Conference All Games

W L Pct W L Pct Oakland 2 0 1.000 7 2 .778 Cleveland St. 2 0 1.000 6 2 .750 Youngstown St. 2 0 1.000 4 3 .571 Detroit 2 0 1.000 2 6 .250 PFW 1 1 .500 4 4 .500 Green Bay 1 1 .500 2 6 .250 Milwaukee 1 1 .500 2 6 .250 Wright St. 1 1 .500 2 6 .250 N. Kentucky 0 2 .000 2 5 .286 Ill.-Chicago 0 2 .000 2 6 .250 IUPUI 0 2 .000 1 7 .125 Robert Morris 0 2 .000 0 7 .000

Saturday

Oakland 78, IUPUI 45

Milwaukee 77, Robert Morris 69

PFW 71, N. Kentucky 57

Cleveland St. 85, Wright St. 75

Youngstown St. 82, Green Bay 58

Sunday

Detroit 64, Ill.-Chicago 56

Today

No games scheduled

Tuesday

Oakland at Bowling Green, 7 p.m.

WOMEN

No. 18 OHIO ST. 70, PURDUE 53

OHIO ST. (6-1): Mikulasikova 6-9 1-2 13, Mikesell 5-9 3-4 16, Miller 5-10 4-7 16, Poole 2-7 1-3 5, Sheldon 4-7 3-5 12, Beacham 0-2 0-0 0, Bristow 0-1 0-0 0, Harris 3-5 1-2 8, Hutcherson 0-0 0-0 0. Totals 25-50 13-23 70.

PURDUE (6-3): Kyle 3-8 0-0 6, Ellis 5-11 0-0 11, Hardin 1-9 2-2 5, Layden 5-17 0-0 13, Terry 3-6 2-4 8, Oriyomi 1-2 0-0 2, Woltman 0-0 0-0 0, Doumbia 1-2 0-0 3, Moore 1-8 1-1 3, Smith 1-8 0-0 2. Totals 21-71 5-7 53.

Ohio St. 17 7 21 25 — 70 Purdue 13 9 18 13 — 53

3-Point Goals—Ohio St. 7-16 (Mikulasikova 0-1, Mikesell 3-5, Miller 2-4, Poole 0-2, Sheldon 1-1, Harris 1-3), Purdue 6-36 (Ellis 1-5, Hardin 1-9, Layden 3-14, Doumbia 1-2, Moore 0-4, Smith 0-2). Assists—Ohio St. 12 (Mikesell 5), Purdue 9 (Ellis 3). Fouled Out—None. Rebounds—Ohio St. 41 (Mikesell 10), Purdue 36 (Terry 13). Total Fouls—Ohio St. 13, Purdue 19. A—3,236.

No. 2 UCONN 73,

No. 24 NOTRE DAME 54

NOTRE DAME (7-2): Dodson 2-11 2-4 6, Westbeld 2-9 3-4 7, Mabrey 3-6 0-0 9, Miles 4-10 0-1 8, Peoples 0-3 0-0 0, Brunelle 2-6 0-0 5, Citron 5-12 7-8 19, Prohaska 0-1 0-0 0, Marshall 0-0 0-0 0. Totals 18-58 12-17 54.

UCONN (5-1): Edwards 4-7 2-2 10, Nelson-Ododa 5-7 4-6 14, Bueckers 9-17 1-2 22, Westbrook 1-6 0-0 3, Williams 2-8 0-0 4, Juhasz 0-3 0-0 0, Muhl 2-4 0-0 6, Ducharme 5-9 1-2 14. Totals 28-61 8-12 73.

Notre Dame 12 13 19 10 — 54 UConn 16 19 16 22 — 73

3-Point Goals—Notre Dame 6-17 (Westbeld 0-1, Mabrey 3-5, Miles 0-2, Brunelle 1-4, Citron 2-5), UConn 9-23 (Bueckers 3-7, Westbrook 1-4, Williams 0-3, Muhl 2-4, Ducharme 3-5). Assists—Notre Dame 12 (Miles 8), UConn 17 (Williams 6). Fouled Out—UConn Nelson-Ododa. Rebounds—Notre Dame 32 (Miles 8), UConn 45 (Nelson-Ododa 13). Total Fouls—Notre Dame 16, UConn 18. A—10,167.

NO. KENTUCKY 69, PFW 60

PFW (4-4): Ri. Ott 6-14 2-2 17, Starks 5-12 2-2 16, Sellers 5-8 0-0 12, Ry. Ott 4-9 0-0 8, Stupp 1-5 1-2 3, Linbo 1-5 0-0 2, Bromenschenkel 1-3 0-0 2, Emmerson 0-2 0-0 0, Stephens 0-0 0-0 0. Totals 23-58 5-6 60.

