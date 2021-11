NHL

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA Florida 20 14 3 3 31 76 52 Toronto 21 14 6 1 29 57 47 Tampa Bay 19 12 4 3 27 62 52 Detroit 21 9 9 3 21 58 69 Boston 17 10 7 0 20 53 49 Buffalo 20 8 10 2 18 58 67 Montreal 22 5 15 2 12 48 80 Ottawa 18 4 13 1 9 44 69

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA Carolina 19 15 3 1 31 64 39 Washington 21 13 3 5 31 74 50 N.Y. Rangers 20 13 4 3 29 60 54 Columbus 18 12 6 0 24 64 53 Pittsburgh 20 10 6 4 24 59 53 New Jersey 18 8 6 4 20 52 56 Philadelphia 19 8 7 4 20 47 56 N.Y. Islanders 17 5 10 2 12 32 52

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT Pts GF GA Minnesota 20 13 6 1 27 74 62 St. Louis 20 10 7 3 23 65 56 Nashville 20 11 8 1 23 56 57 Winnipeg 20 9 7 4 22 56 58 Colorado 17 10 6 1 21 67 54 Dallas 18 9 7 2 20 50 53 Chicago 20 7 11 2 16 45 65 Arizona 20 4 14 2 10 37 74

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA Calgary 20 12 3 5 29 68 38 Edmonton 19 14 5 0 28 74 57 Anaheim 21 11 7 3 25 69 56 Vegas 20 12 8 0 24 64 61 San Jose 19 10 8 1 21 52 54 Los Angeles 19 8 8 3 19 49 52 Vancouver 21 6 13 2 14 49 70 Seattle 20 6 13 1 13 54 72

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Thursday

No games scheduled

Friday

N.Y. Rangers 5, Boston 2

Minnesota 7, Winnipeg 1

Chicago 3, St. Louis 2, OT

Carolina 6, Philadelphia 3

Anaheim 4, Ottawa 0

Washington 4, Florida 3

Nashville 4, New Jersey 2

Buffalo 4, Montreal 1

Columbus 4, Vancouver 2

Tampa Bay 3, Seattle 0

Pittsburgh 1, N.Y. Islanders 0

Dallas 3, Colorado 1

Toronto at San Jose, late

Today

Seattle at Florida, 6 p.m.

Buffalo at Detroit, 7 p.m.

Edmonton at Vegas, 7 p.m.

Montreal at Pittsburgh, 7 p.m.

Ottawa at Los Angeles, 7 p.m.

Columbus at St. Louis, 8 p.m.

Dallas at Arizona, 8 p.m.

Nashville at Colorado, 9 p.m.

Winnipeg at Calgary, 10 p.m.

Sunday

Washington at Carolina, 1 p.m.

Tampa Bay at Minnesota, 2 p.m.

N.Y. Islanders at N.Y. Rangers, 6 p.m.

Philadelphia at New Jersey, 7 p.m.

San Jose at Chicago, 7 p.m.

Vancouver at Boston, 7 p.m.

Toronto at Anaheim, 8 p.m.

Monday

Seattle at Buffalo, 7 p.m.

Arizona at Winnipeg, 7:30 p.m.

Vancouver at Montreal, 7:30 p.m.

Pittsburgh at Calgary, 9 p.m.

CHICAGO 3,

ST. LOUIS 2, OT

St. Louis 2 0 0 0 — 2 Chicago 0 1 1 1 — 3

First Period—1, St. Louis, Buchnevich 6 (Kyrou, Faulk), 0:59. 2, St. Louis, Barbashev 5 (Buchnevich, Thomas), 16:39 (pp). Penalties—Tarasenko, STL (Tripping), 5:03; Dach, CHI (Holding), 14:54.

Second Period—3, Chicago, Khaira 2 (Hardman, Johnson), 0:34. Penalties—Schenn, STL (Fighting), 0:28; McCabe, CHI (Fighting), 0:28; Buchnevich, STL (Tripping), 10:25.

Third Period—4, Chicago, Hagel 7 (Toews, S.Jones), 14:56. Penalties—Barbashev, STL (Hooking), 1:37.

Overtime—5, Chicago, DeBrincat 12 (Kane, S.Jones), 1:27. Penalties—None.

Shots on Goal—St. Louis 16-6-2-1—25. Chicago 10-6-10-1—27.

