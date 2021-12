Conference All Games

W L PF PA W L PF PA N. Illinois 6 2 253 254 8 4 369 402 C. Michigan 6 2 275 204 8 4 396 314 Toledo 5 3 281 181 7 5 410 252 E. Michigan 4 4 229 236 7 5 372 334 W. Michigan 4 4 261 252 7 5 370 343 Ball St. 4 4 209 192 6 6 293 318

Saturday

Kent St. vs. N. Illinois, at Detroit, noon

AP TOP 25 SCHEDULE

Conference Championships

Friday

No. 10 Oregon vs. No. 14 Utah, Pac-12 at Las Vegas, 8 p.m.

Saturday

No. 1 Georgia vs. No. 4 Alabama, SEC at Atlanta, 4 p.m.

No. 2 Michigan vs. No. 15 Iowa, Big Ten at Indianapolis, 8 p.m.

No. 3 Cincinnati vs. No. 16 Houston, AAC at Cincinnati, 4 p.m.

No. 5 Oklahoma St. vs. No. 9 Baylor, Big-12 at Arlington, Texas, Noon.

No. 17 Pittsburgh vs. No. 18 Wake Forest, ACC at Charlotte, N.C., 8 p.m.

No. 19 San Diego St. vs. Utah St., Mountain West at Carson, Calif., 3 p.m.

No. 20 Louisiana-Lafayette vs. Appalachian State, Sun Belt at Lafayette, La., 3:30 p.m.

PLAYOFF RANKINGS

Nov. 30

Record 1. Georgoa 12-0 2. Michigan 11-1 3. Alabama 11-1 4. Cincinnati 12-0 5. Oklahoma St. 11-1 6. Notre Dame 11-1 7. Ohio St. 10-2 8. Mississippi 10-2 9. Baylor 10-2 10. Oregon 10-2 11. Michigan St. 10-2 12. BYU 10-2 13. Iowa 10-2 14. Oklahoma 10-2 15. Pittsburg 10-2 16. Wake Forest 10-2 17. Utah 9-3 18. NC State 9-3 19. San Diego St. 11-1 20. Clemson 9-3 21. Houston 11-1 22. Arkansas 8-4 23. Kentucky 9-3 24. Louisiana-Lafayette 11-1 25. Texas A&M 8-3

Soccer

MEN

NAIA TOURNAMENT

At Decatur, Ala.

Tuesday

MidAmerica Naz. 4, Ottawa (Ariz.) 3, 2OT

Columbia (Mo.) 2, Marymount Calif. 0

Thursday

Missouri Valley vs. Keiser (Fla.), 11 a.m.

Central Methodist (Mo.) vs. MidAmerica Nazarene, 2 p.m.

Oklahoma Wesleyan vs. Columbia (Mo.), 5 p.m.

Mobile (Ala.) vs. Indiana Tech, 8 p.m.

Saturday

G3 winner vs. G4 winner, 2 p.m.

G5 winner vs. G6 winner, 5 p.m.

Dec. 6

Championship, 3 p.m.

