Basketball

MEN

ACC / BIG TEN CHALLENGE

Monday

Iowa 75, Virginia 74

Illinois 82, Notre Dame 72

Tuesday

Syracuse 112, Indiana 110, 2OT

Minnesota 54, Pittsburgh 53

Purdue 93, Florida St. 65

Rutgers 74, Clemson 64

Wake Forest 77, Northwestern 73, OT

Ohio St. 71, Duke 66

Wednesday

Michigan St. 73, Louisville 64

NC State 104, Nebraska 100, 4OT

Virginia Tech 62, Maryland 58

North Carolina 72, Michigan 51

Miami 63, Penn St. 58

Wisconsin 70, Georgia Tech 66

W. ILLINOIS 93,

BALL ST. 80

BALL ST. (3-4): Thomas 5-8 4-7 14, Sparks 3-7 0-0 6, Bumbalough 5-10 5-5 17, Cochran 1-5 4-6 6, Sellers 4-7 2-2 11, Jacobs 4-5 1-1 10, Windham 0-3 4-5 4, M.Pearson 3-5 1-2 8, Jihad 0-3 0-1 0, Huggins 2-2 0-0 4. Totals 27-55 21-29 80.

W. ILLINOIS (6-2): Barisic 5-16 2-2 14, Carius 3-8 0-0 9, T.Pearson 5-9 3-5 13, Massner 5-14 6-11 18, Sandage 11-16 4-5 33, Flores 1-3 2-4 4, Dixon 1-1 0-0 2, Lee 0-0 0-0 0, Lamar 0-0 0-0 0, Anhold 0-0 0-0 0, Jeter 0-0 0-0 0, Wade 0-0 0-0 0. Totals 31-67 17-27 93.

Halftime—W. Illinois 44-33. 3-Point Goals—Ball St. 5-10 (Bumbalough 2-5, Jacobs 1-1, M.Pearson 1-1, Sellers 1-1, Thomas 0-1, Windham 0-1), W. Illinois 14-31 (Sandage 7-9, Carius 3-8, Massner 2-4, Barisic 2-9, Flores 0-1). Fouled Out—Sparks, T.Pearson. Rebounds—Ball St. 35 (Bumbalough 9), W. Illinois 30 (Massner 8). Assists—Ball St. 6 (Cochran, Windham 2), W. Illinois 13 (Barisic, Massner 4). Total Fouls—Ball St. 22, W. Illinois 21. A—998 (5,139).

GRACE 83, SAINT FRANCIS 69

Saint Francis 23 46 — 69 Grace 49 34 — 83

Grace: Davidson 35, Malone 12, Wadding 11, Gill IV 9, Graber 3, Scott 7, Sickafoose 5, Stoltzfus 1

Saint Francis: Cushingberry 23, McKeeman 14, Mull 9, Ejah 7, Burke 14, Elwer 2

INDIANA TECH 111, UM-DEARBORN 76

UM-Dearborn 26 50 — 76 Indiana Tech 59 52 — 111

Indiana Tech: Smith 30, Stein 10, McKinney 2, Perez 11, Kline 14, Canfield 3, Ja. Luciani 6, J. Davison 3, Lehrman 7, B. Davison 5, Kinsway 3, Je. Luciani 6, Helm 6, Lyyski 5

UM-Dearborn: Tomlinson 32, Anderson 10, Breaux 9, Len 3, Munson 6, Mott 8, Wahidi 3, Sellers 5

DEFIANCE 80, MANCHESTER 74

Manchester 39 35 — 74 Defiance 38 42 — 80

Defiance: Jordan 27, Beamon 25, Edwards 8, Swanner 7, Johnson 6, Jones 7

Manchester: Columbus 18, Smith 17, Christlieb 13, CJ Hampton 7, Mendenhall 2, Perlich 12, Snelling 4, Co. Hampton 1

