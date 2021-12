NFL

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA New England 8 4 0 .667 336 190 Buffalo 7 4 0 .636 326 182 Miami 5 7 0 .417 234 279 N.Y. Jets 3 8 0 .273 199 334

South

W L T Pct PF PA Tennessee 8 4 0 .667 304 290 Indianapolis 6 6 0 .500 340 283 Houston 2 9 0 .182 164 292 Jacksonville 2 9 0 .182 173 283

North

W L T Pct PF PA Baltimore 8 3 0 .727 263 240 Cincinnati 7 4 0 .636 309 226 Pittsburgh 5 5 1 .500 224 267 Cleveland 6 6 0 .500 254 267

West

W L T Pct PF PA Kansas City 7 4 0 .636 281 250 Denver 6 5 0 .545 228 196 L.A. Chargers 6 5 0 .545 273 293 Las Vegas 6 5 0 .545 259 295

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA Dallas 7 4 0 .636 326 250 Washington 5 6 0 .455 229 2282 Philadelphia 5 7 0 .417 304 273 N.Y. Giants 4 7 0 .364 202 253

South

W L T Pct PF PA Tampa Bay 8 3 0 .727 347 253 Atlanta 5 6 0 .455 199 302 New Orleans 5 6 0 .455 257 249 Carolina 5 7 0 .417 236 253

North

W L T Pct PF PA Green Bay 9 3 0 .750 283 242 Minnesota 5 6 0 .455 281 276 Chicago 4 7 0 .364 179 254 Detroit 0 10 1 .045 174 289

West

W L T Pct PF PA Arizona 9 2 0 .818 310 202 L.A. Rams 7 4 0 .636 299 263 San Francisco 6 5 0 .545 280 248 Seattle 3 8 0 .272 209 226

Today

Dallas at New Orleans, 8:20 p.m.

Sunday

Arizona at Chicago, 1 p.m.

Indianapolis at Houston, 1 p.m.

L.A. Chargers at Cincinnati, 1 p.m.

Minnesota at Detroit, 1 p.m.

N.Y. Giants at Miami, 1 p.m.

Philadelphia at N.Y. Jets, 1 p.m.

Tampa Bay at Atlanta, 1 p.m.

Jacksonville at L.A. Rams, 4:05 p.m.

Washington at Las Vegas, 4:05 p.m.

Baltimore at Pittsburgh, 4:25 p.m.

San Francisco at Seattle, 4:25 p.m.

Denver at Kansas City, 8:20 p.m.

Byes: Cleveland, Tennessee, Carolina, Green Bay

Monday

New England at Buffalo, 8:15 p.m.

INJURY REPORT

DALLAS COWBOYS at NEW ORLEANS SAINTS — DALLAS: OUT: WR Cedrick Wilson (ankle). QUESTIONABLE: WR Amari Cooper (reserve/covid activation), WR Malik Turner (illness). FULL: DE Tarell Basham (chest), RB Ezekiel Elliott (knee), WR CeeDee Lamb (concussion). NEW ORLEANS: OUT: DE Marcus Davenport (shoulder), LB Kaden Elliss (hamstring), DE Tanoh Kpassagnon (ankle). QUESTIONABLE: T Terron Armstead (knee), RB Alvin Kamara (knee), T Ryan Ramczyk (knee). FULL: CB Paulson Adebo (concussion), LB Andrew Dowell (concussion), QB Taysom Hill (foot), RB Mark Ingram (knee).