BASKETBALL

NBA

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

W L Pct GB Brooklyn 15 6 .714 — Boston 12 10 .545 3½ New York 11 11 .500 4½ Philadelphia 11 11 .500 4½ Toronto 10 13 .435 6

Southeast Division

W L Pct GB Washington 14 8 .636 — Miami 13 9 .591 1 Atlanta 12 10 .545 2 Charlotte 13 11 .542 2 Orlando 5 18 .217 9½

Central Division

W L Pct GB Chicago 15 8 .652 — Milwaukee 14 9 .609 1 Cleveland 12 10 .545 2½ Indiana 9 15 .375 6½ Detroit 4 18 .182 10½

WESTERN CONFERENCE

Southwest Division

W L Pct GB Dallas 11 9 .550 — Memphis 12 10 .545 — San Antonio 6 13 .316 4½ New Orleans 6 18 .250 7 Houston 5 16 .238 6½

Northwest Division

W L Pct GB Utah 14 7 .667 — Portland 11 11 .500 3½ Minnesota 11 11 .500 3½ Denver 10 11 .476 4 Oklahoma City 6 16 .273 8½

Pacific Division

W L Pct GB Phoenix 19 3 .864 — Golden State 18 3 .857 ½ L.A. Lakers 12 11 .522 7½ L.A. Clippers 11 11 .500 8 Sacramento 9 14 .391 10½

Wednesday

Atlanta 114, Indiana 111

Orlando 108, Denver 103

Washington 115, Minnesota 107

Cleveland 111, Miami 85

Boston 88, Philadelphia 87

Dallas 139, New Orleans 107

Houston 114, Oklahoma City 110

Milwaukee 127, Charlotte 125

Sacramento 124, L.A. Clippers 115

Thursday

Chicago 119, New York 115

Toronto 97, Milwaukee 93

Memphis 152, Oklahoma City 79

Phoenix 114, Detroit 103

San Antonio at Portland, late

Today

Cleveland at Washington, 7 p.m.

Miami at Indiana, 7 p.m.

Minnesota at Brooklyn, 7:30 p.m.

Philadelphia at Atlanta, 7:30 p.m.

Orlando at Houston, 8 p.m.

New Orleans at Dallas, 8:30 p.m.

Boston at Utah, 9 p.m.

L.A. Clippers at L.A. Lakers, 10 p.m.

Phoenix at Golden State, 10 p.m.

Saturday

Denver at New York, 1 p.m.

Chicago at Brooklyn, 7:30 p.m.

Miami at Milwaukee, 8 p.m.

Memphis at Dallas, 8:30 p.m.

San Antonio at Golden State, 8:30 p.m.

Boston at Portland, 10 p.m.

L.A. Clippers at Sacramento, 10 p.m.

CHICAGO 119,

NEW YORK 115

CHICAGO (119): DeRozan 12-19 10-11 34, Green 2-5 0-0 4, Vucevic 10-18 2-2 27, Ball 3-14 0-0 8, LaVine 9-18 6-6 27, Brown Jr. 2-2 0-0 5, Jones Jr. 3-3 0-0 6, Caruso 2-7 2-2 6, Dosunmu 1-3 0-0 2. Totals 44-89 20-21 119.

NEW YORK (115): Fournier 6-14 0-0 16, Randle 14-21 2-5 30, Robinson 3-5 3-3 9, Burks 3-10 9-10 16, Quickley 6-17 0-0 15, Gibson 1-2 0-1 2, Knox II 1-1 0-0 3, Toppin 4-6 0-0 8, Grimes 0-0 0-0 0, Rose 4-6 8-8 16. Totals 42-82 22-27 115.