NAIA COACHES’ POLL

School Rec Pts 1. Saint Francis [17] 10-0 588 2. Loyola (La.) [3] 10-0 573 3. William Penn (Iowa) [1] 9-0 549 4. Carroll (Mont.) 10-0 532 5. Talladega (Ala.) 10-0 515 6. Arizona Christian 9-1 475 7. Indiana Wesleyan 8-1 474 8. SAGU (Texas) 6-1 457 9. Oklahoma Wesleyan 10-0 456 10. Jamestown (N.D.) 9-1 430 11. Science & Arts (Okla.) 6-2 367 12. The Master’s (Calif.) 5-1 328 13. Grace 9-0 312 14. Stillman (Ala.) 5-1 300 15. College of Idaho 7-2 296 16. Thomas More (Ky.) 5-1 277 17. Georgetown (Ky.) 7-1 274 18. Morningside (Iowa) 5-1 259 19. LSU Alexandria (La.) 7-1 222 20. Lewis-Clark State (Idaho) 7-1 201 21. Shawnee State (Ohio) 5-2 197 22. Xavier (La.) 6-1 167 23. William Jessup (Calif.) 9-1 143 24. Marian (Ind.) 5-2 141 25. Bethel (Kan.) 6-2 131

Indiana teams also receiving votes:

IU South Bend 110

WOMEN

ACC / BIG TEN CHALLENGE

Wednesday

Pittsburgh 58, Rutgers 50

Nebraska 86, Wake Forest 60

Purdue 53, Georgia Tech 52

Virginia Tech 70, Wisconsin 60

Syracuse 97, Ohio St. 91

North Carolina 82, Minnesota 76

Today

Notre Dame at Michigan St., 6 p.m.

Penn St. at Boston College, 6 p.m.

NC State at Indiana, 7 p.m.

Michigan at Louisville, 7 p.m.

Miami at Maryland, 8 p.m.

Florida St. at Illinois, 8 p.m.

Northwestern at Clemson, 8 p.m.

Iowa at Duke, 9 p.m.

PURDUE 53,

GEORGIA TECH 52

GEORGIA TECH (5-2): Strautmane 7-12 2-2 18, Love 4-11 4-8 12, Hermosa 4-8 0-0 8, Cubaj 3-8 1-4 7, Bates 1-9 2-4 5, Bulane 0-1 2-2 2, Carter 0-6 0-0 0, Wone Aranaz 0-0 0-0 0, Harrison 0-0 0-0 0. Totals 19-55 11-20 52.

PURDUE (6-2): Layden 4-10 4-4 13, Terry 4-10 1-2 9, Kyle 2-6 4-8 8, Ellis 2-5 1-1 5, Hardin 1-1 0-0 3, Woltman 3-8 0-0 6, Moore 1-8 3-4 5, Smith 1-2 2-2 4, Oriyomi 0-1 0-0 0. Totals 18-51 15-21 53.

Georgia Tech 17 9 10 16 — 52 Purdue 12 10 20 11 — 53

3-Point Goals—Georgia Tech 3-17 (Strautmane 2-5, Cubaj 0-1, Bates 1-9, Carter 0-2), Purdue 2-11 (Layden 1-4, Terry 0-1, Hardin 1-1, Moore 0-3, Smith 0-1, Oriyomi 0-1). Fouled Out—Hardin. Rebounds—Georgia Tech 45 (Cubaj 20), Purdue 27 (Terry 7). Assists—Georgia Tech 14 (Cubaj 5), Purdue 13 (Terry 7). Total Fouls—Georgia Tech 22, Purdue 20. A—1,539.