Power-play opportunities—St. Louis 1 of 1; Chicago 0 of 3.

Goalies—St. Louis, Binnington 7-5-3 (27 shots-24 saves). Chicago, Lankinen 2-3-2 (25-23).

A—19,681 (19,717). T—2:26.

Referees—Michel Cormier, Kiel Murchison. Linesmen—Wes McCauley, Brian Pochmara.

SCORING LEADERS

Through Nov. 25

GP G A PTS Leon Draisaitl, EDM 19 20 20 40 Connor McDavid, EDM 19 14 22 36 Alex Ovechkin, WSH 20 15 18 33 Nazem Kadri, COL 16 7 18 25 E. Kuznetsov, WSH 20 7 17 24 Johnny Gaudreau, CGY 20 9 14 23

ECHL

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Newfoundland 14 12 2 0 0 24 54 32 Reading 14 6 4 3 1 16 40 48 Maine 13 6 5 2 0 14 43 42 Trois-Rivieres 13 6 7 0 0 12 46 43 Worcester 13 5 7 0 1 11 42 45 Adirondack 14 5 8 1 0 11 35 54

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Florida 15 7 3 2 3 19 46 42 Jacksonville 16 8 6 1 1 18 43 45 Orlando 14 8 5 1 0 17 44 41 Atlanta 12 7 4 1 0 15 35 34 Norfolk 13 7 6 0 0 14 39 42 Greenville 13 6 7 0 0 12 37 36 S. Carolina 12 5 6 1 0 11 31 36

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Toledo 14 9 5 0 0 18 60 41 Fort Wayne 14 8 4 2 0 18 43 36 Cincinnati 14 9 5 0 0 18 48 37 Kalamazoo 12 7 5 0 0 14 40 40 Wheeling 12 6 6 0 0 12 41 42 Iowa 14 4 8 2 0 10 41 64 Indy 13 4 8 0 1 9 38 49

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA Utah 14 9 5 0 0 18 51 42 Idaho 15 9 6 0 0 18 44 35 Rapid City 14 6 6 1 1 14 44 46 Kansas City 15 6 8 1 0 13 46 51 Tulsa 10 6 3 0 1 13 28 24 Wichita 12 6 5 1 0 13 37 30 Allen 13 4 7 2 0 10 42 61

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday

Orlando 3, Norfolk 1

Atlanta 4, Greenville 3

Toledo 3, KOMETS 2, OT

Friday

Jacksonville 3, Florida 2, OT

Trois-Rivieres 9, Reading 1

Worcester 8, Adirondack 1

Greenville 4, South Carolina 3, OT

Toledo 4, Indy 3, OT

Newfoundland 4, Maine 2

Cincinnati 6, Kalamazoo 2

Wheeling 7, Iowa 4

Rapid City 4, Kansas City 3, OT

Wichita 3, Tulsa 1

Allen at Idaho, late

Today

Reading at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Cincinnati at Kalamazoo, 7 p.m.

Florida at Jacksonville, 7 p.m.

KOMETS at Indy, 7 p.m.

Maine at Adirondack, 7 p.m.

Norfolk at Orlando, 7 p.m.

South Carolina at Atlanta, 7:30 p.m.

Wheeling at Iowa, 8 p.m.

Rapid City at Wichita, 8:05 p.m.

Utah at Tulsa, 8:05 p.m.

Allen at Idaho, 9:10 p.m.

Sunday

Norfolk at Orlando, 3 p.m.

Atlanta at South Carolina, 3:05 p.m.

Newfoundland at Worcester, 3:05 p.m.

Rapid City at Wichita, 5:05 p.m.

Utah at Tulsa, 5:05 p.m.

NFL

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Buffalo 7 4 0 .636 325 182 New England 7 4 0 .636 300 177 Miami 4 7 0 .364 201 269 N.Y. Jets 2 8 0 .200 178 320

South

W L T Pct PF PA Tennessee 8 3 0 .727 291 254 Indianapolis 6 5 0 .545 309 245 Houston 2 8 0 .200 150 271 Jacksonville 2 8 0 .200 159 262

North

W L T Pct PF PA Baltimore 7 3 0 .700 247 230 Cincinnati 6 4 0 .600 268 216 Pittsburgh 5 4 1 .550 214 226 Cleveland 6 5 0 .545 244 251

