 50 Huntington N. 9 5 9 15 — 38

Homestead: Loyer 31, Swing 2, A. Leeper 10, G. Leeper 6

Huntington North: Z. Hubartt 13, Daugherty 5, Hotchkiss 9, Oswalt 3, Trout 3, McCarver 5

NORTHROP 59, DEKALB 45

DeKalb 5 5 12 23 — 45 Northrop 16 10 14 19 — 59

Northrop: Smith 9, Jackson 32, Schmenk 3, Mallory 8, Alexander 7

DeKalb: Wiley 4, Hickman 3, Barth 8, Leslie 6, Dobson 2, Penrod 22

WOODLAN 67, NEW HAVEN 65

Woodlan 16 17 14 20 — 67 New Haven 14 17 20 14 — 65

Woodlan: Individual statistics not available

New Haven: Williams 28, Brooks 22, Cottrell 6, N/A 9

COLUMBIA CITY 69, WHITKO 46

Columbia City 16 20 12 21 — 69 Whitko 16 7 15 8 — 46

Columbia City: Baker 18, Spellman 17, An. Hedrick 16, Crawford 10, Mills 6, Al. Hedrick 2

Whitko: Krill 17, Ziebarth 14, Craig 9, Brown 2, Streby 2, Zago 2

Swimming

LATE WEDNESDAY

BOYS

CONCORDIA 117, DEKALB 37

200MR—Concordia 1:49.25; 200Free—Hatfield (C) 2:13.98; 200IM—Gleave (C) 2:11.97; 50Free—Doepner (C) 25.08; Diving—Wild (C) 200.75; 100Fly—Gleave (C) 57.28; 100Free—Shaw (C) 54.55; 500Free—Hatfield (C) 6:03.37; 200MR—Concordia 1:47.79; 100Back—Chandler (C) 1:03.49; 100Breast—Yarian (D) 1:17.99; 400FR—Concordia 4:07.05.

GIRLS

CONCORDIA 85, DEKALB 55

200MR—Concordia 2:01.85; 200Free—Germann (C) 2:15.21; 200IM—Harris (C) 2:29.43; 50Free—McKay (C) 26.26; 100Fly—Germann (C) 1:02.12; 100Free—McKay (C) 56.93; 500Free—Risley (C) 6:22.97; 200MR—Concordia 1:54.66; 100Back—Harris (C) 1:06.39; 100Breast—Budde (D) 1:26.54; 400FR—Concordia 4:12.75.