SAINT FRANCIS 66, GRACE 53

Saint Francis 20 10 21 15 — 66 Grace 3 16 23 11 — 53

Saint Francis: Crawford 20, Pate 14, Crowe 8, Kunkel 7, Parrett 4, McKnight 6, Dunnuck 3, Fuelling 2, Shelton 2

Grace: M. Ryman 14, Poor 11, Feldman 10, McMahon 4, Lukasiewicz 5, Patton 5, Murphy 2, Wiegman 2

SPRING ARBOR 71, HUNTINGTON 45

Huntington 6 13 14 12 — 45 Spring Arbor 19 20 18 14 — 71

Spring Arbor: Long 18, Folkema 13, Shoobridge 10, Jackson 10, Lipps 8, Shellberg 6, Aunins 4, Hicks 2

Huntington: Drake 4, E. Seboe 4, Ryman 3, Robrock 9, Vaughn 6, Gambrell 6, Baker 5, R. Bolon 5, E. Bolon 3

INDIANA TECH 81, UM-DEARBORN 56

UM-Dearborn 17 14 17 8 — 56 Indiana Tech 18 18 19 26 — 81

Indiana Tech: Andrews 18, Tuominen 17, Foy 15, Whitaker 7, Salisbury 6, Steckler 3, Worm 2, Cutrara 11, Decker-Ter 2

UM-Dearborn: Wells 9, Macias 10, Fullerton 13, Williams 3, Barakat 11, Taylor 4, Banks 6

MANCHESTER 68, DEFIANCE 58

Defiance 22 9 13 14 — 58 Manchester 12 17 17 22 — 68

Manchester: Miller 17, Bieghler 15, Nash 13, Stamm 9, Pfeil 7, Porter 4, Walker 2, Sanchez 1

Defiance: Steinbrunner 13, Speed 8, Criblez 4, Brinkman 3, Sims 2, Cooper 14, Sparks 10, Good 4

TRINE 80, ADRIAN 52

Adrian 10 15 12 15 — 52 Trine 26 16 27 11 — 80

Trine: Taylor 11, Ardis 6, Wildman 9, Bieniewicz 6, A. Argyle 8, K. Argyle 2, K. Sloneker 4, Kunse 2, Giesige 4, Wagner 2, Stewart 11, Hinds 2, Underhill 10, Stout 1, Brauher 2

Adrian: Gilbert 10, Campbell 6, Clement 9, Wernette 2, Shirey 3, Skidmore 4, Hammis 2, Phillips 5, Taylor 2, Serbantez 5, Green 4

NAIA COACHES’ POLL

School Rec Pts 1. Campbellsville (Ky.) 5-0 587 2. Westmont (Calif.) 6-1 565 3. Thomas More (Ky.) 6-1 559 4. Southeastern (Fla.) 7-1 530 5. Carroll (Mont.) 9-2 500 6. Wayland Baptist (Texas) 8-1 491 7. Central Methodist (Mo.) 8-0 476 8. Sterling (Kan.) 7-0 458 9. Marian (Ind.) 7-2 446 10. Morningside (Iowa) 5-2 399 11. The Master’s (Calif.) 7-0 383 12. Northwestern (Iowa) 7-0 376 13. Indiana Wesleyan 7-2 354 14. Indiana Tech 9-1 351 15. Vanguard (Calif.) 3-1 336 16. Saint Xavier (Ill.) 6-2 300 17. Clarke (Iowa) 7-2 276 18. Dakota State (S.D.) 8-3 261 19. Rio Grande (Ohio) 11-0 245 20. Briar Cliff (Iowa) 5-2 181 21. Mt. Vernon Naz. (Ohio) 7-2 175 22. Dordt (Iowa) 6-3 162 23. Loyola (La.) 5-1 161 24. Montana Western 6-1 141 T25. Bryan (Tenn.) 7-0 111 T25. Concordia (Neb.) 5-3 111

Football

2021 BIG TEN AWARDS

Individual Award Winners

Dungy-Thompson Humanitarian Award

Malcolm Jenkins, Ohio State

Ford-Kinnick Leadership Award

Pat Richter, Wisconsin

Graham-George Off. Player of the Year

C.J. Stroud, Ohio State

Nagurski-Woodson Defensive Player of the Year

Aidan Hutchinson, Michigan

Thompson-Randle El Freshman of the Year

C.J. Stroud, Ohio State

Hayes-Schembechler Coach of the Year (coaches vote)