Chicago 37 32 20 30 — 119 New York 19 32 32 32 — 115

3-Point Goals—Chicago 11-29 (Vucevic 5-9, LaVine 3-6, Ball 2-10, Caruso 0-3, Brown Jr. 1-1), New York 9-26 (Fournier 4-10, Quickley 3-9, Burks 1-5, Knox II 1-1, Rose 0-1). Fouled Out—None. Rebounds—Chicago 39 (LaVine, Vucevic 7), New York 39 (Randle 12). Assists—Chicago 24 (Ball, Caruso 6), New York 19 (Randle, Rose 6). Total Fouls—Chicago 22, New York 20. A—19,812 (19,812).

LATE WEDNESDAY

ATLANTA 114,

INDIANA 111

ATLANTA (114): Collins 5-8 1-2 14, Luwawu-Cabarrot 3-6 0-0 8, Capela 4-9 0-0 8, Huerter 8-11 0-0 19, Young 13-27 4-4 33, Gallinari 3-9 0-0 9, Hill 0-2 0-0 0, Williams 4-8 3-4 12, Wright 4-6 2-2 11. Totals 44-86 10-12 114.

INDIANA (111): Duarte 5-13 0-0 11, Sabonis 9-10 2-3 22, Turner 6-9 2-2 17, Brogdon 10-20 6-8 27, LeVert 3-12 0-0 6, Craig 0-2 0-0 0, Martin 1-4 0-0 2, Lamb 4-8 2-2 11, Brissett 3-6 0-0 8, McConnell 0-0 0-0 0, Wanamaker 3-6 1-1 7. Totals 44-90 13-16 111.

Atlanta 38 27 22 27 — 114 Indiana 29 28 31 23 — 111

3-Point Goals—Atlanta 16-33 (Collins 3-3, Huerter 3-4, Gallinari 3-6, Young 3-10, Luwawu-Cabarrot 2-5, Williams 1-2, Hill 0-2, Wright 1-1), Indiana 10-33 (Turner 3-6, Sabonis 2-2, Brissett 2-3, Brogdon 1-6, Duarte 1-6, Craig 0-2, Martin 0-2, LeVert 0-4, Lamb 1-1, Wanamaker 0-1). Fouled Out—None. Rebounds—Atlanta 41 (Capela 9), Indiana 40 (Sabonis 10). Assists—Atlanta 24 (Young 10), Indiana 23 (Brogdon 9). Total Fouls—Atlanta 15, Indiana 18. A—12,656 (20,000).

LEADERS

THROUGH Dec. 1

Scoring

G FG FT PTS AVG Durant, BKN 20 207 120 571 28.6 Curry, GS 20 183 82 556 27.8 Antkounmpo, MIL 21 206 144 580 27.6 Young, ATL 22 204 111 578 26.3 DeRozan, CHI 22 202 147 570 25.9 George, LAC 21 199 85 544 25.9 Jokic, DEN 16 160 65 411 25.7 Doncic, DAL 17 163 62 436 25.6 LaVine, CHI 22 206 82 557 25.3 Tatum, BOS 22 190 97 536 24.4 Davis, LAL 22 213 99 534 24.3 Morant, MEM 19 170 87 458 24.1 Towns, MIN 22 188 94 527 24.0

G League

Thursday

Westchester 123, College Park 102

Austin 108, Greensboro 105

Today

College Park at Westchester, 7 p.m.

Wisconsin at Grand Rapids, 7 p.m.

MAD ANTS at Sioux Falls, 8 p.m.

Lakeland at Memphis, 8 p.m.

Greensboro at Austin, 8:30 p.m.

Oklahoma City at G League Ignite, 10 p.m.

South Bay at Santa Cruz, 10 p.m.

Saturday

Capital City at Raptors, 2 p.m.

Long Island at Delaware, 7 p.m.

Wisconsin at Grand Rapids, 7 p.m.

MAD ANTS at Sioux Falls, 8 p.m.

South Bay at Santa Cruz, 10 p.m.

Sunday

Lakeland at Memphis, 3 p.m.

Oklahoma City at G League Ignite, 5 p.m.

Ciudad de Mexico at Birmingham, 6 p.m.