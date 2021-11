PHILADEPHIA EAGLES at NEW YORK GIANTS — PHILADELPHIA: OUT: RB Jordan Howard (knee). QUESTIONABLE: CB Tay Gowan (quadricep). FULL: DT Fletcher Cox (not injury related - resting player), CB Darius Slay (concussion), LB Shaun Bradley (neck), T Lane Johnson (not injury related - resting player), C Jason Kelce (not injury related - resting player), DE Josh Sweat (knee). NEW YORK GIANTS: OUT: FB Cullen Gillaspia (calf), WR Sterling Shepard (quadricep), TE Kaden Smith (knee). DOUBTFUL: TE Kyle Rudolph (ankle), WR Kadarius Toney (quadricep). QUESTIONABLE: RB Saquon Barkley (ankle), WR John Ross (quadricep). LIMITED: CB Adoree’ Jackson (quadricep). FULL: LB Lorenzo Carter (ankle).

TENNESSEE TITANS at NEW ENGLAND PATRIOTS — TENNESSEE: OUT: WR A.J. Brown (chest), G Nate Davis (concussion), LB Rashaan Evans (ankle), LB David Long (hamstring), RB Jeremy McNichols (concussion), DT Teair Tart (ankle). QUESTIONABLE: LB Olasunkanmi Adeniyi (hamstring), LB Jayon Brown (quadricep), CB Greg Mabin (ankle), DB Elijah Molden (groin), TE Geoff Swaim (concussion). DNP: DL Denico Autry (illness). LIMITED: RB D’Onta Foreman (triceps), CB Janoris Jenkins (chest), LB Harold Landry (hamstring). FULL: DT Naquan Jones (illness), G Rodger Saffold (back). NEW ENGLAND: QUESTIONABLE: P Jake Bailey (right knee), DT Christian Barmore (knee), LB Ja’Whaun Bentley (ribs), T Trent Brown (calf, K Nick Folk (left knee), RB Damien Harris (neck), TE Hunter Henry (neck), LB Dont’a Hightower (ankle), TE Jonnu Smith (shoulder), RB Rhamondre Stevenson (knee).

PITTSBURGH STEELERS at CINCINNATI BENGALS — PITTSBURGH: OUT: TE Eric Ebron (knee), C J.C. Hassenauer (pectoral). QUESTIONABLE: CB Joe Haden (foot). FULL: DT Cameron Heyward (not injury related - resting player), DE Isaiahh Loudermilk (groin), CB Arthur Maulet (illness), QB Ben Roethlisberger (pectoral, right shoulder), G Trai Turner (knee), LB T.J. Watt (hip, knee). CINCINNATI: DOUBTFUL: WR Auden Tate (thigh). FULL: G Hakeem Adeniji (ankle), WR Tyler Boyd (cramps), LS Clark Harris (thumb), DE Trey Hendrickson (shoulder), T Fred Johnson (not injury related - personal matter), CB Darius Phillips (hip), DT Tyler Shelvin (knee), TE Mitchell Wilcox (not injury related - personal matter).

TAMPA BAY BUCCANEERS at INDIANAPOLIS COLTS — TAMPA BAY: OUT: WR Antonio Brown (ankle). DOUBTFUL: G Ali Marpet (abdomen). QUESTIONABLE: DT Vita Vea (knee), LB Devin White (quadricep). DNP: TE Rob Gronkowski (back), DT Steve McLendon (not injury related - resting player), DT Ndamukong Suh (not injury related - resting player). FULL: QB Tom Brady (not injury related - resting player), S Mike Edwards (groin), WR Mike Evans (back), WR Chris Godwin (foot), DT Rakeem Nunez-Roches (ankle), LB Jason Pierre-Paul (shoulder). INDIANAPOLIS: QUESTIONABLE: LB Darius Leonard (ankle), G Quenton Nelson (ankle). FULL: CB T.J. Carrie (knee), WR T.Y. Hilton (toe).

MONDAY

SEATTLE SEAHAWKS at WASHINGTON — SEATTLE: DNP: G Damien Lewis (elbow), T Jamarco Jones (back), CB Tre Brown (knee), RB Rashaad Penny (hamstring), RB Travis Homer (calf), T Brandon Shell (shoulder), QB Geno Smith (back). LIMITED: RB Alex Collins (abdomen), LB Jordyn Brooks (hip), CB D.J. Reed (knee). FULL: LB Benson Mayowa (knee), WR DK Metcalf (foot), S Jamal Adams (groin), CB Sidney Jones (shoulder). WASHINGTON: DNP: T Samuel Cosmi (hip), C Tyler Larsen (knee), TE Ricky Seals-Jones (hip). LIMITED: RB Antonio Gibson (shin), LB Cole Holcomb (shoulder), WR Adam Humphries (hip), RB J.D. McKissic (ankle), WR Curtis Samuel (groin), G Brandon Scherff (knee). FULL: TE John Bates (rib), DE Shaka Toney (concussion).