Mel Tucker, Michigan State

Dave McClain Coach of the Year

(media vote)

Mel Tucker, Michigan State

Griese-Brees Quarterback of the Year

C.J. Stroud, Ohio State

Richter-Howard Receiver of the Year

David Bell, Purdue

Ameche-Dayne RB of the Year

Kenneth Walker III, Michigan State

Kwalick-Clark Tight End of the Year

Austin Allen, Nebraska

Rimington-Pace OL of the Year

Tyler Linderbaum, Iowa

Smith-Brown DL of the Year

Aidan Hutchinson, Michigan

Butkus-Fitzgerald Linebacker of the Year

Leo Chenal, Wisconsin

Tatum-Woodson DB of the Year

Riley Moss, Iowa

Bakken-Andersen Kicker of the Year

Jake Moody, Michigan

Eddleman-Fields Punter of the Year

Jordan Stout, Penn State

Rodgers-Dwight Return Specialist of the Year

Charlie Jones, Iowa

ALL-BIG TEN FOOTBALL TEAMS

As selected by Big Ten coaches

FIRST TEAM

Offense

QB: C.J. Stroud, Ohio State

RB: Hassan Haskins, Michigan; Kenneth Walker III, Michigan State

WR: Chris Olave, Ohio State; David Bell, Purdue

C: Tyler Linderbaum, Iowa

G: Thayer Munford, Ohio State; Josh Seltzner, Wisconsin

T: Daniel Faalele, Minnesota; Nicholas Petit-Frere, Ohio State

TE: Jake Ferguson, Wisconsin

Defense

DL: Aidan Hutchinson, Michigan; Haskell Garrett, Ohio State; Arnold Ebiketie, Penn State; George Karlaftis, Purdue

LB: David Ojabo, Michigan; Leo Chenal, Wisconsin; Jack Sanborn, Wisconsin

DB: Dane Belton, Iowa; Riley Moss, Iowa; Dax Hill, Michigan; Jaquan Brisker, Penn State

Special Teams

K: Jake Moody, Michigan

P: Jordan Stout, Penn State; Adam Korsak, Rutgers

Return Specialist: Charlie Jones, Iowa

SECOND TEAM

Offense

QB: Aidan O’Connell, Purdue

RB: TreVeyon Henderson, Ohio State; Braelon Allen, Wisconsin

WR: Garrett Wilson, Ohio State; Jahan Dotson, Penn State

C: Doug Kramer, Illinois; John Michael Schmitz, Minnesota

G: Kyler Schott, Iowa; Paris Johnson, Ohio State

T: Ryan Hayes, Michigan; Peter Skoronski, Northwestern; Logan Bruss, Wisconsin

TE: Austin Allen, Nebraska

Defense

DL: Zach VanValkenburg, Iowa; Jacub Panasiuk, Michigan State; Tyreke Smith, Ohio State; PJ Mustipher, Penn State; Keeanu Benton, Wisconsin

LB: Micah McFadden, Indiana; JoJo Domann, Nebraska; Ellis Brooks, Penn State

DB: Kerby Joseph, Illinois; Matt Hankins, Iowa; Cam Taylor-Britt, Nebraska; Ronnie Hickman, Ohio State

Special Teams

K: Caleb Shudak, Iowa; Noah Ruggles, Ohio State

P: Bryce Baringer, Michigan State

Return Specialist: Jayden Reed, Michigan State

THIRD TEAM

Offense

QB: Cade McNamara, Michigan

RB: Chase Brown, Illinois; Blake Corum, Michigan

WR: Jayden Reed, Michigan State; Jaxon Smith-Njigba, Ohio State

C: Cam Jurgens, Nebraska

G: Blaise Andries, Minnesota; Conner Olson, Minnesota

T: Andrew Stueber, Michigan; Dawand Jones, Ohio State; Tyler Beach, Wisconsin

TE: Sam LaPorta, Iowa

Defense

DL: Sam Okuayinonu, Maryland; Boye Mafe, Minnesota; Zach Harrison, Ohio State; Matt Henningsen, Wisconsin

