W L PF PA W L PF PA N. Illinois 6 2 253 254 8 4 369 402 C. Michigan 6 2 275 204 8 4 396 314 Toledo 5 3 281 181 7 5 410 252 E. Michigan 4 4 229 236 7 5 372 334 W. Michigan 4 4 261 252 7 5 370 343 Ball St. 4 4 209 192 6 6 293 318

Saturday

Kent St. vs. N. Illinois, at Detroit, noon

AP TOP 25 SCHEDULE

Conference Championships

Friday

No. 10 Oregon vs. No. 14 Utah, Pac-12 at Las Vegas, 8 p.m.

Saturday

No. 1 Georgia vs. No. 4 Alabama, SEC at Atlanta, 4 p.m.

No. 2 Michigan vs. No. 15 Iowa, Big Ten at Indianapolis, 8 p.m.

No. 3 Cincinnati vs. No. 16 Houston, AAC at Cincinnati, 4 p.m.

No. 5 Oklahoma St. vs. No. 9 Baylor, Big-12 at Arlington, Texas, Noon.

No. 17 Pittsburgh vs. No. 18 Wake Forest, ACC at Charlotte, N.C., 8 p.m.

No. 19 San Diego St. vs. Utah St., Mountain West at Carson, Calif., 3 p.m.

No. 20 Louisiana-Lafayette vs. Appalachian State, Sun Belt at Lafayette, La., 3:30 p.m.

ALL-BIG TEN FOOTBALL TEAMS

As selected by Big Ten media

FIRST TEAM

Offense

QB: C.J. Stroud, Ohio State

RB: Hassan Haskins, Michigan; Kenneth Walker III, Michigan State

WR: Jahan Dotson, Penn State; David Bell, Purdue

C: Tyler Linderbaum, Iowa

G: Blaise Andries, Minnesota; Thayer Munford, Ohio State

T: Andrew Stueber, Michigan; Peter Skoronski, Northwestern; Nicholas Petit-Frere, Ohio State

TE: Austin Allen, Nebraska

Defense

DL: Aidan Hutchinson, Michigan; Haskell Garrett, Ohio State; Arnold Ebiketie, Penn State; George Karlaftis, Purdue

LB: Jack Campbell, Iowa; David Ojabo, Michigan; Leo Chenal, Wisconsin

DB: Kerby Joseph, Illinois; Dane Belton, Iowa; Riley Moss, Iowa; Jaquan Brisker, Penn State

Special Teams

K: Caleb Shudak, Iowa

P: Jordan Stout, Penn State

Return Specialist: Charlie Jones, Iowa

SECOND TEAM

Offense

QB: Aidan O’Connell, Purdue

RB: TreVeyon Henderson, Ohio State; Braelon Allen, Wisconsin

WR: Chris Olave, Ohio State; Garrett Wilson, Ohio State

C: Andrew Vastardis, Michigan

G: Zak Zinter, Michigan; Josh Seltzner, Wisconsin

T: Dawand Jones, Ohio State; Logan Bruss, Wisconsin

TE: Jake Ferguson, Wisconsin

Defense

DL: Zach VanValkenburg, Iowa; Jacub Panasiuk, Michigan State; Boye Mafe, Minnesota; Zach Harrison, Ohio State

LB: Micah McFadden, Indiana; Chris Bergin, Northwestern; Jack Sanborn, Wisconsin

DB: Matt Hankins, Iowa; Dax Hill, Michigan; Cam Taylor-Britt, Nebraska; Brandon Joseph, Northwestern

Special Teams

K: Noah Ruggles, Ohio State

P: Bryce Baringer, Michigan State

Return Specialist: Jayden Reed, Michigan State

THIRD TEAM

Offense

QB: Cade McNamara, Michigan

RB: Chase Brown, Illinois; Tyler Goodson, Iowa

WR: Jayden Reed, Michigan State; Jaxon Smith-Njigba, Ohio State

C: John Michael Schmitz, Minnesota

G: Kyler Schott, Iowa; Paris Johnson, Ohio State

T: Daneil Faalele, Minnesota; Rasheed Walker, Penn State

TE: Peyton Hendershot, Indiana

Defense

DL: Jacob Slade, Michigan State; Tyreke Smith, Ohio State; Jesse Luketa, Penn State; Matt Henningsen, Wisconsin