West

W L T Pct PF PA Kansas City 7 4 0 .636 281 250 L.A. Chargers 6 4 0 .600 260 265 Las Vegas 6 5 0 .545 259 295 Denver 5 5 0 .500 200 183

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Dallas 7 4 0 .636 326 250 Philadelphia 5 6 0 .455 297 260 Washington 4 6 0 .400 212 267 N.Y. Giants 3 7 0 .300 189 246

South

W L T Pct PF PA Tampa Bay 7 3 0 .700 309 222 Carolina 5 6 0 .455 226 220 New Orleans 5 6 0 .455 257 249 Atlanta 4 6 0 .400 178 288

North

W L T Pct PF PA Green Bay 8 3 0 .727 247 214 Minnesota 5 5 0 .500 255 242 Chicago 4 7 0 .364 179 254 Detroit 0 10 1 .045 174 289

West

W L T Pct PF PA Arizona 9 2 0 .818 310 202 L.A. Rams 7 3 0 .700 271 227 San Francisco 5 5 0 .500 246 222 Seattle 3 7 0 .300 194 209

Nov. 25

Chicago 16, Detroit 14

Las Vegas 36, Dallas 33, OT

Buffalo 31, New Orleans 6

Sunday

Atlanta at Jacksonville, 1 p.m.

Carolina at Miami, 1 p.m.

N.Y. Jets at Houston, 1 p.m.

Philadelphia at N.Y. Giants, 1 p.m.

Pittsburgh at Cincinnati, 1 p.m.

Tampa Bay at Indianapolis, 1 p.m.

Tennessee at New England, 1 p.m.

L.A. Chargers at Denver, 4:05 p.m.

L.A. Rams at Green Bay, 4:25 p.m.

Minnesota at San Francisco, 4:25 p.m.

Cleveland at Baltimore, 8:20 p.m.

Byes: Kansas City, Arizona

Monday

Seattle at Washington, 8:15 p.m.

Thursday

Dallas at New Orleans, 8:20 p.m.

Dec. 5

Arizona at Chicago, 1 p.m.

Indianapolis at Houston, 1 p.m.

L.A. Chargers at Cincinnati, 1 p.m.

Minnesota at Detroit, 1 p.m.

N.Y. Giants at Miami, 1 p.m.

Philadelphia at N.Y. Jets, 1 p.m.

Tampa Bay at Atlanta, 1 p.m.

Jacksonville at L.A. Rams, 4:05 p.m.

Washington at Las Vegas, 4:05 p.m.

Baltimore at Pittsburgh, 4:25 p.m.

San Francisco at Seattle, 4:25 p.m.

Denver at Kansas City, 8:20 p.m.

Byes: Cleveland, Tennessee, Carolina, Green Bay

Dec. 6

New England at Buffalo, 8:15 p.m.

INJURY REPORT

SUNDAY

ATLANTA FALCONS at JACKSONVILLE JAGUARS — ATLANTA: OUT: DE Jonathan Bullard (ankle), CB Kendall Sheffield (hamstring). QUESTIONABLE: LB Deion Jones (shoulder), RB Cordarrelle Patterson (ankle). FULL: S Jaylinn Hawkins (ankle). JACKSONVILLE: OUT: CB Shaquill Griffin (concussion). FULL: LB Dakota Allen (shoulder), WR Tavon Austin (shoulder), CB Tyson Campbell (shoulder), S Andre Cisco (groin), P Logan Cooke (left knee), LB Myles Jack (knee), RB James Robinson (heel, knee).

CAROLINA PANTHERS at MIAMI DOLPHINS — CAROLINA: DOUBTFUL: G John Miller (ankle). FULL: G Dennis Daley (glute), S Myles Hartsfield (wrist), DT DaQuan Jones (knee). MIAMI: OUT: CB Trill Williams (hamstring), DB Elijah Campbell (toe, knee), TE Adam Shaheen (knee). QUESTIONABLE: S Brandon Jones (ankle, elbow). FULL: LB Jerome Baker (knee), S Jevon Holland (knee, ankle), G Robert Jones (wrist), LB Elandon Roberts (hip), S Eric Rowe (hip), DT Christian Wilkins (quadricep), WR Preston Williams (knee).