NO. KENTUCKY (5-3): Duvall 8-23 6-6 26, Turner 2-5 6-6 11, Souder 3-5 3-4 9, Rose 2-6 1-2 5, Mitchell-Steen 1-4 1-2 3, Davis 3-6 0-0 8, Garcia 1-4 2-2 5, Igo 1-2 0-0 2, Taylor 0-2 0-0 0, Thompson 0-0 0-0 0. Totals 21-57 19-22 69.

PFW 22 15 13 10 — 60 No. Kentucky 16 24 13 16 — 69

3-Point Goals—PFW 9-26 (Ri. Ott 3-6, Starks 4-9, Sellers 2-4, Ry. Ott 0-1, Stupp 0-3, Bromenschenkel 0-1, Emmerson 0-2), No. Kentucky 8-26 (Duvall 4-13, Turner 1-3, Rose 0-1, Davis 2-5, Garcia 1-2, Igo 0-1, Taylor 0-1). Fouled Out—Ry. Ott. Rebounds—PFW 34 (Stupp 8), No. Kentucky 36 (Rose 10). Assists—PFW 9 (Linbo 3), No. Kentucky 13 (Turner 7). Total Fouls—PFW 21, No. Kentucky 16. A—745.

Football

LATE SATURDAY

BIG TEN CHAMPIONSHIP

No. 2 MICHIGAN 42, No. 15 IOWA 3

Michigan 14 0 7 21 — 42 Iowa 3 0 0 0 — 3

First Quarter

MICH—Corum 67 run (Moody kick), 6:38.

MICH—Wilson 75 pass from Edwards (Moody kick), 5:27.

IOWA—FG Shudak 22, 1:26.

Third Quarter

MICH—Haskins 4 run (Moody kick), 8:23.

Fourth Quarter

MICH—Haskins 1 run (Moody kick), 11:16.

MICH—All 5 pass from McNamara (Moody kick), 5:24.

MICH—Edwards 1 run (Moody kick), 1:25.

A—67,183.

MICH IOWA First downs 21 15 Total Net Yards 461 279 Rushes-yards 34-211 33-104 Passing 250 175 Punt Returns 2-17 2-(-6) Kickoff Returns 0-0 0-0 Interceptions Ret. 1-1 2-1 Comp-Att-Int 18-28-2 19-38-1 Sacked-Yards Lost 1-9 1-10 Punts 5-51.0 8-41.4 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalties-Yards 4-50 5-55 Time of Possession 26:48 32:54

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—Michigan, Corum 5-74, Haskins 17-56, Henning 1-29, McCarthy 4-23, C.Johnson 1-17, McNamara 2-6, Franklin 1-5, Edwards 3-1. Iowa, G.Williams 12-56, Goodson 18-50, C.Jones 1-6, A.Bruce 1-2, Petras 1-(minus 10).

PASSING—Michigan, McNamara 16-24-1-169, Edwards 1-1-0-75, McCarthy 1-3-1-6. Iowa, Petras 9-22-0-137, Padilla 10-15-1-38, G.Williams 0-1-0-0.

RECEIVING—Michigan, Haskins 3-22, Edwards 3-20, Wilson 2-82, Schoonmaker 2-49, All 2-43, Corum 2-6, C.Johnson 1-15, Anthony 1-6, Selzer 1-6, Sainristil 1-1. Iowa, LaPorta 6-62, Goodson 6-28, C.Jones 2-41, A.Bruce 2-10, Lachey 1-22, K.Johnson 1-13, G.Williams 1-(minus 1).

MISSED FIELD GOALS—Iowa, Shudak 33.

FINAL PLAYOFF RANKINGS

Rec 1. Alabama 12-1 2. Michigan 12-1 3. Georgia 12-1 4. Cincinnati 13-0 5. Notre Dame 11-1 6. Ohio St. 10-2 7. Baylor 11-2 8. Mississippi 10-2 9. Oklahoma St. 11-2 10. Michigan St. 10-2 11. Utah 10-3 12. Pittsburgh 11-2 13. BYU 10-2 14. Oregon 10-3 15. Iowa 10-3 16. Oklahoma 10-2 17. Wake Forest 10-3 18. NC State 9-3 19. Clemson 9-3 20. Houston 11-2 21. Arkansas 8-4 22. Kentucky 9-3 23. Louisiana-Lafayette 12-1 24. San Diego St. 11-2 25. Texas A&M 8-4