LB: Josh Ross, Michigan; JoJo Domann, Nebraska; Olakunle Fatukasi, Rutgers

DB: Vincent Gray, Michigan; Brad Hawkins, Michigan; Xavier Henderson, Michigan State; Ronnie Hickman, Ohio State

Special Teams

K: Jake Moody, Michigan

P: Adam Korsak, Rutgers

Return Specialist: AJ Henning, Michigan

HONORABLE MENTION

Offense

ILLINOIS: Doug Kramer, Vederian Lowe, Alex Palczewski; INDIANA: Matthew Bedford, Ty Fryfogle; IOWA: Sam LaPorta, Mason Richman; MARYLAND: Spencer Anderson, Rakim Jarrett, Chig Okonkwo, Taulia Tagovailoa; MICHIGAN: Erick All, Blake Corum, Ryan Hayes, Trevor Keegan, Luke Schoonmaker; MICHIGAN STATE: Matt Allen, AJ Arcuri, Blake Bueter, J.D. Duplain, Connor Heyward, Jarrett Horst, Kevin Jarvis, Jalen Nailor, Payton Thorne; MINNESOTA: Chris Autman-Bell, Ko Kieft, Conner Olson, Sam Schlueter; NEBRASKA: Cam Jurgens, Samori Toure;

NORTHWESTERN: Evan Hull; OHIO STATE: Matthew Jones, Jeremy Ruckert, Luke Wypler; PENN STATE: Sean Clifford, Mike Miranda, Juice Scruggs, Brenton Strange; PURDUE: Gus Hartwig, Tyler Witt, Milton Wright; RUTGERS: Isaih Pacheco; WISCONSIN: Tyler Beach, Chez Mellusi, Jack Nelson, Joe Tippmann.

Defense

ILLINOIS: Sydney Brown, Owen Carney, Johnny Newton, Keith Randolph, Devon Witherspoon; INDIANA: Ryder Anderson, Jaylin Williams; IOWA: Seth Benson, Jack Koerner, Noah Shannon; MARYLAND: Jakorian Bennett, Nick Cross, Ami Finau, Jordan Mosley, Sam Okuayinonu; MICHIGAN: Chris Hinton, Mazi Smith, D.J. Turner; MICHIGAN STATE: Quavaris Crouch, Cal Haladay, Darius Snow; MINNESOTA: Jack Gibbens, Tyler Nubin, Esezi Otomewo, Mariano Sori-Marin; NEBRASKA: Damion Daniels, Luke Reimer, Ben Stille, Deontai Williams; NORTHWESTERN: Adetomiwa Adebawore, A.J. Hampton; OHIO STATE: Sevyn Banks, Cam Brown, Denzel Burke, Steele Chambers, Tommy Eichenberg, Antwuan Jackson, Bryson Shaw, Taron Vincent, Tyliek Williams; PENN STATE: Ellis Brooks, Ji’Ayir Brown, Tariq Castro-Fields, Curtis Jacobs, PJ Mustipher, Joey Porter Jr., Brandon Smith; PURDUE: Jaylan Alexander, Cam Allen, Branson Deen, Jalen Graham; RUTGERS: Christian Izien, Julius Turner; WISCONSIN: Keeanu Benton,Noah Burks, Nick Herbig, Faion Hicks, Isiah Mullens, Scott Nelson, Collin Wilder, Caesar Williams.

Special Teams

ILLINOIS: Blake Hayes, James McCourt; IOWA: Tory Taylor; MICHIGAN: Brad Robbins; MICHIGAN STATE: Matt Coghlin; OHIO STATE: Emeka Egbuka; PENN STATE: Jahan Dotson, Jordan Stout; PURDUE: Mitchell Fineran

Soccer

MEN

NAIA TOURNAMENT

At Decatur, Ala.

Thursday

Keiser (Fla.) 3, Missouri Valley 1

Central Methodist (Mo.) 2, MidAmerica Nazarene 0

Columbia (Mo.) 2, Oklahoma Wesleyan 1

Mobile (Ala.) 1, Indiana Tech 0, SO, Mobile (Ala.) advances 4-3 on pk’s

Saturday

Keiser (Fla.) vs. Central Methodist (Mo.), 2 p.m.

Columbia (Mo.) vs. Mobile (Ala.) , 5 p.m.

Dec. 6

Championship, 3 p.m.