CLEVELAND BROWNS at BALTIMORE RAVENS — CLEVELAND: OUT: WR Anthony Schwartz (concussion). QUESTIONABLE: CB Troy Hill (neck), WR Donovan Peoples-Jones (groin). LIMITED: DE Jadeveon Clowney (neck, wrist, knee), DT Malik Jackson (knee), WR Jarvis Landry (knee), LB Sione Takitaki (shoulder), C J.C. Tretter (knee). FULL: LB Tony Fields (illness), CB A.J. Green (concussion), QB Baker Mayfield (left shoulder, foot, groin), DT Malik McDowell (elbow), DE Takkarist McKinley (groin), LB Jeremiah Owusu-Koramoah (ankle). BALTIMORE: OUT: WR Miles Boykin (finger), T Cedric Ogbuehi (thigh), S Ar’Darius Washington (foot). QUESTIONABLE: CB Anthony Averett (thigh), TE Nick Boyle (not injury related - rest/knee), WR Marquise Brown (thigh), DE Calais Campbell (concussion), G Patrick Mekari (ankle), FB Patrick Ricard (hip, foot), CB Jimmy Smith (neck), CB Chris Westry (thigh), DT Brandon Williams (shoulder), CB Tavon Young (foot, knee). FULL: LB Josh Bynes (hip), WR Devin Duvernay (knee, chest), QB Lamar Jackson (illness).

LOS ANGELES CHARGERS at DENVER BRONCOS — LOS ANGELES CHARGERS: OUT: S Alohi Gilman (quadricep), CB Asante Samuel Jr. (concussion). QUESTIONABLE: G Matt Feiler (ankle), DB Trey Marshall. FULL: TE Stephen Anderson (ankle), CB Trevaughn Campbell (toe), CB Michael Davis (hamstring), RB Justin Jackson (quadricep), LB Kenneth Murray Jr. (ankle). DENVER: DOUBTFUL: S Kareem Jackson (neck), T Bobby Massie (ankle). QUESTIONABLE: RB Mike Boone (hip), WR Tyrie Cleveland (hamstring), DE Shelby Harris (ankle). FULL: LB Baron Browning (back), RB Melvin Gordon (shoulder), DT Mike Purcell (thumb), S Caden Sterns (shoulder).

LOS ANGELES RAMS at GREEN BAY PACKERS — LOS ANGELES RAMS: QUESTIONABLE: CB Donte Deayon (thigh), WR Ben Skowronek (back). FULL: LB Leonard Floyd (concussion). GREEN BAY: OUT: T David Bakhtiari (knee), WR Malik Taylor (abdomen). DOUBTFUL: CB Kevin King ( hip,knee). QUESTIONABLE: LB Rashan Gary (elbow), RB Aaron Jones (knee), WR Allen Lazard (shoulder). DNP: QB Aaron Rodgers (toe). FULL: WR Davante Adams (ankle), DT Tyler Lancaster (thumb), TE Marcedes Lewis (not injury related - resting player).

MINNESOTA VIKINGS at SAN FRANCISCO 49ERS — MINNESOTA: QUESTIONABLE: G Wyatt Davis (ankle), S Camryn Bynum (ankle), S Josh Metellus (not injury related). DNP: DE Everson Griffen (illness). LIMITED: LB Anthony Barr (knee). FULL: CB Bashaud Breeland (groin), WR K.J. Osborn (knee). SAN FRANCISCO: OUT: RB JaMycal Hasty (ankle). DOUBTFUL: DT Maurice Hurst (calf). QUESTIONABLE: RB Elijah Mitchell (rib/finger). FULL: C Alex Mack (NIR-Resting Player), T Trent Williams (NIR-Resting Player), CB Josh Norman (rib), G Laken Tomlinson (ankle).

NEW YORK JETS at HOUSTON TEXANS — NEW YORK JETS: NEW YORK JETS: OUT: RB Michael Carter (ankle). QUESTIONABLE: WR Corey Davis (groin), DT Folorunso Fatukasi (foot), DE John Franklin-Myers (hip), DE Shaq Lawson (wrist), LB C.J. Mosley (shoulder), DT Nathan Shepherd (elbow). HOUSTON: OUT: DE Jordan Jenkins (knee), QB Deshaun Watson (not injury related - personal matter). QUESTIONABLE: WR Nico Collins (hip), WR Davion Davis (illness), DE Jonathan Greenard (foot), CB Lonnie Johnson (illness). FULL: LB Kamu Grugier-Hill (knee), S A.J. Moore (back).