AP TOP 25 POLL

Rec Pts Prv 1. Alabama (50) 12-1 1535 4 2. Michigan (9) 12-1 1480 2 3. Georgia 12-1 1408 1 4. Cincinnati (3) 13-0 1404 3 5. Notre Dame 11-1 1280 6 6. Baylor 11-2 1228 9 7. Ohio St. 10-2 1177 7 8. Mississippi 10-2 1101 8 9. Oklahoma St. 11-2 1060 5 10. Utah 10-3 929 14 11. Michigan St. 10-2 895 11 12. BYU 10-2 866 12 13. Pittsburgh 11-2 638 17 14. Oklahoma 10-2 807 13 15. Oregon 10-3 594 10 16. Louisiana-Lafayette 12-1 490 20 17. Iowa 10-3 446 15 18. NC State 9-3 404 21 19. Clemson 9-3 395 22 20. Wake Forest 9-3 393 18 21. Houston 11-2 358 16 22. Arkansas 8-4 279 23 23. Texas A&M 8-4 171 24 24. UTSA 12-1 146 — 25. Kentucky 9-3 129 25

Others receiving votes: Utah St. 109, Wisconsin 66, San Diego St. 63, Minnesota 38, Purdue 36, Appalachian St. 9, Army 7, Mississippi St. 4, Penn St. 4, Northern Illinois 1.

USA TODAY AFCA COACHES POLL

Rec Pts Prv 1. Alabama (54) 12-1 1540 2 2. Michigan (5) 12-1 1474 3 3. Georgia 12-1 1420 1 4. Cincinnati (3) 13-0 1392 4 5. Notre Dame 11-1 1266 6 6. Baylor 11-2 1204 9 7. Ohio St. 10-2 1170 7 8. Mississippi 10-2 1134 8 9. Oklahoma St. 11-2 1036 5 10. Michigan St. 10-2 903 13 11. Utah 10-3 893 17 12. Pittsburgh 12-2 886 15 13. Oklahoma 10-2 1036 11 14. BYU 10-2 792 14 15. Oregon 10-3 589 10 16. Iowa 10-3 561 12 17. Louisiana-Layayette 12-1 444 21 18. NC State 9-3 436 20 19. Wake Forest 10-3 389 18 20. Kentucky 9-3 327 22 21. Houston 11-2 315 16 22. Clemson 9-3 252 24 23. Texas A&M 8-4 239 23 24. Arkansas 8-4 185 25 25. UTSA 12-1 146 —

Others receiving votes: Wisconsin 105, Utah St. 85, San Diego St. 62, Minnesota 17, Air Force 15, Fresno St. 5, Penn St. 5, UCLA 3, Mississippi St. 2, Appalachian St. 2, Coastal Carolina 2, Purdue 1.

BOWL GLANCE

Friday, Dec. 17

Bahamas Bowl

Toledo (7-5) vs. Middle Tennessee (6-6), Noon (ESPN)

Cure Bowl

At Orlando, Fla.

N. Illinois (9-4) vs. Coastal Carolina

(10-2), 6 p.m. (ESPN2)

Saturday, Dec. 18

Boca Raton Bowl

W. Kentucky (8-5) vs. Appalachian St. (10-3), 11 a.m. (ESPN)

Celebration Bowl

At Atlanta

SC State (6-5) vs. Jackson St. (11-1), Noon (ABC)

New Mexico Bowl

Fresno St. (9-3) vs. UTEP (7-5),

2:15 p.m. (ESPN)

Independence Bowl

At Shreveport, La.

No. 12 BYU (10-2) vs. UAB (8-4),

3:30 p.m. (ESPN)

LendingTree Bowl

At Mobile, Ala.

E. Michigan (7-5) vs. Liberty (7-5),

5:45 p.m. (ESPN)

LA Bowl

Oregon St. (7-5) vs. Utah St. (10-3),

7:30 p.m. (ABC)

New Orleans Bowl

No. 16 Louisiana-Lafayette (12-1) vs. Marshall (7-5), 9:15 p.m. (ESPN)

Monday, Dec. 20

Myrtle Beach Bowl

Old Dominion (6-6) vs. Tulsa (6-6),

2:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 21

Famous Idaho Potato Bowl

Kent State (7-6) vs. Wyoming (6-6),

3:30 p.m. (ESPN)

Frisco Bowl

No. 24 UTSA (12-1) vs. San Diego St. (11-2), 7:30 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 22

Armed Forces Bowl

At Fort Worth, Texas

Missouri (6-6) vs. Army (8-3), 8 p.m. (ESPN)

Thursday, Dec. 23

Frisco Football Classic

Miami (OH) (6-6) vs. North Texas (6-6), 3:30 p.m. (ESPN)

Gasparilla Bowl

At Tampa, Fla.

UCF (8-4) vs. Florida (6-6), 7 p.m. (ESPN)

Friday, Dec. 24

Hawaii Bowl

Memphis (6-6) vs. Hawaii (6-7), 8 p.m. (ESPN)

Saturday, Dec. 25

Camellia Bowl

At Montgomery, Ala.