LB: Jack Campbell, Iowa; Chris Bergin, Northwestern; Brandon Smith, Penn State

DB: Denzel Burke, Ohio State; Ji’Ayir Brown, Penn State; Joey Porter Jr., Penn State; Caesar Williams, Wisconsin

Special Teams

K: James McCourt, Illinois

P: Blake Hayes, Illinois

Return Specialist: AJ Henning, Michigan; Jahan Dotson, Penn State

HONORABLE MENTION

Offense

ILLINOIS: Vederian Lowe, Alex Palczewski; INDIANA: Matthew Bedford, Peyton Hendershot; IOWA: Tyler Goodson, Mason Richman; MARYLAND: Dontay Demus, Jaelyn Duncan, Rakim Jarrett, Chig Okonkwo, Taulia Tagovailoa; MICHIGAN: Erick All, Trevor Keegan, Luke Schoonmaker, Andrew Vastardis, Zak Zinter; MICHIGAN STATE: Matt Allen, Connor Heyward, Jarrett Horst, Kevin Jarvis, Payton Thorne; MINNESOTA: Ko Kieft, Sam Schlueter; NEBRASKA: Adrian Martinez; NORTHWESTERN: Evan Hull; OHIO STATE: Jeremy Ruckert; PENN STATE: Sean Clifford, Juice Scruggs, Rasheed Walker; PURDUE: Payne Durham, Greg Long, Tyler Witt, Milton Wright; RUTGERS: Isaih Pacheco; WISCONSIN: Jack Nelson, Joe Tippmann

Defense

ILLINOIS: Sydney Brown, Owen Carney; IOWA: Jack Koerner, Noah Shannon; MARYLAND: Jakorian Bennett, Ami Finau; MICHIGAN: Chris Hinton, Josh Ross, Mazi Smith, D.J. Turner; MICHIGAN STATE: Quavaris Crouch, Xavier Henderson, Jacob Slade; MINNESOTA: Esezi Otomewo, Mariano Sori-Marin; NEBRASKA: Damion Daniels, Marquel Dismuke, Luke Reimer, Ben Stille, Deontai Williams; NORTHWESTERN: Adetomiwa Adebawore, A.J. Hampton, Brandon Joseph, Cameron Mitchell; OHIO STATE: Sevyn Banks, Cam Brown, Antwuan Jackson; PENN STATE: Tariq Castro-Fields, Jesse Luketa; PURDUE: Jaylan Alexander, Cam Allen, Branson Deen, Jalen Graham, Dedrick Mackey; RUTGERS: Olakunle Fatukasi, Julius Turner; WISCONSIN: Noah Burks, Nick Herbig, Faion Hicks, Isiah Mullens, Scott Nelson, Collin Wilder

Special Teams

IOWA: Tory Taylor; MICHIGAN: Brad Robbins; OHIO STATE: Emeka Egbuka; PURDUE: Mitchell Fineran

Soccer

MEN

NAIA TOURNAMENT

At Decatur, Ala.

Today

Missouri Valley vs. Keiser (Fla.), 11 a.m.

Central Methodist (Mo.) vs. MidAmerica Nazarene, 2 p.m.

Oklahoma Wesleyan vs. Columbia (Mo.), 5 p.m.

Mobile (Ala.) vs. Indiana Tech, 8 p.m.

Saturday

G3 winner vs. G4 winner, 2 p.m.

G5 winner vs. G6 winner, 5 p.m.

Dec. 6

Championship, 3 p.m.