Ball St. (6-6) vs. Georgia St. (7-5),

2:30 p.m. (ESPN)

Monday, Dec. 27

Quick Lane Bowl

Nevada (8-4) vs. W. Michigan (7-5),

11 a.m. (ESPN)

Military Bowl

At Annapolis, Md.

Boston College (6-6) vs. East Carolina (7-5), 2:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 28

Birmingham Bowl

No. 21 Houston (11-2) vs. Auburn (6-6), Noon (ESPN)

SERVPRO First Responder Bowl

At Dallas

Air Force (9-3) vs. Louisville (6-6),

3:15 p.m. (ESPN)

Liberty Bowl

At Memphis, Tenn.

Mississippi St. (7-5) vs. Texas Tech (6-6), 6:45 p.m. (ESPN)

Holiday Bowl

At San Diego

UCLA (8-4) vs. NC State (9-3), 8 p.m. (FOX)

Guaranteed Rate Bowl

At Phoenix

Minnesota (8-4) vs. West Virginia (6-6), 10:15 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 29

Fenway Bowl

At Boston

Virginia (6-6) vs. SMU (8-4), 11 a.m. (ESPN)

Pinstripe Bowl

At New York

Virginia Tech (6-6) vs. Maryland (6-6), 2:15 p.m. (ESPN)

Cheez-It Bowl

At Orlando, Fla.

No. 19 Clemson (9-3) vs. Iowa St. (7-5), 5:45 p.m. (ESPN)

Alamo Bowl

No. 14 Oklahoma (10-2) vs. No. 15 Oregon (10-3), 9:15 p.m. (ESPN)

Thursday, Dec. 30

Duke’s Mayo Bowl

At Charlotte, N.C.

South Carolina (6-6) vs. North Carolina (6-6), 11:30 a.m. (ESPN)

Music City Bowl

At Nashville

Purdue (8-4) vs. Tennessee (7-5), 3 p.m. (ESPN)

Peach Bowl

At Atlanta

No. 11 Michigan St. (10-2) vs. No. 13 Pittsburgh (11-2), 7 p.m. (ESPN)

Las Vegas Bowl

Wisconsin (8-4) vs. Arizona St. (8-4), 10:30 p.m. (ESPN)

Friday, Dec. 31

Gator Bowl

At Jacksonville, Fla.

No. 20 Wake Forest (10-3) vs. No. 23 Texas A&M (8-4), 11 a.m. (ESPN)

Sun Bowl

At El Paso, Texas

Washington St. (7-5) vs. Miami (7-5), Noon (CBS)

Arizona Bowl

Cent. Michigan (8-4) vs. Boise St. (7-5),

2 p.m. (TBD)

College Football Playoff Semifinal (Cotton Bowl Classic)

At Arlington, Texas

No. 1 Alabama (12-1) vs. No. 4 Cincinnati (13-0), 3:30 p.m. (ESPN)

College Football Playoff Semifinal (Orange Bowl)

At Miami Gardens, Fla.

No. 2 Michigan (12-1) vs. No. 3 Georgia (12-1), 7:30 p.m. (ESPN)

Saturday, Jan. 1

Outback Bowl

At Tampa, Fla.

No. 22 Arkansas (8-4) vs. Penn St. (7-5), Noon (ESPN2)

Citrus Bowl

At Orlando, Fla.

No. 17 Iowa (10-3) vs. No. 25 Kentucky (9-3), 1 p.m. (ABC)

Fiesta Bowl

At Glendale, Ariz.

No. 5 Notre Dame (11-1) vs. No. 9 Oklahoma St. (11-2), 1 p.m. (ESPN)

Rose Bowl

At Pasadena, Calif.

No. 7 Ohio St. (10-2) vs. No. 10 Utah (10-3), 5 p.m. (ESPN)

Sugar Bowl

At New Orleans

No. 6 Baylor (11-2) vs. No. 8 Mississippi (10-2), 8:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Jan. 4

Texas Bowl

LSU (6-6) vs. Kansas St. (7-5), 9 p.m. (ESPN)

Monday, Jan. 8

College Football Championship

At Indianapolis

Semifinal winners, 8 p.m. (ESPN)

Soccer

MEN

NCAA DIVISION I TOURNAMENT

At Cary, N.C.

Semifinals

Friday

Notre Dame vs. Clemson, 6 p.m.

Georgetown vs. Washington, 8:30 p.m.

Championship

Sunday

Semifinal winners, 2 p.m.

WOMEN

NCAA DIVISION I TOURNAMENT

At Santa Clara, Calif.

Championship

Today

Florida State vs. BYU, 8 p.m.

Share this article Share Email story